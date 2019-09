Cuki kutyával és plakátkampánnyal igyekszik úrrá lenni a Brexit-káoszon Boris Johnson

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú 3 éves volt. ","shortLead":"A kisfiú 3 éves volt. ","id":"20190831_Blikk_LL_Junior_kisfiat_gazoltak_halalra_Zugloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c77be44-d9a7-472d-8e76-3d325f5a4b7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Blikk_LL_Junior_kisfiat_gazoltak_halalra_Zugloban","timestamp":"2019. augusztus. 31. 20:43","title":"L.L Junior kisfiát gázolták halálra Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összegyúrná a budapesti egyetemeket, a minta a University of London. Korábban is volt erről szó, még a Figyelő is írt róla, de aztán semmi nem lett belőle. Most talán igen.","shortLead":"Összegyúrná a budapesti egyetemeket, a minta a University of London. Korábban is volt erről szó, még a Figyelő is írt...","id":"20190902_orban_viktor_palkovics_laszlo_felsoktatas_budapest_university","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb59a95-7fd4-494d-9605-2fde1c89ab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_orban_viktor_palkovics_laszlo_felsoktatas_budapest_university","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:21","title":"Előkerült Orbán egyik régi nagy terve, amihez Palkovics is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kell némi bátorság ahhoz, hogy valaki így garázdálkodjon a Sárkányok Anyjánál.","shortLead":"Kell némi bátorság ahhoz, hogy valaki így garázdálkodjon a Sárkányok Anyjánál.","id":"20190902_Majmok_raboltak_ki_a_Tronok_harca_szinesznoit_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032c0c6a-1a8f-481a-a165-b0be7def0a5b","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Majmok_raboltak_ki_a_Tronok_harca_szinesznoit_Indiaban","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:57","title":"Majmok rabolták ki a Trónok harca színésznőit Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68060976-d2ac-430e-bfe5-4249b7034580","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 5 évtizedes múlttal rendelkező olasz sportkocsi motorházteteje alatt egy V12-es erőforrás rejtőzik.","shortLead":"A közel 5 évtizedes múlttal rendelkező olasz sportkocsi motorházteteje alatt egy V12-es erőforrás rejtőzik.","id":"20190901_elado_elton_john_regi_tuzpiros_ferrarija_ami_a_miami_vicebol_is_ismeros_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68060976-d2ac-430e-bfe5-4249b7034580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03232098-1801-450e-bac1-87a212059fdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_elado_elton_john_regi_tuzpiros_ferrarija_ami_a_miami_vicebol_is_ismeros_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 01. 06:41","title":"Eladó Elton John régi tűzpiros Ferrarija, ami a Miami Vice-ból is ismerős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolakezdéssel a kánikulának is vége szakad.","shortLead":"Az iskolakezdéssel a kánikulának is vége szakad.","id":"20190901_Tiz_fokkal_melegebb_van_mint_szokott_de_hamarosan_kopogtat_az_osz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a0ca52-f615-4e64-8787-311731d5d85c","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Tiz_fokkal_melegebb_van_mint_szokott_de_hamarosan_kopogtat_az_osz","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:54","title":"Tíz fokkal melegebb van, mint szokott, de hamarosan kopogtat az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki Magyar Közlönyben megjelent két határozat is megjelent államtitkárok felmentéséről. Mindkét \"áldozat\" Palkovics László minisztériumából került ki.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben megjelent két határozat is megjelent államtitkárok felmentéséről. Mindkét \"áldozat\"...","id":"20190831_Palkovics_ket_allamtitkarat_is_levaltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c964e92d-d065-4128-b831-f7949bc1fdeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Palkovics_ket_allamtitkarat_is_levaltottak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:25","title":"Palkovics két államtitkárát is leváltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták, rendkívül nagy megkönnyebbülés számukra a változás. ","shortLead":"Azt írták, rendkívül nagy megkönnyebbülés számukra a változás. ","id":"20190831_Visszaszoltak_a_szivsebeszek_a_zalai_korhazban_lelkiismereti_okok_miatt_felmondott_foosztalyvezetonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db320c6-6829-44f7-aed9-126d8bbf3ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Visszaszoltak_a_szivsebeszek_a_zalai_korhazban_lelkiismereti_okok_miatt_felmondott_foosztalyvezetonek","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:16","title":"Visszaszóltak a szívsebészek a zalai kórházban lelki válság miatt felmondott főosztályvezetőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b88c8ce-5ba5-490e-88fd-fcbb46bd2931","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háborús bűnnel kezdődött a második világháború – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök vasárnap a nyugat-lengyelországi Wielunban, a háború kitörésének nyolcvanadik évfordulóján tartott megemlékezésen.","shortLead":"Háborús bűnnel kezdődött a második világháború – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök vasárnap...","id":"20190901_masodik_vilaghaboru_evfordulo_frank_walter_steinmeier_andrzej_duda_megemlekezes_wielun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b88c8ce-5ba5-490e-88fd-fcbb46bd2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9a3a1-2d5a-41e1-9c28-fcf12c9bf633","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_masodik_vilaghaboru_evfordulo_frank_walter_steinmeier_andrzej_duda_megemlekezes_wielun","timestamp":"2019. szeptember. 01. 11:35","title":"Steinmeier: Németország mindig hálás lesz, hogy Európa és az európaiak visszafogadták őt maguk közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]