Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejét követően különböző tartalmú tb-igazolásokat kaphattak az érdeklődők. Ezek közül sajnos nem mindegyik felelt meg a bankok elvárásainak, így önhibájukon kívül sokan nehéz helyzetbe kerülhettek.","shortLead":"Július elsejét követően különböző tartalmú tb-igazolásokat kaphattak az érdeklődők. Ezek közül sajnos nem mindegyik...","id":"20190719_Hibas_tbigazolasokat_allitottak_ki_a_babavarot_igenyloknek_nem_art_a_banknal_erdeklodni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2437fca3-2704-44c8-971e-11253f2d7ecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Hibas_tbigazolasokat_allitottak_ki_a_babavarot_igenyloknek_nem_art_a_banknal_erdeklodni","timestamp":"2019. július. 19. 12:21","title":"Hibás tb-igazolásokat állítottak ki a babavárót igénylőknek, nem árt a banknál érdeklődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ccb10b-9859-4d44-91d5-09fd6c8a0296","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei iPhone-pletykák egyik visszatérő eleme a kamerák kialakításával kapcsolatos. Ha igazak a hírek, az új modellek hátán egy külön \"szigeten\" sorakoznak majd a szenzorok.","shortLead":"Az idei iPhone-pletykák egyik visszatérő eleme a kamerák kialakításával kapcsolatos. Ha igazak a hírek, az új modellek...","id":"20190718_apple_iphone_11_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57ccb10b-9859-4d44-91d5-09fd6c8a0296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e686b91-9096-4aab-9d84-004d722c24c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_apple_iphone_11_kamera","timestamp":"2019. július. 18. 20:10","title":"Ha tényleg ilyen lesz az új iPhone, nem mindenki örül majd neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","shortLead":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","id":"20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147fbaa2-8949-468d-bb43-64f8437e6bb9","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","timestamp":"2019. július. 18. 20:57","title":"Ezüstérmes Szatmári András a budapesti vívó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad71de75-0b3e-426f-a4f9-f3b6e1786e3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még jó, hogy nem éles az iOS 13, ugyanis egy, az iPhone-ok biztonságát veszélyeztető hibát találtak benne. Szerencsére van még idő a javítására.","shortLead":"Még jó, hogy nem éles az iOS 13, ugyanis egy, az iPhone-ok biztonságát veszélyeztető hibát találtak benne. Szerencsére...","id":"20190719_apple_ios_13_beta_jelszohozzaferesi_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad71de75-0b3e-426f-a4f9-f3b6e1786e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e36368-df83-4583-9b78-1b36278794d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_apple_ios_13_beta_jelszohozzaferesi_hiba","timestamp":"2019. július. 19. 10:03","title":"Rájöttek: jelszavak lophatók az iOS 13 bétáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós István főpolgármester részvétet nyilvánított a családnak.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester részvétet nyilvánított a családnak.","id":"20190720_Heller_Agnest_sajat_halottjanak_tekinti_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771d7c24-2d1d-453e-8f94-727e0dd60c26","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Heller_Agnest_sajat_halottjanak_tekinti_Budapest","timestamp":"2019. július. 20. 07:55","title":"Heller Ágnest saját halottjának tekinti Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Az élet vizét\" egy 1505-ös dokumentumban említik, az első whisky-főzde Aberdeenben működhetett. ","shortLead":"\"Az élet vizét\" egy 1505-ös dokumentumban említik, az első whisky-főzde Aberdeenben működhetett. ","id":"20190719_Azonosithattak_a_whisky_szulovarosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=464a355e-c422-4cb4-a14a-d6f8d1add085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae107e7a-2bcb-4478-a92d-3fb6de34d2e0","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Azonosithattak_a_whisky_szulovarosat","timestamp":"2019. július. 19. 10:58","title":"Azonosíthatták a whisky szülővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88cf244-c890-48e6-8ad0-df049cf05a5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen és a Honvéd döntetlent játszott idegenben, a Fehérvár és az FK Zeta mérkőzése gól nélkül ért véget. ","shortLead":"A Debrecen és a Honvéd döntetlent játszott idegenben, a Fehérvár és az FK Zeta mérkőzése gól nélkül ért véget. ","id":"20190718_Mindharom_magyar_csapat_tovabbjutott_az_Europaliga_selejtezoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c88cf244-c890-48e6-8ad0-df049cf05a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4af6207-13cb-41b7-8526-83653bdf18cf","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Mindharom_magyar_csapat_tovabbjutott_az_Europaliga_selejtezoben","timestamp":"2019. július. 18. 22:00","title":"Mindhárom magyar csapat továbbjutott az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium sürgős felvilágosítást kért Irántól.","shortLead":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium...","id":"20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734b073-9bb2-4c00-aa2a-4219843f9264","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. július. 19. 21:29","title":"Irán lefoglalt egy brit olajszállító hajót, Londonban összeült a krízishelyzeteket kezelő COBRA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]