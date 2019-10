Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df41a424-6876-441a-aa21-f7373b1d7fcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portál közérdekű adatigénylés nyomán szerzett információkat a megbízásokról. ","shortLead":"A portál közérdekű adatigénylés nyomán szerzett információkat a megbízásokról. ","id":"20191012_Pecsi_Stop_tobb_mint_30_millioert_dolgozott_az_onkormanyzat_cegenek_Banki_Erik_rokonanak_vallalkozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df41a424-6876-441a-aa21-f7373b1d7fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa27ae65-7f3a-4107-9d7d-1d2f482f1b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_Pecsi_Stop_tobb_mint_30_millioert_dolgozott_az_onkormanyzat_cegenek_Banki_Erik_rokonanak_vallalkozasa","timestamp":"2019. október. 12. 11:58","title":"Pécsi Stop: több mint 30 millióért dolgozott az önkormányzat cégének Bánki Erik rokonának vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6225b2-cada-4fd3-9181-6f6615e995d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség arról számolt be, hogy 36 horvát és 49 külföldi személyt állítottak elő.","shortLead":"A rendőrség arról számolt be, hogy 36 horvát és 49 külföldi személyt állítottak elő.","id":"20191011_Nyolcvanot_szurkolot_vettek_orizetbe_a_horvat__magyar_meccs_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6225b2-cada-4fd3-9181-6f6615e995d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b6100-1a89-42ff-b5e2-39b6efabd0b3","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Nyolcvanot_szurkolot_vettek_orizetbe_a_horvat__magyar_meccs_napjan","timestamp":"2019. október. 11. 09:28","title":"Nyolcvanöt szurkolót vettek őrizetbe Splitben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","shortLead":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","id":"20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2552e6-3916-4ec4-a5b2-5366e1b89b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","timestamp":"2019. október. 11. 14:16","title":"A szuperállampapír elbújhat a nyugdíjpénztárak teljesítménye mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5c35c0-ef41-4e0b-9f95-5ac6def4199c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatal újfajta szkafanderében nemcsak könnyebben mozognak majd az űrhajósok a Holdon, de a földi szakemberek szerint nagyobb biztonságban is lesznek.","shortLead":"Az amerikai űrhivatal újfajta szkafanderében nemcsak könnyebben mozognak majd az űrhajósok a Holdon, de a földi...","id":"20191011_nasa_urruha_szkafander_holdra_szallas_artemis_misszio_xemu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5c35c0-ef41-4e0b-9f95-5ac6def4199c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09231b8f-87cb-48c7-adce-307b7b7f21f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_nasa_urruha_szkafander_holdra_szallas_artemis_misszio_xemu","timestamp":"2019. október. 11. 14:03","title":"Ebben a spéci szkafanderben térhetnek vissza a NASA űrhajósai a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas a tűz, az erős szél miatt tovább terjednek a lángok.","shortLead":"Hatalmas a tűz, az erős szél miatt tovább terjednek a lángok.","id":"20191011_Tobbg_tucat_hazat_emesztett_fel_a_tuz_Kaliforniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4fd226-4682-45fc-a5ee-7620050a392b","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Tobbg_tucat_hazat_emesztett_fel_a_tuz_Kaliforniaban","timestamp":"2019. október. 11. 20:29","title":"Erdőtűz Kaliforniában: Több tízezer házból evakuálták az embereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berlinből indult vonat egyik hálófülkéjében és mellékhelyiségében megemelkedett sugárszintet észleltek. Az oroszok szerint az utasok nem voltak veszélyben.","shortLead":"A Berlinből indult vonat egyik hálófülkéjében és mellékhelyiségében megemelkedett sugárszintet észleltek. Az oroszok...","id":"20191011_sugarszennyezett_vasuti_kocsi_vonat_moszkva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d052ff-3967-42f9-8c7f-0605667f9adf","keywords":null,"link":"/elet/20191011_sugarszennyezett_vasuti_kocsi_vonat_moszkva","timestamp":"2019. október. 11. 10:08","title":"Sugárszennyezett vonat futott be Moszkvába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c8400c-0f39-4f96-b829-d5310ef8a4b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 lóerős autókat vettek, hogy faragjanak a mentési részidőből.","shortLead":"500 lóerős autókat vettek, hogy faragjanak a mentési részidőből.","id":"20191011_Mar_nem_csak_a_rendorok_de_a_mentosok_is_szuperautokkal_jarnak_Dubaiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86c8400c-0f39-4f96-b829-d5310ef8a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c8a59-6d35-4b1d-b8e5-0c9d9fdd4bb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Mar_nem_csak_a_rendorok_de_a_mentosok_is_szuperautokkal_jarnak_Dubaiban","timestamp":"2019. október. 11. 10:26","title":"Már nemcsak a rendőrök, de a mentősök is szuperautókkal járnak Dubaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9370cbf7-5dc5-4774-b99d-aa66c2898bb9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hiába az ellenzéki egység, a kritikus hangok és a Fideszéhez képest alacsony támogatottság, nagyon úgy tűnik, hogy Szolnokon marad a kormánypárti polgármester. A város példája rámutat az ellenzéki roncsderbi-koalíciók problémájára, és a NER 9 éves regnálásának hatására a közéletre. Csatatér sorozatunk utolsó része. ","shortLead":"Hiába az ellenzéki egység, a kritikus hangok és a Fideszéhez képest alacsony támogatottság, nagyon úgy tűnik...","id":"20191012_szolnok_valasztas_ellenzek_fidesz_ner_szalay_radocz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9370cbf7-5dc5-4774-b99d-aa66c2898bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd96b25b-e622-48d5-b1be-e2e9bb493b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_szolnok_valasztas_ellenzek_fidesz_ner_szalay_radocz","timestamp":"2019. október. 12. 11:00","title":"A hely, ahol 40 százalékkal begyalogol a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]