[{"available":true,"c_guid":"1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szombattól korlátozzák a járművek sebességét, kötelezővé teszik a felszereléseket, és azt is meghatározzák, hol lehet közlekedni a rollerekkel.","shortLead":"Szombattól korlátozzák a járművek sebességét, kötelezővé teszik a felszereléseket, és azt is meghatározzák, hol lehet...","id":"20191025_franciaorszag_kresz_elektromos_roller_szabalyozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cceee3fe-69da-4c0e-b7fd-51a74822698f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_franciaorszag_kresz_elektromos_roller_szabalyozas","timestamp":"2019. október. 25. 16:48","title":"Befenyítik az elektromos rollerek használóit Franciaországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","shortLead":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","id":"20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab58f678-3915-45b3-b3f2-ecc53c82ff7d","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","timestamp":"2019. október. 26. 12:41","title":"Drogcsempész macskát fogtak el egy orosz börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","shortLead":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","id":"20191025_Csillag_szuletik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3049c0c6-d693-4150-a494-3ac83fa53c63","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Csillag_szuletik","timestamp":"2019. október. 25. 11:10","title":"Tóta W.: Csillag születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A XIX. kerület polgármestere támogatja, hogy a Honvéd méltó otthonra leljen.","shortLead":"A XIX. kerület polgármestere támogatja, hogy a Honvéd méltó otthonra leljen.","id":"20191024_Gajda_Peter_megnyugtatta_a_kispesti_szurkolokat_megepul_a_Bozsik_Stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eda5e88-ac71-4bec-8434-097e92556387","keywords":null,"link":"/sport/20191024_Gajda_Peter_megnyugtatta_a_kispesti_szurkolokat_megepul_a_Bozsik_Stadion","timestamp":"2019. október. 24. 21:30","title":"Gajda Péter megnyugtatta a kispesti szurkolókat: megépül a Bozsik Stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alpina által kezelésbe vett 3-as az M340i és a hamarosan érkező új M3 közé ékelődik be.","shortLead":"Az Alpina által kezelésbe vett 3-as az M340i és a hamarosan érkező új M3 közé ékelődik be.","id":"20191025_arany_kozeput_462_loeros_uj_3as_bmw_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d61e7fa-d9b7-4eb8-ab4b-da516ed276a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_arany_kozeput_462_loeros_uj_3as_bmw_erkezett","timestamp":"2019. október. 25. 07:59","title":"Arany középút: 462 lóerős új 3-as BMW érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NagyHallban koncertezik majd. ","shortLead":"A NagyHallban koncertezik majd. ","id":"20191025_Decemberben_Budapestre_jon_Sinead_OConnor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaffc2a-c7ba-44f6-858d-cea653d779c1","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_Decemberben_Budapestre_jon_Sinead_OConnor","timestamp":"2019. október. 25. 10:16","title":"Decemberben Budapestre jön Sinead O’Connor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz látható a darab. ","shortLead":"A Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz látható a darab. ","id":"20191025_West_Side_Storyt_rendez_Alfoldi_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08e4f6b-78e7-42f5-a5cb-e153cf1f6b8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_West_Side_Storyt_rendez_Alfoldi_Szegeden","timestamp":"2019. október. 25. 15:21","title":"West Side Storyt rendez Alföldi Róbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c8bf8-3b74-4827-b136-b70b1a5372ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítják, visszásságokra bukkantak, amik megkérdőjelezik a voksolás tisztaságát.","shortLead":"Állítják, visszásságokra bukkantak, amik megkérdőjelezik a voksolás tisztaságát.","id":"20191025_gyor_ellenzek_valasztas_borkai_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465c8bf8-3b74-4827-b136-b70b1a5372ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0901c281-2f28-4134-a110-4890b7f50f81","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_gyor_ellenzek_valasztas_borkai_zsolt","timestamp":"2019. október. 25. 06:55","title":"Új választást akar a győri ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]