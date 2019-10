Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"015f949f-7fc9-4e18-9752-bb1f9ea5a7e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. ","shortLead":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. ","id":"20191009_Fotok_Ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_uszadekfabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=015f949f-7fc9-4e18-9752-bb1f9ea5a7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c117915f-e50d-4838-bc41-183b8bc9e29d","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Fotok_Ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_uszadekfabol","timestamp":"2019. október. 09. 11:08","title":"Fotók: újabb gerillaszobor tűnt fel Budapesten, ezúttal uszadékfából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","shortLead":"Negyvenezren azonban nem vettek át a küldeményt.","id":"20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fc91a6-d887-4815-a113-3abc0d102040","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Mar_majdnem_az_osszes_rezsiutalvanyt_bevaltottak","timestamp":"2019. október. 09. 13:37","title":"Eddig 2,4 millió rezsiutalványt váltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbdffcc-c630-44c6-9f4b-3131b7a2f0fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lett még hirtelen 20 új holdja a Szaturnusznak, amellyel a gyűrűs bolygó átvette a vezetést a Jupitertől. Azt ugyanis valamivel kevesebb kíséri.","shortLead":"Lett még hirtelen 20 új holdja a Szaturnusznak, amellyel a gyűrűs bolygó átvette a vezetést a Jupitertől. Azt ugyanis...","id":"20191008_hold_szaturnusz_jupiter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cbdffcc-c630-44c6-9f4b-3131b7a2f0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757f9b7b-68db-47ef-bf0e-f9e82c039211","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_hold_szaturnusz_jupiter","timestamp":"2019. október. 08. 17:11","title":"Húsz, eddig ismeretlen holdat fedeztek fel a Szaturnusz körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szöveges üzeneteket és a mobilra érkező értesítéséket már eddig is kezelhettük a windowsos számítógépről, a Your Phone újdonságával viszont hívásokat is fogadhatunk a számítógéppel.","shortLead":"A szöveges üzeneteket és a mobilra érkező értesítéséket már eddig is kezelhettük a windowsos számítógépről, a Your...","id":"20191009_microsoft_windows_10_your_phone_okostelefon_hivasok_kezelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5fe6-88f0-4c85-8c5f-a017b9651512","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_microsoft_windows_10_your_phone_okostelefon_hivasok_kezelese","timestamp":"2019. október. 09. 10:03","title":"Fontos frissítést készített a Microsoft, tényleg windowsos telefont csinálnak az androidos mobilokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a0f695-6ea1-4f25-9de1-c5e2f3f43038","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos, a szlovákiai reformok atyja. ","shortLead":"A hosszabb távú, sikeres fejlődés szükségszerű előfeltétele a politikai és a gazdasági szabadság – mondja Ivan Miklos...","id":"20191009_Ivan_Miklos_Hiaba_no_a_magyar_gazdasag_autokraciaban_nem_lesz_hosszu_a_fejlodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a0f695-6ea1-4f25-9de1-c5e2f3f43038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dacd3f-f3ce-405f-b6fb-6c25517c650a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Ivan_Miklos_Hiaba_no_a_magyar_gazdasag_autokraciaban_nem_lesz_hosszu_a_fejlodes","timestamp":"2019. október. 09. 17:16","title":"Ivan Miklos: Hiába nő a magyar gazdaság, autokráciában nem lesz hosszú a fejlődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is kiürülhet a kassza az ENSZ-nél, a tagállamok elmaradásai miatt.\r

\r

","shortLead":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is...","id":"20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348b0275-06c7-4ce6-b257-dc2057fa2f41","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","timestamp":"2019. október. 08. 06:55","title":"Az ENSZ a tönk szélére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tajvanon tartották az Önvezetés Napját. ","shortLead":"Tajvanon tartották az Önvezetés Napját. ","id":"20191009_100_Tesla_ment_egymas_utan_vakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c405fef-8593-4400-a499-a3083ee95dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_100_Tesla_ment_egymas_utan_vakon","timestamp":"2019. október. 09. 09:20","title":"Száz Tesla ment libasorban egy autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön és pénteken sem lesz itthon.","shortLead":"Csütörtökön és pénteken sem lesz itthon.","id":"20191009_orban_viktor_roma_parizs_emmanuel_macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=298dd6ad-d634-44dd-8afd-d9e43adf4aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acd5ffd-ec05-49e7-8bd6-0d2fa1e9896e","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_orban_viktor_roma_parizs_emmanuel_macron","timestamp":"2019. október. 09. 15:33","title":"Orbán Rómába és Párizsba is ellátogat a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]