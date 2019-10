Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása folyik, a kormánymédián kívül alig hallani arról, és ott is csak ritkán, hogy vannak, akik visszatérnek. Pedig többségüknek megfordult a fejében a hazaköltözés. Kudarc ez, vagy inkább hazahozzuk a tudást? Az álmok feladása vagy újratervezés?","shortLead":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása...","id":"20191001_Haza_lehet_jonni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed08ce-cd34-4e89-a9c6-e0d855363dd9","keywords":null,"link":"/360/20191001_Haza_lehet_jonni","timestamp":"2019. október. 08. 10:30","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Haza lehet jönni a külföldi tanulás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d7a4c1-b0a5-4764-a738-fe6c413bdff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a fotó szerint a győri polgámester legalább nem hazaáruló. Kérdéseink elküldése után törölték a képet.","shortLead":"De a fotó szerint a győri polgámester legalább nem hazaáruló. Kérdéseink elküldése után törölték a képet.","id":"20191009_Kurvapecer_Borkai_Debrecen_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92d7a4c1-b0a5-4764-a738-fe6c413bdff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ef49d8-87b8-4237-993a-29eedc74b6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Kurvapecer_Borkai_Debrecen_Fidesz","timestamp":"2019. október. 09. 12:42","title":"Kurvapecérnek nevezték Borkait egy fideszes képviselő Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában volt vendég kedden este Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármestere. Elmondta a véleményét a Borkai-ügyről is.","shortLead":"Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában volt vendég kedden este Ughy Attila, a XVIII. kerület fideszes polgármestere...","id":"20191009_Fideszes_polgarmester_a_Borkaibotranyrol_Moralisan_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8395dd94-808b-48bd-af86-4ec7a27bdfb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Fideszes_polgarmester_a_Borkaibotranyrol_Moralisan_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2019. október. 09. 08:08","title":"Fideszes polgármester a Borkai-botrányról: Morálisan elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is kiürülhet a kassza az ENSZ-nél, a tagállamok elmaradásai miatt.\r

\r

","shortLead":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is...","id":"20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348b0275-06c7-4ce6-b257-dc2057fa2f41","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","timestamp":"2019. október. 08. 06:55","title":"Az ENSZ a tönk szélére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó rádőlt több parkoló autóra, a Zsil utca és a Lónyay utca kereszteződését teljes szélességében lezárták.","shortLead":"A teherautó rádőlt több parkoló autóra, a Zsil utca és a Lónyay utca kereszteződését teljes szélességében lezárták.","id":"20191009_Beszakadt_az_ut_egy_teherauto_alatt_a_IX_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0c1a6d-602c-4255-a3ec-631cf4470956","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Beszakadt_az_ut_egy_teherauto_alatt_a_IX_keruletben","timestamp":"2019. október. 09. 07:34","title":"Beszakadt az út egy teherautó alatt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tettes is lehetett, a rendőrség eddig egy embert fogott el. ","shortLead":"Több tettes is lehetett, a rendőrség eddig egy embert fogott el. ","id":"20191009_Zsinagoganal_nyitottak_tuzet_Halleban_tobben_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2abb4-fe4b-4b81-b421-4245afc7c685","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Zsinagoganal_nyitottak_tuzet_Halleban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 09. 13:31","title":"Zsinagógánál nyitottak tüzet Halléban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre a mentőket is riasztották. \r

","shortLead":"A helyszínre a mentőket is riasztották. \r

","id":"20191009_Fotok_Gazrobbanas_volt_egy_tarsashazban_Szekszardon_tobb_lakas_is_erintett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83803d63-decd-45a0-a96c-c4685a605821","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Fotok_Gazrobbanas_volt_egy_tarsashazban_Szekszardon_tobb_lakas_is_erintett","timestamp":"2019. október. 09. 11:50","title":"Öt ember megsérült egy társasházi gázrobbanásban Szekszárdon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kampányban szabad hazudni, megjelent a HVG idei középiskolai rangsora, Putyin fotóalbummal jelentkezett. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Kampányban szabad hazudni, megjelent a HVG idei középiskolai rangsora, Putyin fotóalbummal jelentkezett. Ez a hvg360...","id":"20191008_Radar_360_Orban_belehuzott_karikaturan_a_Borkaibotrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486373a5-8cab-411e-8a48-f46f6a1f66a0","keywords":null,"link":"/360/20191008_Radar_360_Orban_belehuzott_karikaturan_a_Borkaibotrany","timestamp":"2019. október. 08. 17:30","title":"Radar 360: Orbán belehúzott, karikatúrán a Borkai-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]