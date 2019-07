Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33396eac-b21f-4327-b659-89b7b5738b25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerékpárosok országában elegük lett a videón is látható jelenetekből. Még akkor is, ha ezeket a képsorokat már a törvény beiktatása után vette fel valaki.","shortLead":"A kerékpárosok országában elegük lett a videón is látható jelenetekből. Még akkor is, ha ezeket a képsorokat már...","id":"20190727_Hollandiaban_tilos_biciklin_mobilozni_pont_ilyesmi_miatt__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33396eac-b21f-4327-b659-89b7b5738b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0011c76d-322d-4dd3-8393-c12acb394446","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Hollandiaban_tilos_biciklin_mobilozni_pont_ilyesmi_miatt__video","timestamp":"2019. július. 27. 09:44","title":"Hollandiában már tilos biciklin mobilozni. Ezt a videót látva ez nem is csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy old timer fesztiválon tört ki a balhé, egy 38 éves férfit fejbe lőttek.\r

","shortLead":"Egy old timer fesztiválon tört ki a balhé, egy 38 éves férfit fejbe lőttek.\r

","id":"20190728_Lovoldozes_volt_egy_brooklyni_fesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f71c43a-0cb3-4ee5-834e-c74d97092512","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Lovoldozes_volt_egy_brooklyni_fesztivalon","timestamp":"2019. július. 28. 16:25","title":"Lövöldözés volt egy brooklyni fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A legtöbbször csak a kormányfő fejében van meg az, amit Tusnádfürdőn bejelent, csak vázlatok ezek, de kijelölik a kormányzat hosszú távú politikáját.","shortLead":"A legtöbbször csak a kormányfő fejében van meg az, amit Tusnádfürdőn bejelent, csak vázlatok ezek, de kijelölik...","id":"20190727_Orban_fazont_szab_es_betartja_tusvanyosi_szavat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39eb8dd-de37-4d0f-a636-b5b000286d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Orban_fazont_szab_es_betartja_tusvanyosi_szavat","timestamp":"2019. július. 27. 07:00","title":"Orbán fazont szab és betartja tusványosi szavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27-34 fokra és rengeteg esőre számítson. ","shortLead":"27-34 fokra és rengeteg esőre számítson. ","id":"20190728_Hoseg_es_felhoszakadas_var_ma_rank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec544c1-212b-4020-8019-68a1e6c215bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Hoseg_es_felhoszakadas_var_ma_rank","timestamp":"2019. július. 28. 08:22","title":"Hőség és felhőszakadás vár ma ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8196afc3-6a4c-4479-b648-49d902e6ded9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bohus Richárd 50 méter háton szintén elődöntőben úszott. ","shortLead":"Bohus Richárd 50 méter háton szintén elődöntőben úszott. ","id":"20190727_Bohus_Richard_4_lett_az_50_meter_hat_elodontojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8196afc3-6a4c-4479-b648-49d902e6ded9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedbb94a-d13c-488f-94ae-3c494eb0bf20","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Bohus_Richard_4_lett_az_50_meter_hat_elodontojeben","timestamp":"2019. július. 27. 14:20","title":"Bohus Richárd 4. lett az 50 méter hát elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyolcvannyolc éves korában meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus - jelentette be családja.\r

\r

","shortLead":"Nyolcvannyolc éves korában meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus - jelentette be családja.\r

\r

","id":"20190728_Meghalt_John_Robert_Schrieffer_Nobeldijas_fizikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae36a99a-e968-4522-8b55-29bdd3c8198a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Meghalt_John_Robert_Schrieffer_Nobeldijas_fizikus","timestamp":"2019. július. 28. 14:10","title":"Meghalt John Robert Schrieffer Nobel-díjas fizikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4f7393-b44a-4429-818a-857e4d9b32d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon jó állapotban lévő, embernagyságú combcsontra leltek.","shortLead":"Nagyon jó állapotban lévő, embernagyságú combcsontra leltek.","id":"20190728_dinoszaurusz_sauropod_combcsont_paleontologus_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4f7393-b44a-4429-818a-857e4d9b32d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d60d7f8-3e8c-4bdc-bba8-7bd5f2142908","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_dinoszaurusz_sauropod_combcsont_paleontologus_video","timestamp":"2019. július. 28. 09:46","title":"Az egyik legnagyobb dinó combcsontját találták meg Franciországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3755c7-9b2e-407d-99c9-0681776fa3fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte 60 helyszínre vonultak ki a tűzoltók, Budapesten is pincéket öntött el a hirtelen jött eső.","shortLead":"Országszerte 60 helyszínre vonultak ki a tűzoltók, Budapesten is pincéket öntött el a hirtelen jött eső.","id":"20190728_Kicsavart_fak_leszakadt_vezetekek__Budapestre_is_lecsapott_a_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c3755c7-9b2e-407d-99c9-0681776fa3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b970ad-0dc2-4e84-a15d-3987fe2567af","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Kicsavart_fak_leszakadt_vezetekek__Budapestre_is_lecsapott_a_vihar","timestamp":"2019. július. 28. 15:06","title":"Kicsavart fák, leszakadt vezetékek - Budapestre is lecsapott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]