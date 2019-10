Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogfosztás miatt két bank részvényesei az Európai Emberi Jogok Bíróságához fordultak öt évvel ezelőtt. A takarékszövetkezeti integráció napokon belül lezárul, de nem kis fejtörést okozhat, ha az EJEB annak a több száz részvényesnek ad igazat, akik nem nyugodtak bele, hogy egyszerűen lenyúlta az állam a vagyonukat. A többség, kis döccenőkkel, de lenyelte a békát.","shortLead":"Jogfosztás miatt két bank részvényesei az Európai Emberi Jogok Bíróságához fordultak öt évvel ezelőtt...","id":"20191028_takarekszovetkezet_integracio_kisreszvenyesek_ejeb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb212039-bad7-4608-91b9-39eb47d80811","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_takarekszovetkezet_integracio_kisreszvenyesek_ejeb","timestamp":"2019. október. 28. 17:00","title":"Zavart okozhat a takarékszövetkezetek bekebelezésében egy strasbourgi per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Százszámra küldte az orosz tudósoknak a drága SMS-eket egy Iránba átrepült, és ezért romingszolgáltatást igénybe vevő sztyeppei sas. A számla akkora, hogy az egész intézet csődközelbe került.","shortLead":"Százszámra küldte az orosz tudósoknak a drága SMS-eket egy Iránba átrepült, és ezért romingszolgáltatást igénybe vevő...","id":"20191029_Csodbe_juttatta_a_tudosokat_a_tul_messzire_repult_sas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8b0f29-e0ca-4d0c-ad30-43baf80ba6de","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Csodbe_juttatta_a_tudosokat_a_tul_messzire_repult_sas","timestamp":"2019. október. 29. 14:02","title":"Csődbe juttatta a tudósokat a túl messzire repült sas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már az ünnepeket is a tengerentúlon tölti, egyedül.","shortLead":"Már az ünnepeket is a tengerentúlon tölti, egyedül.","id":"20191029_Vajna_Timea_nem_hosszabbit_januarig_ki_kell_koltoznie_a_luxusvillabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84cd529-abdd-46a0-ac29-981454848eaf","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Vajna_Timea_nem_hosszabbit_januarig_ki_kell_koltoznie_a_luxusvillabol","timestamp":"2019. október. 29. 09:04","title":"Vajna Tímea nem hosszabbít: januárig ki kell költöznie a luxusvillából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormányfő szerint a magyaroknak a turizmus a hazaszeretet kifejezésének egyik formája.","shortLead":"A kormányfő szerint a magyaroknak a turizmus a hazaszeretet kifejezésének egyik formája.","id":"20191028_orban_viktor_matolcsy_gyorgy_szijjarto_peter_keleti_nyitas_atyamester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6eaac3d-8977-4fd4-9112-423e02369cdb","keywords":null,"link":"/elet/20191028_orban_viktor_matolcsy_gyorgy_szijjarto_peter_keleti_nyitas_atyamester","timestamp":"2019. október. 28. 20:15","title":"Orbán: Matolcsy és Szijjártó a keleti nyitás atyamesterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő az európai mutató felét.","shortLead":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő...","id":"20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0b050d-af13-4057-83b2-9ed0cfbbad6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","timestamp":"2019. október. 29. 11:44","title":"Feleannyi pénzből élhet az átlag magyar, mint az átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4670ad17-254a-4a1e-a5ef-0f8ee3fd03a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak épp azt nem árulja el, hogy mire.","shortLead":"Csak épp azt nem árulja el, hogy mire.","id":"20191029_Jennifer_Aniston_nagyon_keszul_valamire_a_Jobaratok_sztarjaival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4670ad17-254a-4a1e-a5ef-0f8ee3fd03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e5f086-d079-40f4-b189-e5e8545e7105","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Jennifer_Aniston_nagyon_keszul_valamire_a_Jobaratok_sztarjaival","timestamp":"2019. október. 29. 09:45","title":"Jennifer Aniston nagyon készül valamire a Jóbarátok sztárjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést. Ez a téma nem maradhat ki egyetlen Orbán–Putyin-találkozóról sem, Gergely Márton és Oroszi Babett elemzik, mi történik a háttérben. ","shortLead":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést...","id":"20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb0e5c9-2f49-4023-9f03-7cfb8cbbdbfb","keywords":null,"link":"/360/20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","timestamp":"2019. október. 30. 11:20","title":"Ha Paksról tárgyalnak, sok jót nem tud mondani Orbán Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A várhatóan online formában kitöltendő tesztet a tanulmányok ideje alatt kétszer kellene megírni: egyszer a képzés elején, egyszer pedig a végzés előtt. Az intézkedéstől az oktatásirányítás a lemorzsolódás csökkenését várja.","shortLead":"A várhatóan online formában kitöltendő tesztet a tanulmányok ideje alatt kétszer kellene megírni: egyszer a képzés...","id":"20191029_Az_egyetemeken_is_lesz_kompetenciameres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81fe5a9-502e-40de-8a68-e7e5a9b33e03","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Az_egyetemeken_is_lesz_kompetenciameres","timestamp":"2019. október. 29. 10:15","title":"Az egyetemeken is lesz kompetenciamérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]