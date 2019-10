Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vádirat összesen hat vádpontot tartalmaz, a szlovák újságíró és barátnője meggyilkolásán túl egy 2016-ban elkövetett emberölést is.","shortLead":"A vádirat összesen hat vádpontot tartalmaz, a szlovák újságíró és barátnője meggyilkolásán túl egy 2016-ban elkövetett...","id":"20191021_jan_kuciak_ujsagiro_gyilkossag_szlovakia_vadirat_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8152c5a-2145-438e-af92-9da924dcdfc7","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_jan_kuciak_ujsagiro_gyilkossag_szlovakia_vadirat_vademeles","timestamp":"2019. október. 21. 20:41","title":"A vádemelésnél tart a Kuciak-ügy, a vádlottak életfogytiglant is kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","shortLead":"Az amerikai légierő teljesen lerombolta a Szíria északi részén lévő al-Kulaib amerikai légitámaszpontot.","id":"20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a472a599-aab3-4954-baaa-ff5d8c6b640e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd23b14-138c-4dc6-bde3-e4e08ef86bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Sajat_legitamaszpontjukat_bombaztak_szet_Sziriaban_az_amerikaiak","timestamp":"2019. október. 20. 18:45","title":"Saját légitámaszpontjukat bombázták szét Szíriában az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordáron, 78,5 millió koronáért (egymilliárd forintért) kelt el vasárnap egy prágai árverésen Oscar Kokoschka egy 1934-ben készült festménye.","shortLead":"Rekordáron, 78,5 millió koronáért (egymilliárd forintért) kelt el vasárnap egy prágai árverésen Oscar Kokoschka...","id":"20191020_Oskar_Kokoschka_egy_festmenye_rekordaron_kelt_el_egy_pragai_arveresen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6339961-3b68-4ffa-a8cf-543e5cf0d5dd","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Oskar_Kokoschka_egy_festmenye_rekordaron_kelt_el_egy_pragai_arveresen","timestamp":"2019. október. 20. 21:36","title":"Oskar Kokoschka egy festménye rekordáron kelt el egy prágai árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","shortLead":"Az amerikaiak kivonultak Északkelet Szíriából.","id":"20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce3765b-0ebf-4197-8651-894aa26f12c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756b5c59-474d-4d82-9797-164c14d3168d","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Trump_A_kurdok_sem_angyalok","timestamp":"2019. október. 22. 05:36","title":"Trump: A kurdok sem angyalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5385b-f219-4ead-8a04-57825965f264","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi sejtek alkotta \"miniagy\" fejlődik a leglassabban az emberszabásúak közül – állapították meg svájci kutatók. A miniagyak sejtek miniatűr gyűjteményei, melyek segítségével a tudósok az agy fejlődését tanulmányozzák.","shortLead":"Az emberi sejtek alkotta \"miniagy\" fejlődik a leglassabban az emberszabásúak közül – állapították meg svájci kutatók...","id":"20191020_emberi_sejtek_miniagy_csimpanz_makako","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5385b-f219-4ead-8a04-57825965f264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8207d931-eb7a-41f0-8f0f-2a892f8593dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_emberi_sejtek_miniagy_csimpanz_makako","timestamp":"2019. október. 20. 19:03","title":"Íme a négy hónapon át laborban növesztett emberi miniagy első eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere lett. Most viszont a volt New York-i polgármester is belebukhat abba, hogy Donald Trump egyik ügyvédjeként terhelő bizonyítékokat akart szerezni Ukrajnában az amerikai elnök demokrata riválisáról. ","shortLead":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere...","id":"201942_giuliani_kavarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea9d284-20cf-446b-814c-eac9a3363567","keywords":null,"link":"/360/201942_giuliani_kavarasa","timestamp":"2019. október. 20. 16:15","title":"Trump személyi ügyvédje már évek óta kavar Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a17f2f1-5652-493a-ac5d-6cbc80acbd56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyel politikus többször kritizálta Orbán Viktort és politikáját.","shortLead":"A lengyel politikus többször kritizálta Orbán Viktort és politikáját.","id":"20191021_donald_tusk_europai_neppart_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a17f2f1-5652-493a-ac5d-6cbc80acbd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815044dc-63fa-47ed-a7e1-c86f2a57ae2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_donald_tusk_europai_neppart_fidesz","timestamp":"2019. október. 21. 17:02","title":"Aggódhat a Fidesz, Tusk lehet a Néppárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","shortLead":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","id":"20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c0e204-614d-4544-b384-847dd7428c5b","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","timestamp":"2019. október. 20. 11:59","title":"Jennifer Lawrence férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]