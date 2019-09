Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptember közepére sem sikerült megállapodni az idei bérekről a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.-nél.","shortLead":"Szeptember közepére sem sikerült megállapodni az idei bérekről a tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.-nél.","id":"20190920_alkaloida_sztrajk_munkabeszuntetes_vdsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3201e937-3ac5-4c91-9b6b-3329183071fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190920_alkaloida_sztrajk_munkabeszuntetes_vdsz","timestamp":"2019. szeptember. 20. 08:48","title":"A sztrájktól sem riadnának vissza a tiszavasvári Alkaloidánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","shortLead":"Megbomlott a térség ökoszisztémája az állatok élőhelyének elvesztése és más tényezők miatt.","id":"20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eb499c-61d8-4f71-acca-467e529e9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52357e0-556d-44d8-9adb-e1129bb9dbc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_Harommilliard_eszakamerikai_madar_tunt_el_1970_ota","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:47","title":"Hárommilliárd észak-amerikai madár tűnt el 1970 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több amerikai lap szerint is telefonbeszélgetés bizonyítja a vádakat. ","shortLead":"Több amerikai lap szerint is telefonbeszélgetés bizonyítja a vádakat. ","id":"20190921_Trump_tagadja_hogy_az_ukran_elnokkel_akart_vizsgalatot_inditani_a_Bidencsalad_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a937f7-d29a-4d52-abc7-0c43824c69bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Trump_tagadja_hogy_az_ukran_elnokkel_akart_vizsgalatot_inditani_a_Bidencsalad_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:02","title":"Trump tagadja, hogy az ukrán elnökkel akart vizsgálatot indítani a Biden-család ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639b43b-1522-49c7-9798-4c8cd1d03f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV a bringásoknak és az autósoknak is kedvezményekkel készült a Mobilitási Hétre.\r

","shortLead":"Gera Marina mellett Bergendy Péter Trezor című filmje a legjobb tévéfilm/minisorozat kategóriájában kapott jelölést. ","id":"20190920_Eloszor_jeloltek_magyar_szinesznot_Emmydijra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c05f25-0507-44f1-a34e-fe27a61e1dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34302c9-26a7-497e-95e4-2761fa15c6eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Eloszor_jeloltek_magyar_szinesznot_Emmydijra","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:21","title":"Először jelöltek magyar színésznőt Nemzetközi Emmy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]