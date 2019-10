Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább megígérték, hogy a bevételt az ötödik kerület szépítésére fogják fordítani. ","shortLead":"De legalább megígérték, hogy a bevételt az ötödik kerület szépítésére fogják fordítani. ","id":"20191004_plakat_otodik_kerulet_rubovszky_csilla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e329b9b3-85fc-4a4c-a688-1bf5cd701e92","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_plakat_otodik_kerulet_rubovszky_csilla","timestamp":"2019. október. 04. 21:37","title":"Az önkormányzat cége rakta ki a fideszes alpolgármester választási plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing egy mérnöke által benyújtott panasz szerint a cég biztonságosabbá tehette volna a 737 MAX-okat, de a cég leszavazta a javaslatot, mert fontosabb volt, hogy a gépek időben elkészüljenek.","shortLead":"A Boeing egy mérnöke által benyújtott panasz szerint a cég biztonságosabbá tehette volna a 737 MAX-okat, de a cég...","id":"20191003_boeing_737_max_lezuhant_repulo_mernok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d7466c-d110-4a74-83ec-842f1d5632df","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_boeing_737_max_lezuhant_repulo_mernok","timestamp":"2019. október. 03. 11:03","title":"Egy mérnök szerint a Boeing kihagyott valamit a 737 MAX-okból, amely talán megakadályozhatta volna a két tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee58488-a459-43c5-8bbc-1e7cb44608ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"Platthy Iván Párbeszéd az emberért című önéletrajzi könyvében sok műhelytitkot megoszt arról, hogyan alakultak az állam és az egyházak kapcsolatai a '90-es években.","shortLead":"Platthy Iván Párbeszéd az emberért című önéletrajzi könyvében sok műhelytitkot megoszt arról, hogyan alakultak az állam...","id":"201940_konyv__szemelyes_hang_platthy_ivan_parbeszed_azemberert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ee58488-a459-43c5-8bbc-1e7cb44608ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a5e452-14ae-4260-b10a-9302bbbb496a","keywords":null,"link":"/360/201940_konyv__szemelyes_hang_platthy_ivan_parbeszed_azemberert","timestamp":"2019. október. 04. 14:00","title":"Nem értett egyet azzal, hogy az egyházakat kézből etessék, távoznia is kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén eddig közel ötvenszer jelezte fel- vagy leszálló repülőgépek személyzete, hogy a földről lézerrel zavarták meg őket. A pilótafülkére irányított lézerfény akár tíz kilométerről is elvakíthatja a pilótákat, ami a személyzet egészsége mellett több száz utas életét is veszélyeztetheti.","shortLead":"Idén eddig közel ötvenszer jelezte fel- vagy leszálló repülőgépek személyzete, hogy a földről lézerrel zavarták meg...","id":"20191004_hungarocontrol_legiforgalmi_iranyitas_lezerezes_pilotak_vakitasa_repules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d62d26-202b-4539-a1b8-dd4f9b655f94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_hungarocontrol_legiforgalmi_iranyitas_lezerezes_pilotak_vakitasa_repules","timestamp":"2019. október. 04. 10:33","title":"Egyre többen lézereznek Budapesten, előfordult olyan, hogy a kapitány nem tudta letenni a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szemszárazság, rövidlátás, alvásproblémák – csak néhány következménye a képernyők előtt töltött túl sok időnek. Mit tehetünk?","shortLead":"Szemszárazság, rövidlátás, alvásproblémák – csak néhány következménye a képernyők előtt töltött túl sok időnek. Mit...","id":"20191003_A_videojatekok_a_szem_karosodasahoz_vezethetnek_de_tehetunk_ellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6552a84-0de7-43b5-8fac-39f743dcfbe9","keywords":null,"link":"/elet/20191003_A_videojatekok_a_szem_karosodasahoz_vezethetnek_de_tehetunk_ellene","timestamp":"2019. október. 03. 12:18","title":"A videojátékok a szem károsodásához vezethetnek, de tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86695326-398b-4d91-90af-bc255aba19a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes régiókban teljesen kilátástalan az élet. ","shortLead":"Egyes régiókban teljesen kilátástalan az élet. ","id":"20191004_A_tarsadalom_legszegenyebb_harmada_neveli_a_gyerekek_tobb_mint_felet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86695326-398b-4d91-90af-bc255aba19a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0551df-53cd-4d29-b84a-b00122b552a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_A_tarsadalom_legszegenyebb_harmada_neveli_a_gyerekek_tobb_mint_felet","timestamp":"2019. október. 04. 08:39","title":"A társadalom legszegényebb harmada neveli a gyerekek több mint felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9044df-1f18-42b0-9980-44031ae948bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tao- és állami támogatásból valósulhat meg.","shortLead":"Tao- és állami támogatásból valósulhat meg.","id":"20191003_18_milliardnyi_kozpenzbol_epul_futsalstadion_Szijjarto_csapatanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9044df-1f18-42b0-9980-44031ae948bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88ca7f8-7fd6-428b-88b8-45dee8d48d6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_18_milliardnyi_kozpenzbol_epul_futsalstadion_Szijjarto_csapatanak","timestamp":"2019. október. 03. 15:32","title":"1,8 milliárd forintból épül futsalstadion a Szijjártó-féle csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8572c6fa-e63f-48cd-b813-800b4ff910a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"13 éven át Peugeot-kat, jelenleg a holnapután autóit tervezi Bocsi Attila, akinek egyik munkáját most Torinóban lehet látni az olasz Nemzeti Autómúzeumban.","shortLead":"13 éven át Peugeot-kat, jelenleg a holnapután autóit tervezi Bocsi Attila, akinek egyik munkáját most Torinóban lehet...","id":"20191003_Icona_Nucleus_Bocsi_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8572c6fa-e63f-48cd-b813-800b4ff910a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a645cc0-086b-4871-95a4-09e8b1e33459","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Icona_Nucleus_Bocsi_Attila","timestamp":"2019. október. 03. 10:14","title":"Egy olasz autódizájn cég főtervezője Bocsi Attila, aki megmutatta a jövő autóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]