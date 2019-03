A német kereszténydemokraták (CDU) is felülvizsgálták korábbi politikájukat és a menekültügyet, s annak 2015-ös kezelését vették górcső alá. Kétnapos, műhelybeszélgetésnek nevezett tanácskozásukon nem vett részt Angela Merkel, aki most már csupán kancellár, de nem a CDU elnöke. Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU új elnöke úgy nyilatkozott, az akkori események ismétlődhetnek meg. A kérdésre, hogy végső esetben a határok lezárása is szóba jöhetne-e, határozott igennel felelt – s ezzel jelentősen eltávolodott Merkel négy évvel ezelőtti politikájától, amikor a kancellár „humanitárius szükséghelyzetre” hivatkozva beengedte a menekülteket. Közvetlen politikai hatása ennek a kijelentésnek csakúgy nincs, mint az SPD szociális ígéreteinek: a nagykoalíciós kormányzás keretei között mindkettőből csak akkor következhetne konkrét intézkedés, ha ahhoz a másik fél is hozzájárul. S ahogy a CDU nem akar szociális könnyítéseket, úgy nem kíván az SPD a határlezárás lehetőségéről beszélni. Ezekkel a lépésekkel, ha egyelőre csak verbálisan is, de távolodnak egymástól, a közös kormányzástól. Figyelemre méltó, hogy most mindkét párt élén olyan elnök áll, aki nem tagja a kormánynak. Bár a német pártdemokráciától távol áll, hogy egy-egy pártelnök egyedüli döntéseket hozzon, a személye mégis meghatározó lehet. A korábbi időszakban, amikor Merkel kancellár és CDU-elnök, Sigmar Gabriel akkori SPD-elnök pedig alkancellár is volt, mindkettőjüket személyes sorsa is kötötte a koalíciós kormányhoz. Ma viszont sem Andrea Nahles SPD-elnök, sem Kramp-Karrenbauer nem bír kormányzati tisztséggel. Így az ő személyes egzisztenciájukban semmiféle változást nem jelentene, ha akár idő előtt, akár a 2021-es választások után megszűnne a közös kormányzás.