[{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép lassan kivonul az Opus az Appeninnből.","shortLead":"Szép lassan kivonul az Opus az Appeninnből.","id":"20191010_Meszarosek_cegetol_vasarolt_Tiborczek_cege_nehany_millio_reszvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61546a66-afe5-4c18-b2db-2a777f60beaa","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Meszarosek_cegetol_vasarolt_Tiborczek_cege_nehany_millio_reszvenyt","timestamp":"2019. október. 10. 19:10","title":"Mészárosék cégétől vásárolt Tiborczék cége néhány millió részvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8ae88c-60f4-4261-9465-c48b4cedb00c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre durvábbá kezd válni a Blizzard elleni tiltakozás, amiért a stúdió azonnali hatállyal kitiltotta egy játékosát. Blitzchung élő műsorban állt ki a hongkongi tüntetők mellett, a stúdió szerint ez szabályellenes.

","shortLead":"Egyre durvábbá kezd válni a Blizzard elleni tiltakozás, amiért a stúdió azonnali hatállyal kitiltotta egy játékosát...","id":"20191010_bojkott_blizzard_blitzchung_tuntetes_hongkong_hearthstone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b8ae88c-60f4-4261-9465-c48b4cedb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281f456b-da24-4c26-8f90-3a1fddec5589","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_bojkott_blizzard_blitzchung_tuntetes_hongkong_hearthstone","timestamp":"2019. október. 10. 17:11","title":"Bojkottot hirdettek a Blizzard ellen a kitiltott játékos miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magánügy, viszont erkölcsileg helytelen és elítélendő Borkai Zsolt adriai hajóútja – mondta a kiszivárgott felvételekről Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a sajtó kettős mércét alkalmaz, és ő egyébként sem számolna be olyan ügyekről, amelyeknek nincs politikai vonzata. A magyar kormány nem tud róla, hogy Várhelyi Olivér másik portfóliót kapna az Európai Bizottságban, és a törököket figyelmeztető uniós nyilatkozatot sem vétóztuk meg. ","shortLead":"Magánügy, viszont erkölcsileg helytelen és elítélendő Borkai Zsolt adriai hajóútja – mondta a kiszivárgott...","id":"20191010_Lassuk_hogyan_vedi_Gulyas_Gergely_Borkai_Zsoltot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92df48d-1b54-4526-ab5d-fd7873f5baee","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Lassuk_hogyan_vedi_Gulyas_Gergely_Borkai_Zsoltot","timestamp":"2019. október. 10. 10:40","title":"Gulyás: Nincs okom, hogy ne higgyek Borkainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09718b4a-292e-4781-965c-5d179377eaf6","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az igazi BMW-s szerint a bajorok autói hátul hajtanak, de az új Egyes nem. Az igaz BMW-s szerint a valódi „Bömösben” sorhatos motor van, de az új Egyesben ilyen egyáltalán nincs. Mindezt leszámítva, és ennek ellenére nem okoz csalódást.","shortLead":"Az igazi BMW-s szerint a bajorok autói hátul hajtanak, de az új Egyes nem. Az igaz BMW-s szerint a valódi „Bömösben”...","id":"20191010_BMW_1es_sorozat_bemutato_jobb_ha_a_rossz_vegen_hajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09718b4a-292e-4781-965c-5d179377eaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1dd99d-5be6-420e-bdaf-f6621dcb5366","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_BMW_1es_sorozat_bemutato_jobb_ha_a_rossz_vegen_hajt","timestamp":"2019. október. 10. 09:44","title":"Vezettük az új BMW 1-est, amiről a rajongók előre lemondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég azt közölte, hogy megkezdték az árualap újraszervezését és a honlap átdolgozását is, kínálatukat pedig a visszaesést követően folyamatosan bővítik.","shortLead":"A cég azt közölte, hogy megkezdték az árualap újraszervezését és a honlap átdolgozását is, kínálatukat pedig...","id":"20191010_Neckermann_Magyarorszag_Sikeresen_kezeli_a_nehezsegeket_uj_utakat_is_hirdetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df564f96-0f19-47ee-b69b-551575e509d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Neckermann_Magyarorszag_Sikeresen_kezeli_a_nehezsegeket_uj_utakat_is_hirdetnek","timestamp":"2019. október. 10. 19:28","title":"Neckermann Magyarország: Sikeresen kezeli a nehézségeket, új utakat is hirdetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c8400c-0f39-4f96-b829-d5310ef8a4b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 lóerős autókat vettek, hogy faragjanak a mentési részidőből.","shortLead":"500 lóerős autókat vettek, hogy faragjanak a mentési részidőből.","id":"20191011_Mar_nem_csak_a_rendorok_de_a_mentosok_is_szuperautokkal_jarnak_Dubaiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86c8400c-0f39-4f96-b829-d5310ef8a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c8a59-6d35-4b1d-b8e5-0c9d9fdd4bb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Mar_nem_csak_a_rendorok_de_a_mentosok_is_szuperautokkal_jarnak_Dubaiban","timestamp":"2019. október. 11. 10:26","title":"Már nemcsak a rendőrök, de a mentősök is szuperautókkal járnak Dubaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nagyképűséggel egész biztosan nem vádolhatjuk a magyar válogatott szövetségi kapitányát.","shortLead":"Nagyképűséggel egész biztosan nem vádolhatjuk a magyar válogatott szövetségi kapitányát.","id":"20191009_Rossi_Ha_ki_is_kapunk_annak_modjat_mi_valaszthatjuk_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0291697d-c743-42f4-8984-14f303611efd","keywords":null,"link":"/sport/20191009_Rossi_Ha_ki_is_kapunk_annak_modjat_mi_valaszthatjuk_meg","timestamp":"2019. október. 09. 21:30","title":"Rossi: \"Ha ki is kapunk, annak módját mi választhatjuk meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig eleinte nagyon nem rajongott a karakterért.","shortLead":"Pedig eleinte nagyon nem rajongott a karakterért.","id":"20191010_joaquin_phoenix_joker_todd_phillips","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76767d63-9d30-4d7d-942f-1c8fe25cda38","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_joaquin_phoenix_joker_todd_phillips","timestamp":"2019. október. 10. 11:43","title":"Joaquin Phoenix egy második Joker-filmet is bevállalna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]