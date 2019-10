Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac1d9c96-5327-4fc7-b9fa-3e53450e2766","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal fenyegette áldozatát, hogy bántani fogja, ha nem ad neki pénzt.","shortLead":"Azzal fenyegette áldozatát, hogy bántani fogja, ha nem ad neki pénzt.","id":"20191016_villamos_fiu_rablo_rendorseg_nyomozas_biztonsagi_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac1d9c96-5327-4fc7-b9fa-3e53450e2766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfd7fc8-516f-4317-b26b-1f13edb8aa65","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_villamos_fiu_rablo_rendorseg_nyomozas_biztonsagi_kamera","timestamp":"2019. október. 16. 14:33","title":"Fiatal fiút rabolt ki a villamoson, senki se vette észre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két alapból jár pénz és gyorssegély is, jutott belőle befogadó állomásokra, személyzetre, sőt integrációra is. Más kérdés, hogy hazánk eddig nem hívta le a teljes összeget. ","shortLead":"Két alapból jár pénz és gyorssegély is, jutott belőle befogadó állomásokra, személyzetre, sőt integrációra is. Más...","id":"20191017_bevandorlas_hatarvedelem_Europai_Unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf2b491-57f8-4360-b124-e0dd4269a64e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_bevandorlas_hatarvedelem_Europai_Unio","timestamp":"2019. október. 17. 05:42","title":"Ilyen, amikor Brüsszel nem küld pénzt: 45,5 milliárd határvédelemre és a migrációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatalok felét támogatta a család, amikor elköltöztek otthonról, minden ötödik fiatal mégis úgy érzi, nem kapott elegendő érzelmi és anyagi támogatást a szülőktől, illetve segítséget a hétköznapi életvezetéshez – derül ki egy friss felmérésből.","shortLead":"A fiatalok felét támogatta a család, amikor elköltöztek otthonról, minden ötödik fiatal mégis úgy érzi, nem kapott...","id":"20191016_Tizbol_het_fiatalnak_nehezen_megy_az_elkoltozes_a_szuloi_hazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0233771f-cbb5-420c-9de0-be9b311b30fc","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Tizbol_het_fiatalnak_nehezen_megy_az_elkoltozes_a_szuloi_hazbol","timestamp":"2019. október. 16. 10:41","title":"Tízből hét fiatalnak nehezen megy az elköltözés a szülői házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c9e887-9bde-4d5d-9a44-2a26379ba355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hét van hátra a legnépszerűbb Skoda bemutatójáig.","shortLead":"Alig pár hét van hátra a legnépszerűbb Skoda bemutatójáig.","id":"20191017_Skoda_Octavia_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c9e887-9bde-4d5d-9a44-2a26379ba355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eff81c7-798d-4551-8886-beb34be6cd08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Skoda_Octavia_2020","timestamp":"2019. október. 17. 12:20","title":"Elegánsabb lesz az új Skoda Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török államfő azt mondta, a beavatkozás addig tart, amíg el nem érik a céljukat. ","shortLead":"A török államfő azt mondta, a beavatkozás addig tart, amíg el nem érik a céljukat. ","id":"20191016_erdogan_ankara_sziria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71920361-22e8-4b2b-bd79-aeae3472c4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_erdogan_ankara_sziria","timestamp":"2019. október. 16. 05:05","title":"Erdogan: Ankara soha nem köt tűzszünetet Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kizárták, leváltották, lemondott, maradt, ment és maradt is. A rendszerváltás óta mindegyik variáció előfordult, amikor politikusok bármilyen botrányba keveredtek, ebből a szempontból a Borkai-ügy sem példátlan. A skandalumok kiváltó oka is sokféle volt, a lista a bűncselekménytől az összeférhetetlenségen át a parlamenti szavazásig terjed. Összeállításunk messze a teljesség igénye nélkül készült.","shortLead":"Kizárták, leváltották, lemondott, maradt, ment és maradt is. A rendszerváltás óta mindegyik variáció előfordult, amikor...","id":"20191016_botrany_buncselekmeny_politikus_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6746bb99-b3aa-4773-9c06-1e8608879df7","keywords":null,"link":"/360/20191016_botrany_buncselekmeny_politikus_lemondas","timestamp":"2019. október. 16. 16:00","title":"Amikor a szexbotrány újraválasztást vagy Pro Urbe díjat ér - politikusi botrányhistória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új kutatásból.","shortLead":"Öt használt lemez közül háromnál visszaállíthatók az előző tulajdonos olykor akár kényes adatai is – derül ki egy új...","id":"20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e40fa3-816c-4943-9e7e-e4a742f5ed12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59031cb0-576d-4107-b6c1-b134395d1b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_hasznalt_merevlemezek_elozo_tulajdonos_adatai","timestamp":"2019. október. 16. 14:03","title":"Használt merevlemezt venne? Eladná a sajátját? Akkor feltétlenül tudjon erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány egyetlen határozatával mintegy 80 milliárd forintot (az évi összes költségvetési kiadás 0,4 százalékát) csoportosított át tartalékból és uniós gazdaságfejlesztési programoktól, de a Magyar Közlönyben megjelent táblázatból nem mindenütt derül ki, pontosan mire.","shortLead":"A kormány egyetlen határozatával mintegy 80 milliárd forintot (az évi összes költségvetési kiadás 0,4 százalékát...","id":"20191017_koltsegvetes_kozlony_orban_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de67f70-ef5b-45ec-8d90-064280219755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_koltsegvetes_kozlony_orban_kormany","timestamp":"2019. október. 17. 10:38","title":"Újabb tízmilliárdokat csoportosít át a kormány – jut focira, kézilabdára és Hungarikum Hotelre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]