[{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,8 százalékos növekedést mért a KSH a magyar kiskereskedelemben.","shortLead":"5,8 százalékos növekedést mért a KSH a magyar kiskereskedelemben.","id":"20191106_Egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok_meg_nem_erzik_a_valsag_eloszelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a5d0ef-6afc-45cf-b484-583676fbba8e","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok_meg_nem_erzik_a_valsag_eloszelet","timestamp":"2019. november. 06. 09:24","title":"Egyre többet vásárolnak a magyarok, még nem érzik a válság előszelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2498eee4-c1e3-4d74-8ebd-0ad124b30276","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt lenne az ideje a jól megérdemelt pihenésnek. ","shortLead":"Itt lenne az ideje a jól megérdemelt pihenésnek. ","id":"20191106_A_23_eves_Timothee_Chalamett_kifarasztotta_a_sztarsag_kicsit_visszavonul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2498eee4-c1e3-4d74-8ebd-0ad124b30276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cc6d3d-c62b-4785-bb83-2e88734b67e6","keywords":null,"link":"/elet/20191106_A_23_eves_Timothee_Chalamett_kifarasztotta_a_sztarsag_kicsit_visszavonul","timestamp":"2019. november. 06. 14:47","title":"A 23 éves Timothée Chalamet-t kifárasztotta a sztárság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hermetikusan lezárta a rendőrség az utcákat, amerre a török elnök konvoja elhaladt.","shortLead":"Hermetikusan lezárta a rendőrség az utcákat, amerre a török elnök konvoja elhaladt.","id":"20191107_erdogan_latogatas_budapest_ures_andrassy_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80efb774-5154-47af-a0f3-2facc022f607","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_latogatas_budapest_ures_andrassy_ut","timestamp":"2019. november. 07. 14:04","title":"Megérkezett Erdogan, szinte csak a guruló ördögszekerek hiányoztak az Andrássy útról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31463599-d890-4a5f-ba2f-2fd489942d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy francia EP-képviselő arról beszélt egy háttérbeszélgetésen, hogy a finn kormány akar decemberben egy meghallgatást és januárban már a tagállamok értékelése jöhet az eljárásról.","shortLead":"Egy francia EP-képviselő arról beszélt egy háttérbeszélgetésen, hogy a finn kormány akar decemberben egy meghallgatást...","id":"20191105_Meg_egy_meghallgatasra_szamithat_a_kormany_a_7_cikk_szerinti_eljarasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31463599-d890-4a5f-ba2f-2fd489942d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e81e65b-27b5-43e4-8fc9-40682f075ad9","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Meg_egy_meghallgatasra_szamithat_a_kormany_a_7_cikk_szerinti_eljarasban","timestamp":"2019. november. 05. 19:54","title":"Még egy meghallgatásra számíthat a magyar kormány a 7. cikkely szerinti eljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rácáfolt az elemzőkre az Intesa SanPaolo.","shortLead":"Rácáfolt az elemzőkre az Intesa SanPaolo.","id":"20191105_CIB_anyabank_nyereseg_intesa_sanpaolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949233cb-b28b-4b03-9b47-dd0976dbf461","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_CIB_anyabank_nyereseg_intesa_sanpaolo","timestamp":"2019. november. 05. 16:57","title":"Egymilliárd euró fölé nőtt a CIB anyabankjának nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország Magyarországot kárpótolta elsőként azért, hogy áprilisban szerves klórvegyületekkel szennyezett olaj érkezett a Barátság kőolajvezetéken Európa felé. Orosz források szerint Budapest már meg is kapta a pénzt.","shortLead":"Oroszország Magyarországot kárpótolta elsőként azért, hogy áprilisban szerves klórvegyületekkel szennyezett olaj...","id":"20191107_Magyarorszag_elsokent_kapott_karteritest_az_orosz_olajszennyezesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e207741-7549-49ef-b22a-908161b5db9e","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Magyarorszag_elsokent_kapott_karteritest_az_orosz_olajszennyezesert","timestamp":"2019. november. 07. 15:06","title":"Magyarország elsőként kapott kártérítést az orosz olajszennyezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyére adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Két megyére adtak ki figyelmeztetést.","id":"20191106_Este_terhet_vissza_a_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d98d4e2-a904-4a21-a0d0-21402f7c6ced","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Este_terhet_vissza_a_vihar","timestamp":"2019. november. 06. 06:57","title":"Este térhet vissza a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook maga vallotta be, hogy egy biztonsági résnek köszönhetően jogtalanul férhettek hozzá fejlesztők a felhasználók adataihoz.","shortLead":"A Facebook maga vallotta be, hogy egy biztonsági résnek köszönhetően jogtalanul férhettek hozzá fejlesztők...","id":"20191106_facebook_csoportok_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cb4e80-cb8e-4d43-a260-46778372634d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_facebook_csoportok_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. november. 06. 11:03","title":"Újabb adatszivárgás lehetett a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]