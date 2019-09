Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nevezte meg az amerikai tőzsdefelügyelet a belügy felügyelete alatt működő rendőrséget a Microsoft-ügy egyik érintettjeként, a Pintér Sándor vezette tárca nem indított vizsgálatot.","shortLead":"Hiába nevezte meg az amerikai tőzsdefelügyelet a belügy felügyelete alatt működő rendőrséget a Microsoft-ügy egyik...","id":"20190918_A_Belugyminiszterium_sem_vizsgalodik_a_Microsoftbotranyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc37b9d-bab6-49e5-b127-953b94d2b7dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_Belugyminiszterium_sem_vizsgalodik_a_Microsoftbotranyban","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:10","title":"A Belügyminisztérium sem vizsgálódik a Microsoft-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók a Rachel Green ihlette ruhadarabok. ","shortLead":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók...","id":"20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867ef3f9-82e8-4235-aa92-97b847b3b162","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:05","title":"Ralph Laurent megihlette a Jóbarátok – megérkezett a Rachel Green-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meglepetésre Thomas Doll csapata kikapott a luxemburgi Dudelange-tól az Európa Ligában.","shortLead":"Meglepetésre Thomas Doll csapata kikapott a luxemburgi Dudelange-tól az Európa Ligában.","id":"20190919_Az_Arsenal_nem_kegyelmezett_a_Frankfurtnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa3b850-c88e-4e4a-80bb-570bb072f2af","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Az_Arsenal_nem_kegyelmezett_a_Frankfurtnak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:25","title":"Az Arsenal nem kegyelmezett a Frankfurtnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","id":"20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e977de15-1533-4815-a17b-c6351b399512","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:30","title":"Újabb három hónapig rács mögött marad a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ea2b59-5b6e-4cc9-935f-5d8cc88f4f66","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A zavarosban halászás hazai iskolapéldája volt három évtizede a Gulag-sztori, amelynek – Szolzsenyicin dokumentumregénye mellett – a magyar olvasók is áldozatául estek. A szerzői jog, illetve a fordítás hitelessége szempontjából is hibátlan kiadás már nem dönthetett példányszámrekordokat. ","shortLead":"A zavarosban halászás hazai iskolapéldája volt három évtizede a Gulag-sztori, amelynek – Szolzsenyicin...","id":"201932_hienaharcok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51ea2b59-5b6e-4cc9-935f-5d8cc88f4f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239c98b4-4225-462b-8cad-888881e5dc70","keywords":null,"link":"/360/201932_hienaharcok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:00","title":"A rendszerváltás beköszöntével is betiltották Szolzsenyicin egyik főművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány megvonja az államtól a szövetségi engedélyt arra, hogy önállóan határozza meg a kipufogógáz-kibocsátási szabályokat.\r

","shortLead":"Az amerikai kormány megvonja az államtól a szövetségi engedélyt arra, hogy önállóan határozza meg...","id":"20190919_donald_trump_kalifornia_karosanyag_kibocsatas_autogyarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340ea6e1-eee6-4c1f-b286-179e6c6b8e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_donald_trump_kalifornia_karosanyag_kibocsatas_autogyarak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:33","title":"Trump nem engedi, hogy szigorúbban szabályozza a károsanyag-kibocsátást Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335ec7da-b282-4ce6-a86f-1e44834221a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fehér hollónak számít, ha az iFixit csapat javíthatóságot vizsgáló szétszedési tesztjében maximális (azaz 10-ből 10) pontot kap egy eszköz. A jelenlegi leginkább környezetbarát telefonnak sikerült ezt elérnie.","shortLead":"Fehér hollónak számít, ha az iFixit csapat javíthatóságot vizsgáló szétszedési tesztjében maximális (azaz 10-ből 10...","id":"20190918_ifixit_teardown_fairphone3_a_legkonnyebben_javithato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335ec7da-b282-4ce6-a86f-1e44834221a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d1c5a-7069-4da8-8810-3425db3d13bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_ifixit_teardown_fairphone3_a_legkonnyebben_javithato_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:33","title":"Ilyen telefont sem látni minden nap: ez a világ legkönnyebben javítható mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0a8b36-e664-4d30-aca0-8ef7fa105c73","c_author":"Heindl Péter","category":"itthon","description":"A kari KISZ-titkár legkevésbé sem „lázadozásáról” vált híressé. Sőt. Egy kortárs visszaemlékezése.","shortLead":"A kari KISZ-titkár legkevésbé sem „lázadozásáról” vált híressé. Sőt. Egy kortárs visszaemlékezése.","id":"20190918_Gyurcsany_a_hosok_arnyekaban_fullento_arnyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae0a8b36-e664-4d30-aca0-8ef7fa105c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8baf65-85e1-44f1-a888-c70de6c79e85","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Gyurcsany_a_hosok_arnyekaban_fullento_arnyek","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:37","title":"Gyurcsány, a hősök árnyékában füllentő árnyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]