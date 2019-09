Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fantomtőkének tekinthető a világ összes közvetlen külföldi tőkebefektetésének több mint harmada – állapította meg egy elemzés.","shortLead":"Fantomtőkének tekinthető a világ összes közvetlen külföldi tőkebefektetésének több mint harmada – állapította meg...","id":"20190909_Evi_6_ezer_milliard_forintot_mozgatnak_meg_papiron_hogy_kevesebbet_kelljen_adozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2678c8-cfb8-4e99-8af2-1ec23639a35d","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Evi_6_ezer_milliard_forintot_mozgatnak_meg_papiron_hogy_kevesebbet_kelljen_adozni","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:17","title":"Évi 6 ezer milliárd dollárt mozgatnak meg papíron, hogy kevesebbet kelljen adózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1475f5d0-933b-4413-8ecc-42307e8ec02f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orbán Viktor lányával, Ráhellel és vejével, Tiborcz Istvánnal érkezett az Eb-selejtezőre.","shortLead":"Orbán Viktor lányával, Ráhellel és vejével, Tiborcz Istvánnal érkezett az Eb-selejtezőre.","id":"20190909_Erkezik_a_NERelit__Fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1475f5d0-933b-4413-8ecc-42307e8ec02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8bc8e8-3c25-4952-83c6-45865641a9b6","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Erkezik_a_NERelit__Fotok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:12","title":"Érkezik a NER-elit a magyar-szlovák meccsre - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak Hongkongban az Egyesült Államok konzulátusához, hogy felszólítsák az amerikai kongresszust annak a javaslatnak az elfogadására, amely támogatást biztosíthatna a város demokratikus fejlődésében, valamint az emberi jogok védelmében - írja a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap.","shortLead":"Tízezrek vonultak Hongkongban az Egyesült Államok konzulátusához, hogy felszólítsák az amerikai kongresszust annak...","id":"20190908_Az_USA_konzulatusahoz_vonultak_a_tuntetek_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134c1b99-d094-4305-9861-41b3d21cb78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0212240b-1461-496d-bbe6-ec530a21f609","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Az_USA_konzulatusahoz_vonultak_a_tuntetek_Hongkongban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 13:21","title":"Nem csillapodnak a kedélyek Hongkongban, most az USA konzulátusához vonultak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794564df-b6b6-49f8-bb83-40ffffa2fb26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Check Point kutatói felfedtek egy olyan sebezhetőséget, ami az androidos telefonok legalább felét adathalász támadásnak tette ki. Több gyártó már javított, de volt, aki nem ismerte el, hogy a készülékeit érintené ez a probléma.","shortLead":"A Check Point kutatói felfedtek egy olyan sebezhetőséget, ami az androidos telefonok legalább felét adathalász...","id":"20190909_check_point_research_omacp_sebezhetoseg_androidos_telefonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=794564df-b6b6-49f8-bb83-40ffffa2fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b827c541-b67a-4557-9f13-aa46b7f37f3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_check_point_research_omacp_sebezhetoseg_androidos_telefonok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:03","title":"Androidos a telefonja? 1 milliárdnál is több készülék került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d57ee0-39a1-4c3b-9ab3-6195b09bb954","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi pénzt fizettetne vissza az OLAF Magyarországgal, mint egyetlen más állammal sem; tökéletes a káosz Nagy-Britanniában; átalakítják a budapesti bérbicikli-rendszert. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója","shortLead":"Annyi pénzt fizettetne vissza az OLAF Magyarországgal, mint egyetlen más állammal sem; tökéletes a káosz...","id":"20190908_Es_akkor_olaf_csalas_bubi_brexit_mnb_takarekbank_vajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86d57ee0-39a1-4c3b-9ab3-6195b09bb954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9452c05a-3000-4e09-b446-89c42ac0537b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190908_Es_akkor_olaf_csalas_bubi_brexit_mnb_takarekbank_vajna","timestamp":"2019. szeptember. 08. 07:00","title":"És akkor végre egy lista, amiben az EU élén vagyunk: a csalásoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","shortLead":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","id":"20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2e6f9-10b5-44a8-8a5f-9de294c74c30","keywords":null,"link":"/elet/20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:31","title":"Visszaadta a megtaláló a hegedűművész Budapesten elhagyott hangszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558b36bb-fe0d-4fa5-b051-53e0a9a706da","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Új órával jelentkezett az Asus a Berlinben zajló IFA 2019 szakkiállításon. A gyártó szerint a VivoWatch SP intelligenciájával tűnik ki a konkurens megoldások közül.","shortLead":"Új órával jelentkezett az Asus a Berlinben zajló IFA 2019 szakkiállításon. A gyártó szerint a VivoWatch SP...","id":"20190909_asus_vivowatch_sp_ora_funkciok_ekg_veroxigenszint_vernyomasmero_karora_ifa_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=558b36bb-fe0d-4fa5-b051-53e0a9a706da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718d20e2-e385-4608-955f-bc77c3ab8a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_asus_vivowatch_sp_ora_funkciok_ekg_veroxigenszint_vernyomasmero_karora_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:03","title":"Egy töltéssel 14 napon át folyamatosan méri a vérnyomást az Asus új órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15edcf4e-f3c7-4ac8-9df4-09abbba68aa0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A polgári és katonai drónvédelem közös pontja, hogy a repülő eszközök ellen jelenleg alkalmazott technológiák legjobb esetben is lezuhantatják vagy megsemmisítik a drónt. Egy új izraeli fejlesztéssel átvehető az irányítás a drónok felett. Az így megszerzett eszközök irányított leszállásra kényszeríthetők, vagy akár a drónt bombával küldő támadók ellen fordíthatók.","shortLead":"A polgári és katonai drónvédelem közös pontja, hogy a repülő eszközök ellen jelenleg alkalmazott technológiák legjobb...","id":"20190909_dron_dronvedelem_skylock_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15edcf4e-f3c7-4ac8-9df4-09abbba68aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3980bb5-1a15-4972-b80a-f3cc8f40c225","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_dron_dronvedelem_skylock_izrael","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:03","title":"Vissza a feladónak: retteghetnek a terroristák az új izraeli drónelhárító rendszertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]