[{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől lépnének sztrájkba a finanszírozásukkal évek óta elégedetlen fogorvosok, de pénteken hirtelen előállt egy emelési javaslattal az egészségügyi államtitkár. A munkabeszüntetés ettől valószínűleg nem marad el, de lehetnek visszalépők. Több lépcsőben, összesen 500 ezer forintos emelésről lenne szó, ám az érintettek szerint ez csak egy eleme annak, ami megtartaná a rendszerben a még bent lévő - egyre kevesebb - szakembert. ","shortLead":"Hétfőtől lépnének sztrájkba a finanszírozásukkal évek óta elégedetlen fogorvosok, de pénteken hirtelen előállt...","id":"20190830_Ket_nappal_a_sztrajk_elott_kaptak_ajanlatot_a_fogorvosok_az_Emmitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca8677f-6897-4446-8776-4b32c86cbca9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Ket_nappal_a_sztrajk_elott_kaptak_ajanlatot_a_fogorvosok_az_Emmitol","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:31","title":"Két nappal a sztrájk előtt kaptak ajánlatot a fogorvosok az Emmitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460e560c-e861-42fa-a55f-49dedefee271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos meghibásodásra bukkantak három márka konyhai főzőlapjánál, a baj jelentős: az eszközök váratlanul maguktól is bekapcsolhatnak.","shortLead":"Súlyos meghibásodásra bukkantak három márka konyhai főzőlapjánál, a baj jelentős: az eszközök váratlanul maguktól is...","id":"20190830_fozolap_tuzveszely_visszahivas_whirlpool","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460e560c-e861-42fa-a55f-49dedefee271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0436b3ee-42a8-4aa5-a4d8-72720cb65b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_fozolap_tuzveszely_visszahivas_whirlpool","timestamp":"2019. augusztus. 30. 19:03","title":"Lázadnak? Rengeteg főzőlapot hívnak vissza, mert maguktól bekapcsolhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset idején másodfokú viharjelzés volt érvényben.\r

","shortLead":"A baleset idején másodfokú viharjelzés volt érvényben.\r

","id":"20190831_balaton_vizirendorok_vitorlas_mentes_viharjelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0605827-c7e2-4918-84a7-c7d79d44ef4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_balaton_vizirendorok_vitorlas_mentes_viharjelzes","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:07","title":"Felborult vitorlás legénységét kellett kimenteni a Balatonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre mentőhelikopter érkezett.","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter érkezett.","id":"20190831_Fanak_csapodott_es_kiegett_egy_auto_Kiskunfelegyhazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25baa44-9400-47a5-aa53-345319bc77fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Fanak_csapodott_es_kiegett_egy_auto_Kiskunfelegyhazan","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:30","title":"Fának csapódott és kiégett egy autó Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5773f0cf-8b2b-45f9-83f7-30266f35299a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedvezőtlen folyamatok indultak el a magyar görögdinnye piacán: bár a termés minőségével az idén sem volt probléma, a külpiacokon kisebb mennyiséget tudtak értékesíteni a gazdálkodók – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Kedvezőtlen folyamatok indultak el a magyar görögdinnye piacán: bár a termés minőségével az idén sem volt probléma...","id":"20190831_Igencsak_akadozik_a_magyar_dinnyeexport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5773f0cf-8b2b-45f9-83f7-30266f35299a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ebe11-314c-44dc-90b4-eb44dd79288d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190831_Igencsak_akadozik_a_magyar_dinnyeexport","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:21","title":"Igencsak akadozik a magyar dinnyeexport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Majdnem minden mentőállomás új mentőautót kaphat idén és jövőre - mondta el Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az Országos Mentőszolgálat napján a Városligetben.","shortLead":"Majdnem minden mentőállomás új mentőautót kaphat idén és jövőre - mondta el Horváth Ildikó egészségügyért felelős...","id":"20190831_Uj_mentoautokat_igert_be_az_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71b5fab-b903-4796-a8d7-d02efbe5dbfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Uj_mentoautokat_igert_be_az_allamtitkar","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:49","title":"Új mentőautókat ígért be az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88a99c8-e075-41ac-8353-69a22f89719d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai források szerint az orosz hatóságok nem mondtak igazat, amikor azt állították, egy folyékony üzemanyaggal működő rakéta tesztje során történt augusztus 8-án az a baleset, melynek során radioaktív szennyezés jutott a levegőbe az észak-oroszországi Szeverodvinszk közelében. Az amerikaiak úgy tudják, egy atommeghajtású rakéta vízből való kiemelése során következett be a hét halálos áldozatot követelő robbanás.","shortLead":"Amerikai források szerint az orosz hatóságok nem mondtak igazat, amikor azt állították, egy folyékony üzemanyaggal...","id":"20190831_Egy_vizbe_esett_atommeghajtasu_raketa_kiemelesekor_tortent_a_rejtelyes_oroszorszagi_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a88a99c8-e075-41ac-8353-69a22f89719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3923ea-fe04-4c5b-b0d0-2cbc7d59b968","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Egy_vizbe_esett_atommeghajtasu_raketa_kiemelesekor_tortent_a_rejtelyes_oroszorszagi_robbanas","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:57","title":"Vízbe esett atommeghajtású rakéta kiemelésekor történt a rejtélyes oroszországi robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki Magyar Közlönyben megjelent két határozat is megjelent államtitkárok felmentéséről. Mindkét \"áldozat\" Palkovics László minisztériumából került ki.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben megjelent két határozat is megjelent államtitkárok felmentéséről. Mindkét \"áldozat\"...","id":"20190831_Palkovics_ket_allamtitkarat_is_levaltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c964e92d-d065-4128-b831-f7949bc1fdeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Palkovics_ket_allamtitkarat_is_levaltottak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:25","title":"Palkovics két államtitkárát is leváltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]