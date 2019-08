Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c5f8a9-1359-4dd3-98b0-6342ad61ff77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az első fotó a David Bowie életéről szóló filmből. ","shortLead":"Megérkezett az első fotó a David Bowie életéről szóló filmből. ","id":"20190820_Ez_a_fiatalember_kikopott_David_Bowie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f8a9-1359-4dd3-98b0-6342ad61ff77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4160f950-f225-4a4e-8f37-df1fa24eca53","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Ez_a_fiatalember_kikopott_David_Bowie","timestamp":"2019. augusztus. 20. 15:41","title":"Ez a fiatalember kiköpött David Bowie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","shortLead":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","id":"20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53e5b4a-3bba-4600-8a92-7feb4f663f1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:21","title":"Zöld rendszám és 7 üléses kedvezmény egyszerre: íme a Mercedes EQV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső hajtóerőt Brüsszel, a belsőt továbbra is a bérek dinamizmusa adja.","shortLead":"Ez meg miből és hogyan? – ez az első önkéntelen reakció a magyar gazdaság első féléves teljesítményét látva. A külső...","id":"20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a159078a-4b41-4134-aeb0-3baa2cc262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa4cb8-47f4-4823-b966-16945caa510c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Mi_lesz_ha_nagyot_koppan_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:18","title":"Mi lesz, ha nagyot koppan a magyar gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden jel arra mutat, bizonyíték nem is kell.","shortLead":"Minden jel arra mutat, bizonyíték nem is kell.","id":"20190821_A_brazil_elnok_szerint_civil_szervezetek_okozzak_az_erdotuzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c5710b-5134-4da9-adee-7fc4ab5969d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_A_brazil_elnok_szerint_civil_szervezetek_okozzak_az_erdotuzeket","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:19","title":"A brazil elnök szerint civil szervezetek okozzák az erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b6756a-6704-4e7b-9f5b-e317650e16b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, végtelen módon lehet variálni ezeket a szabálytalan járműszállítmányokat. ","shortLead":"Úgy tűnik, végtelen módon lehet variálni ezeket a szabálytalan járműszállítmányokat. ","id":"20190821_Ujabb_kulonleges_trelerkombinaciot_kaptak_el_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b6756a-6704-4e7b-9f5b-e317650e16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12812e3-1f81-48e2-b1e3-cb57203916ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Ujabb_kulonleges_trelerkombinaciot_kaptak_el_a_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:28","title":"Újabb különleges trélerkombinációt kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c87d835-a2b3-4b2b-bcfa-0e4affe35b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét kocsit a német hatóságok körözték.","shortLead":"Mindkét kocsit a német hatóságok körözték.","id":"20190821_A_hetvege_legkomolyabb_fogasa_volt_ez_a_20_millios_Audi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c87d835-a2b3-4b2b-bcfa-0e4affe35b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb029e0-5599-45a3-8335-cfcfb1d1cbdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_A_hetvege_legkomolyabb_fogasa_volt_ez_a_20_millios_Audi","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:55","title":"Két 20 milliós lopott Audit is elkaptak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcd2b86-cd96-45c1-9401-2bf025a77bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallgassa meg az elmúlt napok híreit röviden, tömören, dalban. Aki énekel: Kaj Betti. ","shortLead":"Hallgassa meg az elmúlt napok híreit röviden, tömören, dalban. Aki énekel: Kaj Betti. ","id":"20190820_A_szir_macskamento_es_Thurmer_Gyula_egy_dalban__itt_a_megzenesitett_hirek_2_resze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcd2b86-cd96-45c1-9401-2bf025a77bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239481d5-f2b1-4bd6-b509-8b890ac871ce","keywords":null,"link":"/elet/20190820_A_szir_macskamento_es_Thurmer_Gyula_egy_dalban__itt_a_megzenesitett_hirek_2_resze","timestamp":"2019. augusztus. 20. 17:17","title":"A szír macskamentő és Thürmer Gyula egy dalban - itt a megzenésített hírek 2. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai Demokrata Párt három képviselője nyílt levélben állt ki az Auróra nevű budapesti szórakozóhely mellett, amely számos civil szervezetnek az otthona is egyben.","shortLead":"Az amerikai Demokrata Párt három képviselője nyílt levélben állt ki az Auróra nevű budapesti szórakozóhely mellett...","id":"20190820_Amerikai_demokrata_politikusok_nyilt_levelet_irtak_az_Aurora_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383806d6-6543-4d55-8735-c795eba2e2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9071bd7e-6292-4bbd-b9ab-cfaca7f346b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Amerikai_demokrata_politikusok_nyilt_levelet_irtak_az_Aurora_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:33","title":"Amerikai demokrata politikusok nyílt levelet írtak az Auróra ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]