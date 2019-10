Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fbc92e9-95d4-4121-a6f9-4af797b939d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most megnézheti, mivel segítik a fedél nélkül élőket.","shortLead":"Most megnézheti, mivel segítik a fedél nélkül élőket.","id":"20191003_Kipakoltak_a_hajlektalanmento_autot_a_szocialis_munkasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fbc92e9-95d4-4121-a6f9-4af797b939d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ada40c4-d444-48a4-be9a-101fc0691b79","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Kipakoltak_a_hajlektalanmento_autot_a_szocialis_munkasok","timestamp":"2019. október. 03. 18:46","title":"Kipakolták a hajléktalanmentő autót a szociális munkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csatorna szerint nem voltak tényszerűek.","shortLead":"A csatorna szerint nem voltak tényszerűek.","id":"trumpcnn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ba5293-9b7c-4866-950e-13c802c797c2","keywords":null,"link":"/vilag/trumpcnn","timestamp":"2019. október. 04. 05:32","title":"A CNN megtagadta Trump két kampányvideójának sugárzását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291cd18-835a-432b-afdf-0b4b1bcc92a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Feléhez közeledik Macron hivatali ideje, egy kövér adócsökkentéssel javítaná megtépázott népszerűségét. ","shortLead":"Feléhez közeledik Macron hivatali ideje, egy kövér adócsökkentéssel javítaná megtépázott népszerűségét. ","id":"201940_francia_adocsokkentes_lekenyerezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2291cd18-835a-432b-afdf-0b4b1bcc92a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ffd7fc-db0f-4bdd-a236-2cbea9730d5f","keywords":null,"link":"/360/201940_francia_adocsokkentes_lekenyerezes","timestamp":"2019. október. 05. 09:45","title":"10 milliárd eurós adócsökkentés jön a franciáknál, de ez még csak a kezdet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d28d5a-5a15-4563-b14b-7bcf2db91d30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A várhatóan jövőre életbe lépő törvénynek sokan örülnek, de bőven akadnak olyanok is, akik ellenzik.","shortLead":"A várhatóan jövőre életbe lépő törvénynek sokan örülnek, de bőven akadnak olyanok is, akik ellenzik.","id":"20191004_skocia_gyermekbantalmazas_torveny_pofon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d28d5a-5a15-4563-b14b-7bcf2db91d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8464dc-6ff3-4762-bc5e-3aa97d2d2272","keywords":null,"link":"/elet/20191004_skocia_gyermekbantalmazas_torveny_pofon","timestamp":"2019. október. 04. 16:44","title":"A szülői pofon is bűncselekménynek fog számítani Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump engedélyezte számukra a csatlakozást az ESTA-programhoz. ","shortLead":"Donald Trump engedélyezte számukra a csatlakozást az ESTA-programhoz. ","id":"20191004_lengyelorszag__vizum_ESTA_Egyesult_Alamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274b5820-7eed-4f75-8a2a-271004e36911","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_lengyelorszag__vizum_ESTA_Egyesult_Alamok","timestamp":"2019. október. 04. 19:31","title":"A lengyelek is vízum nélkül utazhatnak az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9044df-1f18-42b0-9980-44031ae948bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tao- és állami támogatásból valósulhat meg.","shortLead":"Tao- és állami támogatásból valósulhat meg.","id":"20191003_18_milliardnyi_kozpenzbol_epul_futsalstadion_Szijjarto_csapatanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec9044df-1f18-42b0-9980-44031ae948bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88ca7f8-7fd6-428b-88b8-45dee8d48d6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_18_milliardnyi_kozpenzbol_epul_futsalstadion_Szijjarto_csapatanak","timestamp":"2019. október. 03. 15:32","title":"1,8 milliárd forintból épül futsalstadion a Szijjártó-féle csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Lezárták a veszélyes érdi játszóteret, elindult a magyar nyelvű Netflix és kikapott a Fradi. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lezárták a veszélyes érdi játszóteret, elindult a magyar nyelvű Netflix és kikapott a Fradi. A hvg360 reggeli...","id":"20191004_Radar_360_birosagi_dontes_a_Facebook_ellen_Piko_bocsanatkerest_var_Kocsistol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d8e8c7-aca5-4bba-a1e7-dbb23e89ea85","keywords":null,"link":"/360/20191004_Radar_360_birosagi_dontes_a_Facebook_ellen_Piko_bocsanatkerest_var_Kocsistol","timestamp":"2019. október. 04. 08:00","title":"Radar 360: Bírósági döntés a Facebook ellen, Pikó bocsánatkérést vár Kocsistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65532a89-afb7-45b5-b044-1d7b435f93aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros edzője önkritikusan értékelt a Ludogorectől elszenvedett vereség után.","shortLead":"A Ferencváros edzője önkritikusan értékelt a Ludogorectől elszenvedett vereség után.","id":"20191004_Rebrov_A_csoportkor_mas_szint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65532a89-afb7-45b5-b044-1d7b435f93aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b22c0ce-4e98-43ed-8b6d-4cebc74f8912","keywords":null,"link":"/sport/20191004_Rebrov_A_csoportkor_mas_szint","timestamp":"2019. október. 04. 06:20","title":"Rebrov: A csoportkör más szint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]