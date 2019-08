Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szkíta konferenciára, és sámánnapokra is jutott a 90 milliós állami pénzből
De más érdekességek is vannak a Népszava által közölt listán.
2019. augusztus. 22. 07:50

A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz használatával megvalósuló, ellenséges, ismétlődő, bántalmazó magatartást jelent. Így előzhetjük meg, hogy a gyerekeinket bántsák a neten
2019. augusztus. 22. 12:15

A spanyol rendőrség letartóztatott egy férfit, aki 555 nő szoknyája alá fotózott és videózott be.
Van, ahol következménnyel jár, ha valaki befotóz egy nő szoknyája alá
2019. augusztus. 22. 09:20

Mindkét kocsit a német hatóságok körözték.
A hétvége legkomolyabb fogása volt ez a 20 milliós Audi
Két 20 milliós lopott Audit is elkaptak a határon
2019. augusztus. 21. 08:55

Tizenhárom megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt.
Marad a hőség, jön a vihar, másodfokú figyelmeztetést adtak ki
2019. augusztus. 21. 05:35

Azt mondta az egyik angol rendőr, hogy 26 év alatt még nem látott ilyet.
Azt hitték valami közúti szörnyet kaptak el a rendőrök, de minden papírja rendben volt
2019. augusztus. 22. 14:31

Budapesten dől el, melyik csapat jut a csoportkörbe.
Döntetlent játszott a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében
2019. augusztus. 22. 20:52

Egy éve kilencen is meghaltak a listeria monocytogenes baktérium miatt. Akkor egy magyar céghez vezettek a szálak.
Ismét figyelmeztetést adtak ki lisztéria miatt, már halálos áldozat is van Spanyolországban
2019. augusztus. 22. 15:52