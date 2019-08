Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1db4f21-6774-4b02-a3fe-1d3a393c0cab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap hajnalban segítettek a rendőrök egy pánikba esett teherautósnak, aztán megbírságolták - írja a police.hu.","shortLead":"Vasárnap hajnalban segítettek a rendőrök egy pánikba esett teherautósnak, aztán megbírságolták - írja a police.hu.","id":"20190818_Bepanikolt_kamionos_allt_keresztbe_az_M43as_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1db4f21-6774-4b02-a3fe-1d3a393c0cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6aa0cc3-7336-4e9f-b793-223e56051b92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Bepanikolt_kamionos_allt_keresztbe_az_M43as_autopalyan","timestamp":"2019. augusztus. 18. 16:25","title":"Bepánikolt kamionos állt keresztbe az M43-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Ötvennégy diákkal kezdi első tanévét a 4 milliárd adóforintból induló, fizetős, kvázi önkormányzati, meglepően haladó szellemiségű iskola Debrecenben.","shortLead":"Ötvennégy diákkal kezdi első tanévét a 4 milliárd adóforintból induló, fizetős, kvázi önkormányzati, meglepően haladó...","id":"201933__kettos_merce__oktatas__modern_varosok_program__internacionaliskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05139fd4-3386-4295-9320-cac955c2ae89","keywords":null,"link":"/itthon/201933__kettos_merce__oktatas__modern_varosok_program__internacionaliskola","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:30","title":"Sokba került az adófizetőknek, hogy ebben az iskolában Wass Albert ne legyen tananyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e358e39a-6b26-4384-bf72-ee9f57328266","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190818_Ashley_Cole_visszavonul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e358e39a-6b26-4384-bf72-ee9f57328266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb223240-4a99-4b3e-bdf9-641bf39128ba","keywords":null,"link":"/sport/20190818_Ashley_Cole_visszavonul","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:09","title":"Ashley Cole visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2c3f22-e643-45e2-9e75-d762ecb3c6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orvvadászat a vád a ságújfalui férfi ellen.\r

\r

","shortLead":"Orvvadászat a vád a ságújfalui férfi ellen.\r

\r

","id":"20190819_Nem_aprozta_el_urgere_vadaszott_osszesen_47_csapdaval_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2c3f22-e643-45e2-9e75-d762ecb3c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44de10d-78c5-4dde-929d-7e912b884be4","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Nem_aprozta_el_urgere_vadaszott_osszesen_47_csapdaval_egy_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 19. 11:42","title":"Nem aprózta el: ürgére vadászott összesen 47 csapdával egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Augusztus 20-án is száraz idő várható, kánikulával. A hét második felében mérséklődik a meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Augusztus 20-án is száraz idő...","id":"20190818_Meg_ne_induljanak_haza_kanikula_lesz_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ced9384-8438-4edb-8f53-c7f97c19c7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Meg_ne_induljanak_haza_kanikula_lesz_a_heten","timestamp":"2019. augusztus. 18. 16:43","title":"Még ne induljanak haza, kánikula lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","shortLead":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","id":"20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8d8c7-4dd1-47ca-9eba-8cbe3821be33","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:40","title":"Három gyermek kapta a halálra vert kunmadarasi kislány szerveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezután magával is végzett.","shortLead":"Ezután magával is végzett.","id":"20190818_Ot_csaladtagjat_majd_magat_is_megolte_egy_orosz_tizeneves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac9a703-9f13-4e1f-bdf5-2bc52dbe70e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Ot_csaladtagjat_majd_magat_is_megolte_egy_orosz_tizeneves","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:53","title":"Kiirtotta családját egy orosz tizenéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz parti őrség 57 menekültre bukkant Lampedusa közelében egy hajón szombat este, az embereket a hatóságok a szigetre szállították egy befogadóközpontba.","shortLead":"Az olasz parti őrség 57 menekültre bukkant Lampedusa közelében egy hajón szombat este, az embereket a hatóságok...","id":"20190818_57_menekultet_szallitottak_az_olasz_hatosagok_Lampedusara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e5527d-decb-4f87-b70d-62fbfe2c92fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_57_menekultet_szallitottak_az_olasz_hatosagok_Lampedusara","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:39","title":"57 menekültet szállítottak az olasz hatóságok Lampedusára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]