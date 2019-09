Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16da7e8d-37dd-4da1-9929-dbedc9b1eca6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szeptember 17-én járt volna le a Best FM indítására adott határidő. A korábban Vajnával is üzletelő tulajdonos az utolsó pillanatban engedte ki az éterbe az új rádiót, s mentette meg a frekvenciaengedélyét.","shortLead":"Szeptember 17-én járt volna le a Best FM indítására adott határidő. A korábban Vajnával is üzletelő tulajdonos...","id":"201938_best_radio_kie_azuj_frekvencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16da7e8d-37dd-4da1-9929-dbedc9b1eca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958e296b-a416-4764-a77c-43c0bcc96b68","keywords":null,"link":"/360/201938_best_radio_kie_azuj_frekvencia","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:40","title":"Az utolsó pillanatban indult el az új budapesti rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","shortLead":"Trócsányi pedig azért jó biztosjelölt, mert nagy a szakmai tapasztalata és kitűnően beszél franciául. ","id":"20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee2190c-f9ef-48d5-9f5e-d572b9e39c70","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Varga_Judit_nyilt_meghallgatast_javasolt_Brusszelben_de_masok_ezt_nem_akartak","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:52","title":"Varga Judit nyílt meghallgatást javasolt Brüsszelben, de „mások” ezt nem akarták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3467758-5a37-41eb-b966-ad43a7c2aafa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vezeték nélküli hálózat egyik hibája, hogy a rácsatlakozókkal csökken az egy főre jutó sávszélesség, ami videónézéskor kellemetlen lehet. Az MIT szakemberei rájöttek, hogyan tudnák ezt orvosolni.","shortLead":"A vezeték nélküli hálózat egyik hibája, hogy a rácsatlakozókkal csökken az egy főre jutó sávszélesség, ami...","id":"20190920_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_videonezes_streaming_minerva_buffereles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3467758-5a37-41eb-b966-ad43a7c2aafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df28f1ac-650f-4206-a13c-7bf731006911","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_videonezes_streaming_minerva_buffereles","timestamp":"2019. szeptember. 20. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Tudósok kitalálták, hogyan ne essen szét a videó, ha többen neteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meglepetésre Thomas Doll csapata kikapott a luxemburgi Dudelange-tól az Európa Ligában.","shortLead":"Meglepetésre Thomas Doll csapata kikapott a luxemburgi Dudelange-tól az Európa Ligában.","id":"20190919_Az_Arsenal_nem_kegyelmezett_a_Frankfurtnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa3b850-c88e-4e4a-80bb-570bb072f2af","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Az_Arsenal_nem_kegyelmezett_a_Frankfurtnak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:25","title":"Az Arsenal nem kegyelmezett a Frankfurtnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963d2d91-7173-49e0-afe3-79e11c2746c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A 39-es kilométernél a leállósávban, a 42-esnél a belső sávon haladnak az autók.","shortLead":"A 39-es kilométernél a leállósávban, a 42-esnél a belső sávon haladnak az autók.","id":"20190920_Ket_baleset_is_volt_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=963d2d91-7173-49e0-afe3-79e11c2746c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748b90c3-64e2-4ea0-8930-991bf5646866","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_Ket_baleset_is_volt_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:34","title":"Két baleset is volt az M5-ösön, hatalmas a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vezérigazgató szerint túl sok pilóta dolgozik a cégnél, több száz dolgozót bocsátanának el.","shortLead":"A vezérigazgató szerint túl sok pilóta dolgozik a cégnél, több száz dolgozót bocsátanának el.","id":"20190919_Tobb_szaz_pilotat_kuldene_el_a_Ryanair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c96202a-20cb-40fb-80ba-fa242541f580","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Tobb_szaz_pilotat_kuldene_el_a_Ryanair","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:44","title":"Több száz pilótát küldene el a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendszerkarbantartás lesz a Budapest Banknál.","shortLead":"Rendszerkarbantartás lesz a Budapest Banknál.","id":"20190920_Ketszer_tiz_orara_leallitjak_az_egyik_nagy_bank_sok_szolgaltatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e565cc-6952-4e3d-8ecc-d3486bf5ae78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_Ketszer_tiz_orara_leallitjak_az_egyik_nagy_bank_sok_szolgaltatasat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:31","title":"Kétszer tíz órára leállítják az egyik magyar bank sok szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselőre a vád nyolc és fél év fegyházat kért, a képviselő viszont kitart amellett, hogy tervei kidolgozásával jobb életet teremtettek a Viharsarokban.","shortLead":"A képviselőre a vád nyolc és fél év fegyházat kért, a képviselő viszont kitart amellett, hogy tervei kidolgozásával...","id":"20190921_Simonka_Gyorgy_vadak_pusztaottlaka_gallo_ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e45feac-4b5d-4ad6-b04a-c6822ae4d829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Simonka_Gyorgy_vadak_pusztaottlaka_gallo_ferenc","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:40","title":"Simonka György: Joggal remélem, hogy felmentenek a vádak alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]