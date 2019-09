Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István beszáll a borkereskedelembe, és a vendéglátásban is kamatoztathatja kapcsolatait a HVG hetilap forrásai szerint. Ebben az Origo.hu kormányközelbe juttatásával már bizonyított Száraz István lehet a segítségére.","shortLead":"Tiborcz István beszáll a borkereskedelembe, és a vendéglátásban is kamatoztathatja kapcsolatait a HVG hetilap forrásai...","id":"20190918_Orban_veje_a_vendeglatas_es_a_borok_korul_surgolodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48703a87-cc6f-4dc1-a779-125027e2bfb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Orban_veje_a_vendeglatas_es_a_borok_korul_surgolodik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:29","title":"Tiborcz István már egy étterem és egy bornagyker körül sürgölődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f39af0b-9f22-46b8-b9e6-32afe2bc237f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Magas formaldehidkioldódást mért kínai, bambuszrostot tartalmazó, melamin anyagú kávésbögréből az illetékes lengyel hatóság. A termékből Magyarországra is szállítottak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azt kéri, hogy aki vásárolt a ilyet, ne használja.","shortLead":"Magas formaldehidkioldódást mért kínai, bambuszrostot tartalmazó, melamin anyagú kávésbögréből az illetékes lengyel...","id":"20190918_kinai_bogre_nebih_figyelmeztetes_melamin_formaldehid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f39af0b-9f22-46b8-b9e6-32afe2bc237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671dc08c-35bd-4b4e-bd3f-3144180b1904","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_kinai_bogre_nebih_figyelmeztetes_melamin_formaldehid","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:36","title":"Veszélyes kínai bögrét találtak, ha vett ilyet, ne használja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es földrengés és szökőár okozta nukleáris katasztrófa elkerüléséért.","shortLead":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es...","id":"20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5203d600-11c3-436c-87c8-34946113510a","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:16","title":"Felmentette a fukusimai atomerőmű vezetőit a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","shortLead":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","id":"20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c34bc-863c-482d-9c66-16821539f318","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:16","title":"Hétfő hajnalig nem tud majd autózni a Belváros egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"28,4 milliárd forintnyi kötvényt bocsátottak ki.","shortLead":"28,4 milliárd forintnyi kötvényt bocsátottak ki.","id":"20190920_Hatalmas_adossagba_verte_magat_a_MOL","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddeffe-5cf9-4276-9bf7-f0a495208928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_Hatalmas_adossagba_verte_magat_a_MOL","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:34","title":"Hatalmas adósságba verte magát a MOL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d75d62a-9d10-410a-988d-d8ff68b0539b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert a köztévé tíz percét arra használta fel, hogy rendszerkritikát fogalmazzon meg a Fidesz-kormánnyal szemben.","shortLead":"Puzsér Róbert a köztévé tíz percét arra használta fel, hogy rendszerkritikát fogalmazzon meg a Fidesz-kormánnyal...","id":"20190920_Puzser_Gulyas_nyilatkozata_a_polgarosodas_elleni_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d75d62a-9d10-410a-988d-d8ff68b0539b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c2a5f4-21bf-41f1-a6d8-2e74e6860be7","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Puzser_Gulyas_nyilatkozata_a_polgarosodas_elleni_merenylet","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:51","title":"Puzsér: Gulyás nyilatkozata a polgárosodás elleni merénylet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viberben már elérhető a matricakészítő funkció, amellyel a felhasználók saját, egyedi matricacsomagokat tervezhetnek és készíthetnek. A vállalat szerint így nagyobb tér nyílik az üzenetek szavakon túli átadására.","shortLead":"A Viberben már elérhető a matricakészítő funkció, amellyel a felhasználók saját, egyedi matricacsomagokat tervezhetnek...","id":"20190919_viber_sajat_matrica_letrehozasa_egyedi_matricacsomag_keszitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b73e7-90ec-4f5a-b7fc-3590816c1d63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_viber_sajat_matrica_letrehozasa_egyedi_matricacsomag_keszitese","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:03","title":"Itt a Viber új funkciója, napokon belül mindenkinél bekapcsolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","shortLead":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","id":"20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123c479f-81a6-4cbc-88b0-19015eca1383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:13","title":"Kiderült, mikor hallgatják meg Trócsányi Lászlót az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]