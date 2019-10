Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d61087ba-d2d1-48bb-9579-7fab8e09b77e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Özönvízszerű esőzések miatt több ember sem találnak Spanyolországban, köztük a 30 éves nőt és a 18 éves testvérét.","shortLead":"Özönvízszerű esőzések miatt több ember sem találnak Spanyolországban, köztük a 30 éves nőt és a 18 éves testvérét.","id":"20191026_Eltunt_egy_magyar_testverpar_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61087ba-d2d1-48bb-9579-7fab8e09b77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692b2eed-0210-42f6-ae21-8b0ccccd33f2","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Eltunt_egy_magyar_testverpar_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. október. 26. 16:17","title":"Eltűnt egy magyar testvérpár Mallorcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c044e08-06c6-49bc-8060-0789dd826ab3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Richárd a vízhasználati jogot átadta egyik cégétől egy másiknak. ","shortLead":"Szepesi Richárd a vízhasználati jogot átadta egyik cégétől egy másiknak. ","id":"20191025_Kormanykozeli_uzletember_csaphat_le_a_visegradi_termalvizre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c044e08-06c6-49bc-8060-0789dd826ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640c14a8-4c8e-4100-ae62-d22d236decd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Kormanykozeli_uzletember_csaphat_le_a_visegradi_termalvizre","timestamp":"2019. október. 25. 15:15","title":"Kormányközeli üzletember csaphat le a visegrádi termálvízre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi közszolgák bérviszonyainak rendezését és munkakörülményeik javítását ígérte a főpolgármester pénteken Budapesten, egy szakszervezeti fórum szünetében tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"A fővárosi közszolgák bérviszonyainak rendezését és munkakörülményeik javítását ígérte a főpolgármester pénteken...","id":"20191025_Karacsony_Nem_a_rabszolgatorvenyre_ingyenes_kozlekedes_az_allaskeresoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da6fd01-839c-4867-939c-ac2b7faa8942","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Karacsony_Nem_a_rabszolgatorvenyre_ingyenes_kozlekedes_az_allaskeresoknek","timestamp":"2019. október. 25. 12:20","title":"Karácsony: Nem a rabszolgatörvényre, ingyenes közlekedés az álláskeresőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek a matériák sokkal nagyobb hatással lehetnek az életünkre, mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek...","id":"20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387a1703-2c45-4a62-b9e7-cf41a38a6045","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","timestamp":"2019. október. 24. 20:03","title":"Megnézték a tudósok, hol található mérgező égésgátló anyag, az eredmény kissé ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győri Ítélőtábla újraszámoltatta a szavazatokat, ezért kiderült, hogy valójában nem is a fideszes jelölt kapta a legtöbb szavazatot. ","shortLead":"A Győri Ítélőtábla újraszámoltatta a szavazatokat, ezért kiderült, hogy valójában nem is a fideszes jelölt kapta...","id":"20191025_fehervarcsurgo_onkormanyzati_valasztas_szavazatszamlalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d7c275-566e-471c-a812-ad773421a745","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_fehervarcsurgo_onkormanyzati_valasztas_szavazatszamlalas","timestamp":"2019. október. 25. 15:00","title":"A fideszes jelöltre leadott szavazatok közé számolták a független jelöltét is Fehérvárcsurgón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb3f2a4-d9d9-4ffd-8ebd-484778dc3597","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Csúszik az új Országos Roma Önkormányzat felállása, de a Lungo Drom-ellenes szövetség él és elszánt. Már az új ORÖ-elnök személyében is megállapodtak a szervezetek. Farkas Flórián és a Lungo Drom nem tudott átállítani senkit. ","shortLead":"Csúszik az új Országos Roma Önkormányzat felállása, de a Lungo Drom-ellenes szövetség él és elszánt. Már az új...","id":"20191025_agocs_janos_orszagos_roma_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfb3f2a4-d9d9-4ffd-8ebd-484778dc3597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbde4c9-02b4-495e-8601-9c0ed154c020","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_agocs_janos_orszagos_roma_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 25. 17:58","title":"Agócs János lehet az ORÖ új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1da1688-fe11-4890-b184-d78142c9f3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népligetből hazainduló lánnyal végző férfinak 18 évre mérsékelték a büntetését. ","shortLead":"A Népligetből hazainduló lánnyal végző férfinak 18 évre mérsékelték a büntetését. ","id":"20191025_kakucsi_gyilkossag_nepliget_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1da1688-fe11-4890-b184-d78142c9f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4c888-826f-4b1c-98bc-eecace0db3d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_kakucsi_gyilkossag_nepliget_itelet","timestamp":"2019. október. 25. 18:26","title":"Hét évvel csökkentették a 20 éves kakucsi lány gyilkosának büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Liberális egységkormány létrehozását ígérte.","shortLead":"Liberális egységkormány létrehozását ígérte.","id":"20191025_beni_ganz_izrael_kormanyalakitas_benjamin_netanjahu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431bbf0b-8c73-49ea-941c-fcac8e4dcd3d","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_beni_ganz_izrael_kormanyalakitas_benjamin_netanjahu","timestamp":"2019. október. 25. 05:20","title":"Beni Ganzot bízták meg kormányalakítással Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]