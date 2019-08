Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Még az ügyészség szerint is olyan bírók kezdik el hamarosan tárgyalni az elmúlt évek legátpolitizáltabb büntetőperét, akiket ki kellene zárni az eljárásból – derül ki a hvg.hu birtokába került vádhatósági iratból. Ha viszont a bírók személye az elfogultság kérdése miatt aggályos, akkor az ítélet támadható lesz.","shortLead":"Még az ügyészség szerint is olyan bírók kezdik el hamarosan tárgyalni az elmúlt évek legátpolitizáltabb büntetőperét...","id":"20190802_czegledy_csaba_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44a0e47-2756-4a65-b8fb-b9415e995abc","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_czegledy_csaba_per","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:30","title":"Még az ügyészség szerint is baj van a Czeglédy-ügy bíróival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","shortLead":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","id":"20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dee7638-adeb-4256-9045-1d9b465c21b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:21","title":"Eltűnt egy 17 éves lány és 2 hónapos fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ment a harc a cégek közt az ügyfelekért alacsony árakkal, amit nem is bírt minden szereplő. ","shortLead":"Ment a harc a cégek közt az ügyfelekért alacsony árakkal, amit nem is bírt minden szereplő. ","id":"20190801_Veszteseges_uzlet_volt_kotelezobiztositas_ezert_dragult_70_szazalekot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e7f23d-18a4-47ad-8ef1-76cfe3b9a3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Veszteseges_uzlet_volt_kotelezobiztositas_ezert_dragult_70_szazalekot","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:21","title":"Veszteséges üzlet volt a kötelező-biztosítás, ezért drágult 70 százalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","shortLead":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","id":"20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf098e0f-cfa8-433f-b563-75cccea34252","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","timestamp":"2019. július. 31. 13:40","title":"Nem vezetnek be új tantárgyat 2020-tól az oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Angliában.","shortLead":"Angliában.","id":"20190801_Van_remeny_Egy_ev_alatt_felere_csokkent_a_szupermarketekben_eladott_nejlonzacskok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b417f17-897f-4633-a3c3-8cc39465d358","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Van_remeny_Egy_ev_alatt_felere_csokkent_a_szupermarketekben_eladott_nejlonzacskok_szama","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:01","title":"Van remény: egy év alatt felére csökkent a szupermarketekben eladott nejlonzacskók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905badf9-ef57-4d2f-97a8-fea6ccac4009","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A nagy múzeumok ezüst- és aranyedényei nem túl gyakran kerülnek a filatélia látókörébe. A Magyar Posta új kiadású bélyegblokkján immár második alkalommal a késő római kori ezüstkészlet, a Seuso-kincs szerepel. ","shortLead":"A nagy múzeumok ezüst- és aranyedényei nem túl gyakran kerülnek a filatélia látókörébe. A Magyar Posta új kiadású...","id":"20190731_Lakomara_teritve__belyegen_a_Seuso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=905badf9-ef57-4d2f-97a8-fea6ccac4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d61ea9c-dc32-424a-854b-d02ddb85b640","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Lakomara_teritve__belyegen_a_Seuso","timestamp":"2019. július. 31. 18:33","title":"Lakomára terítve – bélyegen a Seuso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","shortLead":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","id":"20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939072de-95f0-4ecf-aa70-b3e47f3e82fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","timestamp":"2019. július. 31. 16:51","title":"Kutyaeledeleket hív vissza a Fressnapf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal több jutott látványberuházásra és a határon túlra is.","shortLead":"Sokkal több jutott látványberuházásra és a határon túlra is.","id":"20190802_300_milliardot_szort_szet_a_kormany_de_csak_a_penz_egy_szazaleka_ment_egeszsegugyre_es_kozoktatasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db67f62-03b1-4b52-8356-763e73fdb30e","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_300_milliardot_szort_szet_a_kormany_de_csak_a_penz_egy_szazaleka_ment_egeszsegugyre_es_kozoktatasra","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:46","title":"300 milliárdot szórt szét a kormány, de csak a pénz egy százaléka ment egészségügyre és közoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]