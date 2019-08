Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szécsény önkormányzata közleményben közölte, hogy a testület fideszes önkormányzati képviselői egységesen kiléptek a Fideszből – számolt be a városi belviszály legújabb fejleményéről a 24.hu.","shortLead":"Szécsény önkormányzata közleményben közölte, hogy a testület fideszes önkormányzati képviselői egységesen kiléptek...","id":"20190809_Szecsenyben_a_belviszaly_miatt_teljesen_lenullazodott_a_Fideszfrakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bac3c54-4f34-4ae8-881b-f8ceb6b26c64","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Szecsenyben_a_belviszaly_miatt_teljesen_lenullazodott_a_Fideszfrakcio","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:30","title":"Szécsényben a belviszály miatt teljesen lenullázódott a Fidesz-frakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szörnyű magyarsággal megírt nyelven próbálkoznak adatokat kicsalni.","shortLead":"Szörnyű magyarsággal megírt nyelven próbálkoznak adatokat kicsalni.","id":"20190808_Most_az_OTPseknel_probalkoznak_az_adathalaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4692d14-8fd2-4e58-a65a-1be00e8f8ccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Most_az_OTPseknel_probalkoznak_az_adathalaszok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:52","title":"Most az OTP-seknél próbálkoznak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","shortLead":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","id":"20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5e73c0-86c7-4009-8274-81e0fcebfd0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:41","title":"Eladó egy szuperritka, kombi kivitelű James Bond-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab680c93-66af-417b-99bf-505a28e3352e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201932_balekvilag_magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab680c93-66af-417b-99bf-505a28e3352e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442fef82-9e0b-4a0a-8850-e072ac48869c","keywords":null,"link":"/itthon/201932_balekvilag_magyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Balekvilág Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világifjúsági találkozót rendeztek Greta Thunberg követői.","shortLead":"Világifjúsági találkozót rendeztek Greta Thunberg követői.","id":"20190809_Nemzetkozi_klimatuntetes_volt_Svajcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643150f7-affd-4d7c-80e7-3de8781d5bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Nemzetkozi_klimatuntetes_volt_Svajcban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:40","title":"Nemzetközi klímatüntetés volt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktortól azt kérné az LMP politikusa, hogy fejezze be a szellemi polgárháborút.","shortLead":"Orbán Viktortól azt kérné az LMP politikusa, hogy fejezze be a szellemi polgárháborút.","id":"20190808_Ungar_Peter_Az_ellenzeknek_szuksege_van_arra_hogy_politizaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5710770b-c153-4579-a4ab-f8c422bc7a75","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Ungar_Peter_Az_ellenzeknek_szuksege_van_arra_hogy_politizaljak","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:09","title":"Ungár Péter: Az ellenzéknek szüksége van arra, hogy politizáljak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Munkanap lesz, erre érdemes figyelni, ha valaki Budapesten parkol. ","shortLead":"Munkanap lesz, erre érdemes figyelni, ha valaki Budapesten parkol. ","id":"20190809_Most_szombaton_nem_ingyenes_a_parkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e4929e-2af7-48f8-a63a-4459e3d4e19d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_Most_szombaton_nem_ingyenes_a_parkolas","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:57","title":"Most szombaton nem ingyenes a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b045cc-ba3c-418b-9e12-bff4f6f43437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A focimez miatt írtak neki.","shortLead":"A focimez miatt írtak neki.","id":"20190809_MLSZ_Ed_Sheeran_focimez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b045cc-ba3c-418b-9e12-bff4f6f43437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4e2954-38f9-42eb-95d3-c9b0ef156ec8","keywords":null,"link":"/elet/20190809_MLSZ_Ed_Sheeran_focimez","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:10","title":"Az MLSZ is üzent Ed Sheerannek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]