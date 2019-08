Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zsolnay-negyed közlése szerint pár napig tényleg meleg volt az épületben, de ez még nem ártott a festményeknek. ","shortLead":"A Zsolnay-negyed közlése szerint pár napig tényleg meleg volt az épületben, de ez még nem ártott a festményeknek. ","id":"20190810_Mobilklimaval_vedik_a_Munkacsyfestmenyeket_a_pecsi_kiallitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a33232-096b-473c-926f-a668f586e515","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Mobilklimaval_vedik_a_Munkacsyfestmenyeket_a_pecsi_kiallitason","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:42","title":"Mobil klímával védik a Munkácsy-festményeket a pécsi kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654fb8d7-c9fe-47a9-a773-4b64cad087d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriáspanda-ikrek születettek a belgiumi Pairi Daiza vadállatparkban, ez a második alkalom, hogy a Kínából 2014-ben érkezett nőstény, Hao Hao kölyköt hozott világra – közölte az intézmény.","shortLead":"Óriáspanda-ikrek születettek a belgiumi Pairi Daiza vadállatparkban, ez a második alkalom, hogy a Kínából 2014-ben...","id":"20190810_pandaiker_ikerpanda_pandabocs_belgium_pairi_daiza_allatkert_hao_hao","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654fb8d7-c9fe-47a9-a773-4b64cad087d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f956b-3ee6-4dee-ade4-3cf548aaf95f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_pandaiker_ikerpanda_pandabocs_belgium_pairi_daiza_allatkert_hao_hao","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:22","title":"Pandaikrek születtek Belgiumban, nézze, milyen picik – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de szükséges az egyházi szexuális visszaélésekkel való szembenézés, ez egy tisztulási folyamat része.\r

\r

","shortLead":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de...","id":"20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2eb735-ae57-4eae-99f4-dce25c146c14","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","timestamp":"2019. augusztus. 08. 21:57","title":"Ferenc pápa az egyházi szexuális visszaélésekről: Most a tisztulás ideje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt-ott felhőszakadás előfordulhat.","shortLead":"Itt-ott felhőszakadás előfordulhat.","id":"20190809_Keves_felho_sok_napsutes_varhato_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b84a74-acde-4e39-b537-685a738f4091","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Keves_felho_sok_napsutes_varhato_ma","timestamp":"2019. augusztus. 09. 05:17","title":"Kevés felhő, sok napsütés várható ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","shortLead":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","id":"20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba19a032-b5e0-4059-9f2c-988fc711451d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:03","title":"Videó: Furcsa felhő jelent meg Florida felett, de ezúttal sem az ufók voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad21171-4bca-4f87-8375-a82b0670fe88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áfát emelnék.","shortLead":"Az áfát emelnék.","id":"20190809_A_klimavaltozas_miatt_dragulhat_a_hus_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad21171-4bca-4f87-8375-a82b0670fe88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0638b490-48dc-471c-9204-112004304a4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_A_klimavaltozas_miatt_dragulhat_a_hus_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:10","title":"A klímaváltozás miatt drágulhat a hús Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b045cc-ba3c-418b-9e12-bff4f6f43437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A focimez miatt írtak neki.","shortLead":"A focimez miatt írtak neki.","id":"20190809_MLSZ_Ed_Sheeran_focimez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b045cc-ba3c-418b-9e12-bff4f6f43437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4e2954-38f9-42eb-95d3-c9b0ef156ec8","keywords":null,"link":"/elet/20190809_MLSZ_Ed_Sheeran_focimez","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:10","title":"Az MLSZ is üzent Ed Sheerannek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trumpnak semmi sem hiányzik kevésbé, mint hogy a választási kampány kellős közepén kiderüljön valami az orosz kapcsolatairól.","shortLead":"Trumpnak semmi sem hiányzik kevésbé, mint hogy a választási kampány kellős közepén kiderüljön valami az orosz...","id":"20190810_Donald_Trump_pacban_informaciokat_adtak_ki_rola_a_bankok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2cd44b-fba5-4afa-bfcb-06651a242588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Donald_Trump_pacban_informaciokat_adtak_ki_rola_a_bankok","timestamp":"2019. augusztus. 10. 06:10","title":"Donald Trump pácban: információkat adtak ki róla a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]