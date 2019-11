Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"091da578-de69-4625-bfe5-7d5054e2dfbd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt sérültje van az esetnek.","shortLead":"Öt sérültje van az esetnek.","id":"20191107_leszakadt_mennyezet_london_piccadilly_szinhaz_az_ugynok_halala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091da578-de69-4625-bfe5-7d5054e2dfbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e773d71a-7088-4d71-bb0c-57813f4a7ba1","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_leszakadt_mennyezet_london_piccadilly_szinhaz_az_ugynok_halala","timestamp":"2019. november. 07. 10:52","title":"Előadás közben szakadt le a mennyezet London egyik színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca28093-1d1c-44a6-b4c0-38874425b7a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság elfogadta az E.ON vételi ajánlatát.","shortLead":"Az igazgatóság elfogadta az E.ON vételi ajánlatát.","id":"20191106_Leepitestol_tart_az_ElmuEMASZ_uzemi_tanacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca28093-1d1c-44a6-b4c0-38874425b7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb043ba8-84f3-49cb-b315-30070489520c","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Leepitestol_tart_az_ElmuEMASZ_uzemi_tanacsa","timestamp":"2019. november. 06. 21:05","title":"Leépítéstől tart az Elmű-ÉMÁSZ üzemi tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezzel már Tarlós is többször próbálkozott, most Atkári János feladata lenne az ügy előkészítése.","shortLead":"Ezzel már Tarlós is többször próbálkozott, most Atkári János feladata lenne az ügy előkészítése.","id":"20191107_Karacsonyek_is_megprobalnak_visszavenni_a_Csatornazasi_Muveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315bb184-8be0-4f57-a634-22a0d1038dfc","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Karacsonyek_is_megprobalnak_visszavenni_a_Csatornazasi_Muveket","timestamp":"2019. november. 07. 10:19","title":"Karácsonyék is megpróbálnák visszavenni a Csatornázási Műveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ffff82-0305-4a2e-95a8-2d72c000fdf9","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Fekete Gy. Viktor hat évvel ezelőtt kapta meg a diagnózist Asperger-szindrómájáról, ami nemcsak megkönnyebbülést hozott az életébe, hanem célt is adott neki. Nehezen viseli, hogy egy nap 24 órából áll, és felnőnie sem volt könnyű, de ma már azt mondja: nem akarna nem autista lenni. ","shortLead":"Fekete Gy. Viktor hat évvel ezelőtt kapta meg a diagnózist Asperger-szindrómájáról, ami nemcsak megkönnyebbülést hozott...","id":"20191107_Autizmus_asperger_spektrum_tabuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59ffff82-0305-4a2e-95a8-2d72c000fdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4a50f9-bc4d-4990-b23d-14ee953bcbb0","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Autizmus_asperger_spektrum_tabuk","timestamp":"2019. november. 07. 20:00","title":"„Ha gyerekem lenne, jó lenne, ha autista lenne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntést szakmai konszenzussal született.","shortLead":"A döntést szakmai konszenzussal született.","id":"20191107_Eldolt_Nem_kotik_nyelvvizsgahoz_a_felsofoku_felvetelit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35694dd8-8f10-492e-8580-33103b79158b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Eldolt_Nem_kotik_nyelvvizsgahoz_a_felsofoku_felvetelit","timestamp":"2019. november. 07. 15:10","title":"Eldőlt: nem kell nyelvvizsga a felvételihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae3e77-d058-4b33-a919-d04cd5bfe1df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó kupé és roadster változatban gyártott sportkocsijából kihagyták a Quattro hajtást. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó kupé és roadster változatban gyártott sportkocsijából kihagyták a Quattro hajtást. ","id":"20191107_sikerrecept_csak_hatul_hajt_konnyebb_es_olcsobb_az_uj_audi_r8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae3e77-d058-4b33-a919-d04cd5bfe1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d9f633-b11a-46cc-85a6-7cdf7b99a496","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_sikerrecept_csak_hatul_hajt_konnyebb_es_olcsobb_az_uj_audi_r8","timestamp":"2019. november. 07. 11:21","title":"Sikerrecept: csak hátul hajt, könnyebb és olcsóbb az új Audi R8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság szerint az nem alkotmányossági kérdés, hogy az oktatás közvetlenül az állam feladata vagy az önkormányzatoké.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint az nem alkotmányossági kérdés, hogy az oktatás közvetlenül az állam feladata vagy...","id":"20191106_Az_Ab_szerint_rendben_van_hogy_az_iskolakat_elvettek_az_onkormanyzatoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e04747-f298-4d3a-af8f-c950a91fc5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Az_Ab_szerint_rendben_van_hogy_az_iskolakat_elvettek_az_onkormanyzatoktol","timestamp":"2019. november. 06. 19:55","title":"Az Ab szerint rendben van, hogy az iskolákat elvették az önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","shortLead":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","id":"20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328ffd35-57f9-4105-9f6d-7aef5fea899b","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","timestamp":"2019. november. 08. 07:06","title":"Bevezethetik a nulladik évfolyamot az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]