[{"available":true,"c_guid":"33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros pontot szerzett az Espanyol otthonában, 1-1 lett a végeredmény Barcelonában.","shortLead":"A Ferencváros pontot szerzett az Espanyol otthonában, 1-1 lett a végeredmény Barcelonában.","id":"20190919_ftc_ferencvaros_espanyol_europa_liga_barcelona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa02f90-ddfb-4cfb-a649-fc7992d09d40","keywords":null,"link":"/sport/20190919_ftc_ferencvaros_espanyol_europa_liga_barcelona","timestamp":"2019. szeptember. 19. 22:55","title":"Elrontotta a Fradi az Espanyol ünnepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","shortLead":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","id":"20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d1127-2054-447f-86d4-6ea8a2835bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:57","title":"Elszabadult egy metrószerelvény Párizsban, pánikoltak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","shortLead":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","id":"20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6763fcaa-d071-4783-94c7-585a622a53f0","keywords":null,"link":"/360/20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:50","title":"Révész Sándor: Fogyjunk vagy nyissunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"","category":"vilag","description":"Úgy fogalmazott, ez egy iráni támadás volt, amely Ali Hámenei ajatollah keze nyomást viseli magán\".","shortLead":"Úgy fogalmazott, ez egy iráni támadás volt, amely Ali Hámenei ajatollah keze nyomást viseli magán\".","id":"20190918_Mike_Pompeo_Iran_a_felelos_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28939b9f-5255-4437-8052-17be9010e115","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Mike_Pompeo_Iran_a_felelos_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:56","title":"Mike Pompeo: Irán a felelős a szaúdi olajlétesítmények elleni támadásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7b170-a29b-4ec8-984f-e64608ad7585","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kitolni a lehetőségek határait – ezzel a felütéssel indította útjára Richard Yu vezérigazgató a Huawei új csúcstelefonját. A határokat ezúttal nem csak a vállalat mérnökei húzták meg, hanem az amerikai kereskedelmi embargó is, melynek hatására a világ nagy részén – köztük Magyarországon – nem kis kompromisszumokat kell kötnie annak, aki használni szeretné a csütörtökön délután bemutatott új mobilt.","shortLead":"Kitolni a lehetőségek határait – ezzel a felütéssel indította útjára Richard Yu vezérigazgató a Huawei új...","id":"20190919_huawei_mate30_pro_specifikacio_megjelenes_vasarlas_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef7b170-a29b-4ec8-984f-e64608ad7585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc84777e-8a3f-40d5-a3d1-52a2407cf03d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_huawei_mate30_pro_specifikacio_megjelenes_vasarlas_bemutato","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:38","title":"Ez már nem az az Android: itt a Huawei eddigi legerősebb telefonja, egy óriási kérdőjellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem hívő Pintér Sándor. A legkevesebb szó természetesen Csepelről esett, bár Pintér próbált mindent kontextusba helyezni: Csepel is szépül a közmunka miatt, és ott is járnak az új tűzoltóautók. ","shortLead":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem...","id":"20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c87ba2-6b4a-47c2-8e4f-0381223947fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:00","title":"Pintér Sándor nyilvánosan hátba szúrta Németh Szilárdot egy csepeli fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először a fotós sem értette, mit lát.","shortLead":"Először a fotós sem értette, mit lát.","id":"20190918_Ilyen_ritka_zebracsikot_ritkan_kapnak_lencsevegre_pottyos_zebra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aab01af-afc5-4e57-89a8-9aaa4af78a62","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Ilyen_ritka_zebracsikot_ritkan_kapnak_lencsevegre_pottyos_zebra","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:18","title":"Ilyen különleges zebracsikót ritkán kapnak lencsevégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c643f352-d501-49ec-9954-2567ee11a4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hölgy Szekszárdon induló fideszes önkormányzati képviselőjelölt.","shortLead":"A hölgy Szekszárdon induló fideszes önkormányzati képviselőjelölt.","id":"20190918_Fideszes_politikus_kerte_hogy_a_Bomba_energiaital_perelje_be_Bomba_Gabort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c643f352-d501-49ec-9954-2567ee11a4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f08d7a6-cc01-4fbf-bf9e-575662d85d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Fideszes_politikus_kerte_hogy_a_Bomba_energiaital_perelje_be_Bomba_Gabort","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:45","title":"Fideszes politikus kérte, hogy a Bomba energiaital perelje be Bomba Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]