Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek megsértette a líbiai fegyverembargót - számolt be egy bizalmas jelentésében az ENSZ.","shortLead":"Törökország, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek megsértette a líbiai fegyverembargót - számolt be egy bizalmas...","id":"20191109_A_torokok_megint_olyan_helyen_avatkoztak_be_ahol_nagyon_nem_kellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d17265-3065-479e-831b-99b24f0312b9","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_A_torokok_megint_olyan_helyen_avatkoztak_be_ahol_nagyon_nem_kellene","timestamp":"2019. november. 09. 08:32","title":"A törökök megint olyan helyen avatkoztak be, ahol nagyon nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megszavaztatták a tudósokat arról, hogy kit szeretnének MTA-elnöknek, de olyan alacsony volt a szavazási részvétel, hogy annak eredményét nem veszik most figyelembe. ","shortLead":"Megszavaztatták a tudósokat arról, hogy kit szeretnének MTA-elnöknek, de olyan alacsony volt a szavazási részvétel...","id":"20191108_Freund_Tamas_kapta_a_legtobb_szavazatot_az_MTA_elnokjeloltsegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893f5a10-7858-49c6-a843-a1366c5db253","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_Freund_Tamas_kapta_a_legtobb_szavazatot_az_MTA_elnokjeloltsegere","timestamp":"2019. november. 08. 13:33","title":"Freund Tamás kapta a legtöbb szavazatot az MTA elnökjelöltségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd11c-abee-4080-b796-073d5cbda776","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az otthonokban és irodákban elhelyezett cserepes növények nem javítják hatékonyan a levegőminőséget – állapították meg a philadelphiai Drexel Egyetem kutatói, akik több évtizednyi kutatási eredményt átvizsgálva jutottak arra a megállapításra, hogy egy egyszerű szellőztetés messze túlszárnyalja a szobanövények teljesítményét, ha a beltéri levegő megtisztításáról van szó.","shortLead":"Az otthonokban és irodákban elhelyezett cserepes növények nem javítják hatékonyan a levegőminőséget – állapították meg...","id":"20191110_szobanovenyek_levego_minosege_szelloztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd11c-abee-4080-b796-073d5cbda776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963a6c9f-172a-4256-9cbd-dc8c69d15692","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_szobanovenyek_levego_minosege_szelloztetes","timestamp":"2019. november. 10. 08:03","title":"Hatalmas csalódás, ami 30 év után most kiderült a szobanövényekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c0a00e-083f-44f6-8c8a-5b185c4df66e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag kihalhat a császárpingvin, a napjainkban élő legnagyobb pingvinfaj az évszázad végéig, ha változatlan tempóban folytatódik a globális felmelegedés – figyelmeztetnek kutatók.","shortLead":"Gyakorlatilag kihalhat a császárpingvin, a napjainkban élő legnagyobb pingvinfaj az évszázad végéig, ha változatlan...","id":"20191108_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_csaszarpingvin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c0a00e-083f-44f6-8c8a-5b185c4df66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dfc4b5-c0bf-4441-afbf-47b2208d2886","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_csaszarpingvin","timestamp":"2019. november. 08. 18:03","title":"Újabb állatfajról mondták ki, hogy kihalhat az ember miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója a kémper néven elhíresült büntetőügy fővádlottja volt.","shortLead":"A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója a kémper néven elhíresült büntetőügy fővádlottja volt.","id":"20191109_Karteritest_kapott_Galambos_Lajos_az_emberhez_meltatlan_bortonkorulmenyek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513964b-2189-4532-8492-ac68194b56bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Karteritest_kapott_Galambos_Lajos_az_emberhez_meltatlan_bortonkorulmenyek_miatt","timestamp":"2019. november. 09. 09:53","title":"Kártérítést kapott Galambos Lajos az „emberhez méltatlan börtönkörülmények” miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati választáson.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati...","id":"20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718acd01-f5e5-40fc-922b-7caf056a7237","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","timestamp":"2019. november. 09. 09:03","title":"Megtalálhatta a Fidesz Borkai utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen alagutak akár 60 kilométer hosszúak is lehetnek.","shortLead":"Az ilyen alagutak akár 60 kilométer hosszúak is lehetnek.","id":"20191108_Lavaalagut_futott_egy_ferfi_kertje_alatt_es_persze_megtortent_a_baj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00df6f5-1d0d-41c7-b784-245cb8125688","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Lavaalagut_futott_egy_ferfi_kertje_alatt_es_persze_megtortent_a_baj","timestamp":"2019. november. 08. 13:25","title":"Láva fúrt alagutat egy férfi kertje alatt, és persze megtörtént a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f70476-04f3-4f38-a20a-856d68f3e08c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté felháborodott Lackner bizottsági posztján. ","shortLead":"Kocsis Máté felháborodott Lackner bizottsági posztján. ","id":"20191108_Kocsis_Mate_uzent_a_tuloldalra_Lackner_Csaba_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7f70476-04f3-4f38-a20a-856d68f3e08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0065d94d-29d8-4f28-ba78-3ba55dc541ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Kocsis_Mate_uzent_a_tuloldalra_Lackner_Csaba_miatt","timestamp":"2019. november. 08. 18:54","title":"Kocsis Máté üzent a \"túloldalra\" Lackner Csaba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]