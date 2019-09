Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A szaúdi olajtartalékhoz nyúlnak hozzá, hogy a dróntámadás ellenére is teljesítsék a szerződésben vállalt kötelezettséget.","shortLead":"A szaúdi olajtartalékhoz nyúlnak hozzá, hogy a dróntámadás ellenére is teljesítsék a szerződésben vállalt...","id":"20190917_Nyugtatnak_a_szaudiak_mindenki_megkapja_az_olajat_amit_az_Aramcotol_rendeltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79a570c-95a7-41d3-81a4-4d6ce89a68df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Nyugtatnak_a_szaudiak_mindenki_megkapja_az_olajat_amit_az_Aramcotol_rendeltek","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:32","title":"Nyugtatnak a szaúdiak: mindenki megkapja az olajat, amit az Aramcótól rendelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit csapás után itt a berlini csapás az EU 2020 utáni büdzséjére.","shortLead":"A brit csapás után itt a berlini csapás az EU 2020 utáni büdzséjére.","id":"20190916_unios_tamogatasok_drasztikus_csokkenes_nemetorszag_javaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ef1417-7cd6-48c4-ad32-bbeb7d6b6746","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_unios_tamogatasok_drasztikus_csokkenes_nemetorszag_javaslat","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:20","title":"Drasztikusan csökkenhetnek az EU-támogatások, ha elfogadják a német javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/merites.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell döntenie.","shortLead":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell...","id":"20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231ff72f-2cdd-409e-a56c-393892a6522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:59","title":"Elkezdte vizsgálni a brit legfelsőbb bíróság, törvényes-e a parlament felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406022-68c6-41b7-82d4-4ab4f08b25e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előbb elgázolták a volt jegybankelnököt, majd felgyújtották a fia autóját, most pedig a családjának háza égett porig. Mindez három hét alatt zajlott le Ukrajnában. ","shortLead":"Előbb elgázolták a volt jegybankelnököt, majd felgyújtották a fia autóját, most pedig a családjának háza égett porig...","id":"20190917_gyujtogatas_volt_jegybankelnok_haz_ukrajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70406022-68c6-41b7-82d4-4ab4f08b25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce9ad60-7b9d-4ad3-941f-f352e133dfcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_gyujtogatas_volt_jegybankelnok_haz_ukrajna","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:43","title":"Felgyújtották a volt ukrán jegybankelnök családjának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb16f1f-7728-4846-9930-b5d184212a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy trélert ellenőriztek a rendőrök, az egyik több mint két tonna túlsúllyal közlekedett.","shortLead":"Négy trélert ellenőriztek a rendőrök, az egyik több mint két tonna túlsúllyal közlekedett.","id":"20190916_treler_jarmuszerelveny_m43_as","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb16f1f-7728-4846-9930-b5d184212a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93696f9-a907-4147-b161-4d42538e40ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_treler_jarmuszerelveny_m43_as","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:16","title":"Újabb brutáltrélert fotóztak az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2a07b-0628-4c7a-a861-0334f1dc8be7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 60-as évek volt a hosszú távú autóversenyzés talán legnagyobb korszaka, olyan versenyautókkal mint a Ford GT40 és nagy riválisa, a Ferrari. Ketten 10 év alatt 10 Le Mans-t nyertek.","shortLead":"A 60-as évek volt a hosszú távú autóversenyzés talán legnagyobb korszaka, olyan versenyautókkal mint a Ford GT40 és...","id":"20190917_Megjott_a_Ford_vs_Ferrari_film_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e2a07b-0628-4c7a-a861-0334f1dc8be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad69e6f-e455-4048-a4b4-1ac02f8b4e12","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_Megjott_a_Ford_vs_Ferrari_film_elozetese","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:29","title":"Megjött a Ford vs. Ferrari film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh és szlovák piacon tarol a VW-konszern, és az értékesített autók fele dízel, addig nálunk már csak egyharmad az arányuk, és a gyártókat tekintve is sokkal színesebb az összkép. ","shortLead":"A cseh és szlovák piacon tarol a VW-konszern, és az értékesített autók fele dízel, addig nálunk már csak egyharmad...","id":"20190916_Miben_mas_egy_magyar_hasznalt_auto_mint_egy_cseh_lengyel_szlovak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb302529-315f-4fed-a4df-378f3df8a2a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Miben_mas_egy_magyar_hasznalt_auto_mint_egy_cseh_lengyel_szlovak","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:21","title":"Miben más egy magyarországi használt autó, mint egy cseh, lengyel vagy szlovák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd87a9d-7a87-478d-8b7e-671eac0e7b43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónap múlva mutatják csak be az idei Google-csúcstelefonokat, a Pixel 4-et és a Pixel 4 XL-t, ám úgy tűnik, vannak, akik már élesben is próbálgathatták a készülékeket.","shortLead":"Egy hónap múlva mutatják csak be az idei Google-csúcstelefonokat, a Pixel 4-et és a Pixel 4 XL-t, ám úgy tűnik, vannak...","id":"20190916_google_pixel_4xl_hands_on_video_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bd87a9d-7a87-478d-8b7e-671eac0e7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f1f9f2-3640-4564-ae81-82530d7f827d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_pixel_4xl_hands_on_video_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:03","title":"Íme a részletes videó a Google még be sem jelentett új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]