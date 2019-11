Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék tett korábban feljelentést a kampánypénzek felhasználása miatt, de az utóbbi fél évben semmilyen problémát nem jeleztek. A nyomozásban szintén érintett Párbeszédnél nem csodálkoznának, ha rájuk is sor kerülne. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék tett korábban feljelentést a kampánypénzek felhasználása miatt, de az utóbbi fél évben semmilyen...","id":"20191030_momentum_nav_nyomozas_hazkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f179c3-0673-49ae-b066-6b2fac6995c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_momentum_nav_nyomozas_hazkutatas","timestamp":"2019. október. 30. 16:40","title":"Pendrive-okat és dokumentumokat is lefoglalt a Momentumnál a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Megérkezett Putyin, megszállta a NAV a Momentum székhelyét és Pikó András elmondta, min változtatna a VIII. kerületben.","shortLead":"Megérkezett Putyin, megszállta a NAV a Momentum székhelyét és Pikó András elmondta, min változtatna a VIII. kerületben.","id":"20191030_Radar_360bejohet_Karacsony_nagy_terve_elbocsatasok_a_Dunaferrnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1532e7eb-a9e1-41ae-b374-2153acf9f77a","keywords":null,"link":"/360/20191030_Radar_360bejohet_Karacsony_nagy_terve_elbocsatasok_a_Dunaferrnel","timestamp":"2019. október. 30. 17:30","title":"Radar 360: bejöhet Karácsony nagy terve, elbocsátások a Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple három hónap alatt 64 milliárd dollárt szedett össze, mindezt úgy, hogy az iPhone-okból 3 milliárd dollárral kevesebb bevétele keletkezett a cégnek.","shortLead":"Az Apple három hónap alatt 64 milliárd dollárt szedett össze, mindezt úgy, hogy az iPhone-okból 3 milliárd dollárral...","id":"20191031_apple_penzugyi_jelentes_2019q3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1866a549-02b7-4a44-8580-9ff1c2ad4497","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_apple_penzugyi_jelentes_2019q3","timestamp":"2019. október. 31. 13:33","title":"Kevesebb iPhone fogyott, mégis ömlik a pénz az Apple-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma van a határideje a banki adategyeztetésnek. Aki elmulasztja, a hosszú hétvégén nem tud semmilyen ügyet intézni. A Takaréknál különösen nagy a gond.","shortLead":"Ma van a határideje a banki adategyeztetésnek. Aki elmulasztja, a hosszú hétvégén nem tud semmilyen ügyet intézni...","id":"20191031_banki_adategyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d01f33-acc1-4d04-af50-6d1fb3c308e6","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_banki_adategyeztetes","timestamp":"2019. október. 31. 05:45","title":"Százezernyi bankszámlát zárolhatnak egy nap múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsonyt diktátorozza a Lokál, Fekete-Győr szerint Orbán fél, elfogadta a magyar javaslatot a NATO. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsonyt diktátorozza a Lokál, Fekete-Győr szerint Orbán fél, elfogadta a magyar javaslatot a NATO. A hvg360 esti...","id":"20191031_Radar_360_Karacsonyt_diktatorozza_a_Lokal_FeketeGyor_szerint_Orban_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9acf70-987a-44c1-8b98-37c9c77e68db","keywords":null,"link":"/360/20191031_Radar_360_Karacsonyt_diktatorozza_a_Lokal_FeketeGyor_szerint_Orban_fel","timestamp":"2019. október. 31. 17:30","title":"Radar 360: bevásárolt az állam a Telenorba, Kövér Lenin-fiúkat emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feltételezések szerint a milliárdos lopásáról elhíresült észak-koreai hackercsoport, a Lazarus újra lecsapott. Ezúttal egy indiai atomerőmű megfertőzését tulajdonítják nekik.","shortLead":"A feltételezések szerint a milliárdos lopásáról elhíresült észak-koreai hackercsoport, a Lazarus újra lecsapott...","id":"20191031_india_atomeromu_virus_malware_hacker_eszak_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da5e9b-ccae-4be4-a1f8-14be6d137aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_india_atomeromu_virus_malware_hacker_eszak_korea","timestamp":"2019. október. 31. 09:03","title":"Vírust találtak egy indiai atomerőműben, Észak-Korea műve lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","shortLead":"Ungváry Rudolf Balatoni nyaraló című kötete sziszifuszi munkával és lenyűgöző mérnöki logikával készült szövegremeklés.","id":"201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c9bdc3a-43d0-4e54-9327-f9b448782395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a6962c-b343-4311-8326-92d90382cbe4","keywords":null,"link":"/360/201944_konyv__zaklato_csendelet_ungvary_rudolf_balatoni_nyaralo","timestamp":"2019. november. 01. 09:50","title":"„Lehet bízni a jövőben, ha az elég hosszú” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca39627f-267d-4618-8504-1105295f85e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botka László után egy fővárosi MSZP-s politikus is jelezte, elhagyja a pártot. Trippon Norbert a DK-ban folytatja.\r

\r

","shortLead":"Botka László után egy fővárosi MSZP-s politikus is jelezte, elhagyja a pártot. Trippon Norbert a DK-ban folytatja.\r

\r

","id":"20191030_Ujabb_politikus_intett_bucsut_az_MSZPnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca39627f-267d-4618-8504-1105295f85e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21810f26-8ea0-48a3-b3a4-a31eff9d8a82","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Ujabb_politikus_intett_bucsut_az_MSZPnek","timestamp":"2019. október. 30. 20:25","title":"Újabb politikus intett búcsút az MSZP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]