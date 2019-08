Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem engedték közvetíteni a Mérce újságíróját az önkormányzati ülésről, a telefont is megpróbálták elvenni tőle.","shortLead":"Nem engedték közvetíteni a Mérce újságíróját az önkormányzati ülésről, a telefont is megpróbálták elvenni tőle.","id":"20190828_Egy_perc_alatt_lezavartak_az_onkormanyzati_ulest_ahol_a_79_evesen_kilakoltatott_ferfi_ugye_is_elokerult_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bfb3e2-c637-40aa-99f6-78118482359b","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Egy_perc_alatt_lezavartak_az_onkormanyzati_ulest_ahol_a_79_evesen_kilakoltatott_ferfi_ugye_is_elokerult_volna","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:07","title":"Egy perc alatt lezavarták az önkormányzati ülést, ahol a 79 évesen kilakoltatott férfi ügye is előkerült volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","shortLead":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","id":"20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101ac76-b93e-4b37-8f53-2e235c152e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:31","title":"A csehek is utolérik a világot, jön az e-matrica náluk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e9cadd-59e2-4491-8a2a-f7e9383e6c60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Itthon nem kaptak neki focicipőt, egy belga raktárig kellett menni ahhoz, hogy legyen miben pályára lépnie Eduvie Ikobának.","shortLead":"Itthon nem kaptak neki focicipőt, egy belga raktárig kellett menni ahhoz, hogy legyen miben pályára lépnie Eduvie...","id":"20190828_A_Zalaegerszeg_50es_labu_focistajanak_kulfoldrol_kellett_cipot_hozatni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e9cadd-59e2-4491-8a2a-f7e9383e6c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69122f-7aa2-4c2e-8c00-8fa9bd735133","keywords":null,"link":"/sport/20190828_A_Zalaegerszeg_50es_labu_focistajanak_kulfoldrol_kellett_cipot_hozatni","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:55","title":"A Zalaegerszeg 50-es lábú focistájának külföldről kellett cipőt hozatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több internetes támadást regisztrált az utóbbi időszakban a Kaspersky, mint az előző év hasonló időszakában, aminek következtében a nemzetközi helyzetünk is romlott. A cég szerint továbbra is böngészőn keresztül jön a legtöbb kísérlet.","shortLead":"Több internetes támadást regisztrált az utóbbi időszakban a Kaspersky, mint az előző év hasonló időszakában, aminek...","id":"20190828_kaspersky_security_bulletin_jelentes_internetes_veszelyek_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af604450-5bd8-42b4-b39b-d02a21f6a2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_kaspersky_security_bulletin_jelentes_internetes_veszelyek_tamadas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:03","title":"Nagyobb veszélyben vannak a magyar internetezők, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Üllő-Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly a 428 utazásból 107-szer indult, 16-szor érkezett időben a vonat. Csak a késések miatt több mint 7 munkanapnyi idő esett ki az életéből.","shortLead":"Az Üllő-Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly a 428 utazásból 107-szer indult, 16-szor érkezett időben a vonat. Csak...","id":"20190827_Egy_mernok_egy_even_at_rogzitette_mennyit_kesik_a_vonata_brutalis_idejet_rabolta_el_a_MAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23da7fd-799e-4391-8150-1e0bed1ea2c0","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Egy_mernok_egy_even_at_rogzitette_mennyit_kesik_a_vonata_brutalis_idejet_rabolta_el_a_MAV","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:26","title":"Egy mérnök egy éven át rögzítette, mennyit késik a vonata: brutális idejét rabolta el a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar kormány játszmái sodorhatják el a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem megállapodásához szükséges bajor támogatást. A müncheni minisztérium azt írta a hvg.hu-nak, hogy amíg a magyar fél nem teljesíti a feltételeket, a részükről nem működik az egyezség. A Fidesz szerint viszont éppen a bajorok miatt nincs előrelépés. Pedig a két intézmény a szakmai kérdésekről már mindenben megállapodott. ","shortLead":"A magyar kormány játszmái sodorhatják el a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem megállapodásához szükséges bajor...","id":"20190827_ceu_bajororszag_egyetem_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9f47d4-c599-484e-a924-52b8f1a9d874","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_ceu_bajororszag_egyetem_megallapodas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:30","title":"Hiába Orbán ígérete, a magyar kormány miatt úszhat el a CEU bajor támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tervei szerint újra egyetemi oktatóként folytatja pályáját, és megalapít egy intézetet, mely a közép-európai rendszerváltás történetét dolgozza fel. ","shortLead":"Tervei szerint újra egyetemi oktatóként folytatja pályáját, és megalapít egy intézetet, mely a közép-európai...","id":"20190827_Fodor_Gabor_lemond_a_Magyar_Liberalis_Part_elerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e90112b-d168-470f-b7ae-56255e8de4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Fodor_Gabor_lemond_a_Magyar_Liberalis_Part_elerol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:26","title":"Lemondott Fodor Gábor a Magyar Liberális Párt éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy Fold ugyan még nem került piacra, de a Samsung már a Galaxy Fold 2 bizonyos összetevőihez keres beszállítót.","shortLead":"A Galaxy Fold ugyan még nem került piacra, de a Samsung már a Galaxy Fold 2 bizonyos összetevőihez keres beszállítót.","id":"20190828_samsung_galaxy_fold2_poliimid_uvegfolia_szallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566b4e8-ba0e-49da-8a02-ab9142e670ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_samsung_galaxy_fold2_poliimid_uvegfolia_szallitasa","timestamp":"2019. augusztus. 28. 10:03","title":"Még nem is árulják a Samsung összehajtható mobilját, de már az utódjáról érkeznek a hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]