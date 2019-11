Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szeretné, ha minél több ember közvetítené nála játékmenetes videóját, így most egy plusz kereseti lehetőséget is kínálnak nekik. A másik oldalról nézve: íme még egy dolog, amiért fizetni lehet az oldalon.","shortLead":"A YouTube szeretné, ha minél több ember közvetítené nála játékmenetes videóját, így most egy plusz kereseti lehetőséget...","id":"20191108_youtube_penz_szuper_matrica_super_sticker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69e7634-95c2-4276-8ada-712ee62a5e07","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_youtube_penz_szuper_matrica_super_sticker","timestamp":"2019. november. 08. 11:03","title":"Újabb dologért fizethetünk a YouTube-on, de pénzt is kereshetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","shortLead":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","id":"20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60668d-d31f-4f0c-ab6f-26b011e1b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","timestamp":"2019. november. 08. 16:03","title":"Szétkapkodták a kínaiak a Samsung összehajtható okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6f821e-74a4-46f2-808d-3bffd0d7e55a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dorothy Mallariért odavannak a diákjai.","shortLead":"Dorothy Mallariért odavannak a diákjai.","id":"20191108_Asztalon_tancolva_enekelteti_meg_a_kisdiakjait_egy_tanito_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6f821e-74a4-46f2-808d-3bffd0d7e55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e64a85-9207-415f-a577-f59d084e4e08","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Asztalon_tancolva_enekelteti_meg_a_kisdiakjait_egy_tanito_video","timestamp":"2019. november. 08. 09:35","title":"Asztalon táncolva énekelteti meg a kisdiákjait egy tanító (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fe5893-f1bb-444c-a908-8c3ada8152b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Félszázados karrierjét a heavy metal legenda turnéval ünnepli, ennek egyik állomása július 13-án Budapesten lesz.\r

\r

","shortLead":"Félszázados karrierjét a heavy metal legenda turnéval ünnepli, ennek egyik állomása július 13-án Budapesten lesz.\r

\r

","id":"20191108_Jon_a_Judas_Priest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1fe5893-f1bb-444c-a908-8c3ada8152b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b52d20-6017-4ec7-bb05-5d2697d6394e","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Jon_a_Judas_Priest","timestamp":"2019. november. 08. 10:33","title":"Jön a Judas Priest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa71e9dd-c0b4-4dfd-8678-7fff7f5d5b1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most eladott óriásrák több mint kétszer annyiba került, mint az eddigi legdrágább.","shortLead":"A most eladott óriásrák több mint kétszer annyiba került, mint az eddigi legdrágább.","id":"20191108_13_millio_forintert_kelt_el_egy_rak_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa71e9dd-c0b4-4dfd-8678-7fff7f5d5b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32eb6fa7-4cc3-4fbf-955f-9e02fd703e54","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_13_millio_forintert_kelt_el_egy_rak_Japanban","timestamp":"2019. november. 08. 11:29","title":"14 millió forintért kelt el egy jeges-tengeri pókrák Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya mellett található benzinkutak, ahol a mellékhelyiség használatát pénz megfizetéséhez kötik.” Ezzel a sorral indul a magyar politikatörténet egyik legizgalmasabb írásbeli kérdése.","shortLead":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya...","id":"20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7be837-573a-4a19-b777-12e1aa712743","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","timestamp":"2019. november. 09. 12:54","title":"Megkérdezték a kormányt, be akar-e avatkozni, amiért egyre több a fizetős WC az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A Babaváró hitel normál kamata július óta folyamatosan csökken. A havi fizetési kötelezettségre ennek akkor lehet hatása, ha 5 év alatt nem születik az igénylőnek gyermeke, vagy valamilyen más okból elveszíti a kamattámogatást. Több bank azonban az adható hitelösszeget is a normál kamattal kalkulált törlesztőrészlet alapján határozza meg, a kamat csökkenése miatt pedig decemberben akár 1 millió forinttal is több Babaváróra lehet elég ugyanaz a jövedelem, mint júliusban volt.","shortLead":"A Babaváró hitel normál kamata július óta folyamatosan csökken. A havi fizetési kötelezettségre ennek akkor lehet...","id":"20191108_Akar_1_millio_forinttal_tobb_Babavaro_hitelre_lehet_jogosult_egy_csalad_decemberben_mint_juliusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77da20af-5d7a-4f73-82cc-7e5322a34dda","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Akar_1_millio_forinttal_tobb_Babavaro_hitelre_lehet_jogosult_egy_csalad_decemberben_mint_juliusban","timestamp":"2019. november. 08. 07:30","title":"Akár 1 millió forinttal több Babaváró hitelre lehet jogosult egy család decemberben, mint júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt önkormányzati frakcióvezetője nem érti, miért kellett megzavarni az ünnepi alakuló ülést. ","shortLead":"A párt önkormányzati frakcióvezetője nem érti, miért kellett megzavarni az ünnepi alakuló ülést. ","id":"20191108_Botranypolitizalast_emleget_a_gyori_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ada48-1f33-4756-b7f6-07c81b8674d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Botranypolitizalast_emleget_a_gyori_Fidesz","timestamp":"2019. november. 08. 07:52","title":"Botránypolitizálást emleget a győri Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]