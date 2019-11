Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy gondolják, hogy a meghatározó kulturális intézményeknek szemléletformálásban és példamutatásban is élen kell járni.","shortLead":"Úgy gondolják, hogy a meghatározó kulturális intézményeknek szemléletformálásban és példamutatásban is élen kell járni.","id":"20191107_Bezoldul_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcc9e75-067f-4d1d-ae70-e5f08dffd0a3","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Bezoldul_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2019. november. 07. 12:47","title":"Bezöldül a Katona József Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botrány volt a győri városházán, a képviselőtestület alakuló ülésén. ","shortLead":"Botrány volt a győri városházán, a képviselőtestület alakuló ülésén. ","id":"20191107_Felfujt_kotonnal_dobaltak_a_tuntetok_Borkait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5712eee0-3e42-4c65-b523-59e50a0f8671","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Felfujt_kotonnal_dobaltak_a_tuntetok_Borkait","timestamp":"2019. november. 07. 17:34","title":"Felfújt óvszerrel dobálták a tüntetők Borkai Zsoltot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f339cfc8-fc5b-4650-bbbe-cd46859b9d95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"XVII. századi hajóroncsot találtak a víz mélyén, ez is egyben maradt. ","shortLead":"XVII. századi hajóroncsot találtak a víz mélyén, ez is egyben maradt. ","id":"20191108_Megtalalhattak_Stockholm_kozeleben_az_elsullyedt_Vasa_hadihajo_parjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f339cfc8-fc5b-4650-bbbe-cd46859b9d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eb00b7-3021-45ab-a907-994f32abfe8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_Megtalalhattak_Stockholm_kozeleben_az_elsullyedt_Vasa_hadihajo_parjat","timestamp":"2019. november. 08. 22:18","title":"Megtalálhatták Stockholm közelében az elsüllyedt Vasa hadihajó párját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00882253-965d-4fd0-8eb6-b9d9c94dc239","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Iowában egy gyilkos azt állította, hogy letöltötte az életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve, így most szabadlábra kell helyezni őt. A bíróság elutasította a beadványt - jelentette pénteken az amerikai közszolgálati rádió (NPR) a Des Moines Register című helyi lap nyomán.","shortLead":"Iowában egy gyilkos azt állította, hogy letöltötte az életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve...","id":"20191109_Iowaban_egy_gyilkos_azt_allitja_letoltotte_eletfogytig_tarto_bortonbunteteset_mert_egyszer_leallt_a_szive_es_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00882253-965d-4fd0-8eb6-b9d9c94dc239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6210ee-fffc-4469-8e46-dc286f611de8","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Iowaban_egy_gyilkos_azt_allitja_letoltotte_eletfogytig_tarto_bortonbunteteset_mert_egyszer_leallt_a_szive_es_meghalt","timestamp":"2019. november. 09. 09:58","title":"Iowában egy gyilkos azt állítja: letöltötte életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szeretné, ha minél több ember közvetítené nála játékmenetes videóját, így most egy plusz kereseti lehetőséget is kínálnak nekik. A másik oldalról nézve: íme még egy dolog, amiért fizetni lehet az oldalon.","shortLead":"A YouTube szeretné, ha minél több ember közvetítené nála játékmenetes videóját, így most egy plusz kereseti lehetőséget...","id":"20191108_youtube_penz_szuper_matrica_super_sticker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69e7634-95c2-4276-8ada-712ee62a5e07","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_youtube_penz_szuper_matrica_super_sticker","timestamp":"2019. november. 08. 11:03","title":"Újabb dologért fizethetünk a YouTube-on, de pénzt is kereshetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Mert megteheti – két szóban így lehetne a legjobban összefoglalni, miért közeledik látványosan Törökországhoz Orbán Viktor. Recep Tayyip Erdogan budapesti látogatásának hátterében ennél pragmatikusabb részletek is megbújnak: a keleti nyitás a magyar kereskedelemnek és a belpolitikai üzeneteknek is kedvezhet. Na meg persze az Orbán-család személyes kapcsolatainak. ","shortLead":"Mert megteheti – két szóban így lehetne a legjobban összefoglalni, miért közeledik látványosan Törökországhoz Orbán...","id":"20191107_Orban_Erdogan_torok_kapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac4b41d-c44a-4b0f-8ec8-67fd2cafedac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Orban_Erdogan_torok_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 07. 14:04","title":"Jó oka van Orbánnak, hogy udvaroljon a törököknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban nem lehet valaki kettős állampolgár. ","shortLead":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban...","id":"20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63c6069-9829-469b-b01d-eef38571cd4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","timestamp":"2019. november. 08. 19:42","title":"Kiderült, hogy Peter Handkénak jugoszláv útlevele is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e2d87f-7407-4382-b257-af8456a92943","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még a labda is zokogott Szombathelyen.","shortLead":"Még a labda is zokogott Szombathelyen.","id":"20191107_nb2_tizenegyes_haladas_szombathely_vac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e2d87f-7407-4382-b257-af8456a92943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6f7f4e-b8d8-4347-aec3-116134113283","keywords":null,"link":"/sport/20191107_nb2_tizenegyes_haladas_szombathely_vac","timestamp":"2019. november. 07. 15:56","title":"Minden idők egyik legrosszabb tizenegyesét rúgták az NB II-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]