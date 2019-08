Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi vita. Ez pedig azt jelenti, hogy a Braunau am Innben lévő házat úgy átalakítják, hogy arra rá sem lehet majd ismerni. A cél, hogy az épület ne legyen a neonácik zarándokhelye.","shortLead":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi...","id":"20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9448a-f4eb-4102-b224-3cb67f6bf15f","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:09","title":"Nem lesz náci zarándokhely Hitler szülőházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","shortLead":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","id":"20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4204e-4407-4403-8c44-ba6bde70cdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:41","title":"Egy magyar építette Európa egyik legmodernebb luxuskikötőjét – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1070bbae-d99f-4e5b-a01a-a40c822dbf56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fehér Audi S6 Avant persze nem egy szerény darab az 5,2 literes motorjával és 435 lóerejével.","shortLead":"A fehér Audi S6 Avant persze nem egy szerény darab az 5,2 literes motorjával és 435 lóerejével.","id":"20190806_Elado_egy_Audi_S6os_amely_nem_titkolja_melyik_focistae_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1070bbae-d99f-4e5b-a01a-a40c822dbf56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4c1e61-164f-474e-a2e9-a1a85141ce0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Elado_egy_Audi_S6os_amely_nem_titkolja_melyik_focistae_volt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:25","title":"Eladó egy Audi S6-os, amely nem titkolja, melyik focistáé volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4041e21d-2b88-4bd4-9d77-901cd219c5c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek ezúttal a Strager Thingshez \"nyúlt hozzá\", hogy megmutasson néhányat a sorozat jelenetei közül. A végeredmény rendkívül látványos lett.","shortLead":"Lampert Benedek ezúttal a Strager Thingshez \"nyúlt hozzá\", hogy megmutasson néhányat a sorozat jelenetei közül...","id":"20190806_stranger_things_lego_foto_lampert_benedek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4041e21d-2b88-4bd4-9d77-901cd219c5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfd6420-48db-49a3-8e41-fa35e26678f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_stranger_things_lego_foto_lampert_benedek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:33","title":"Lenyűgöző legós fotókat készített egy magyar fotós a Stranger Thingsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2421d0-46f8-4f16-8ced-68f298bff392","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Heisler András gyorsúszásban nyújtott aranyat érő teljesítményt.","shortLead":"Heisler András gyorsúszásban nyújtott aranyat érő teljesítményt.","id":"20190807_A_Mazsihisz_elnoke_aranyermes_lett_a_Maccabi_jatekokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d2421d0-46f8-4f16-8ced-68f298bff392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cb2d83-9004-47cb-bcac-b625f9aa122d","keywords":null,"link":"/sport/20190807_A_Mazsihisz_elnoke_aranyermes_lett_a_Maccabi_jatekokon","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:34","title":"A Mazsihisz elnöke aranyérmes lett a Maccabi játékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b06775a-9fc5-4adf-aa5b-847b633d27e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Benkő László fia már a lakását is eladta, hogy finanszírozni tudja a hely zökkenőmentes működését. ","shortLead":"Benkő László fia már a lakását is eladta, hogy finanszírozni tudja a hely zökkenőmentes működését. ","id":"20190807_Menteni_kell_a_Feszek_klubot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b06775a-9fc5-4adf-aa5b-847b633d27e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646af6d4-3260-4c79-aeb7-b4e10b5cd04d","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Menteni_kell_a_Feszek_klubot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:10","title":"Menteni kell a Fészek klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ajánlásokat is tettek.","shortLead":"Ajánlásokat is tettek.","id":"20190808_Hianyossagokat_talalt_az_ASZ_a_Miniszterelnoksegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ba799-1e29-4f8d-93e3-fcd1a23b6580","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Hianyossagokat_talalt_az_ASZ_a_Miniszterelnoksegnel","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:07","title":"Hiányosságokat talált az ÁSZ a Miniszterelnökségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy a fideszes Boldog István a Coca-Cola-termékek bojkottjára szólított fel az üdítős cég melegbarát reklámkampánya miatt. Közben az internetes népművészet is beindult.","shortLead":"Már a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy a fideszes Boldog István a Coca-Cola-termékek bojkottjára szólított fel...","id":"20190806_memek_coca_cola_boldog_istvan_fidesz_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9a641-44c3-481b-a0f0-03571f376f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_memek_coca_cola_boldog_istvan_fidesz_bojkott","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:59","title":"Gyűlnek a mémek a kólabojkott meghirdetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]