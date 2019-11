Hivatalosan is megnyitották a CEU bécsi kampuszát, az ünnepségen az intézmény alapítója, Soros György mondott beszédet. Ebből az alkalomból az osztrák Kurier című lap körbenézett az internetes kommentek világában, és meglepődött. A Kurier újságírója ugyanis több olyan értékelést és hozzászólást is talált, amely körülbelül a világ legrosszabb egyetemeként állítja be a CEU-t. Egy Yumiko Nakajima nevű felhasználó például már napokkal a hivatalos megnyitó előtt arra ragadtatta magát, hogy a legrosszabb értékelést adja az egyetemnek a Google Mapsen. Yumikóról egyébként fénykép híján annyit lehet tudni, hogy nem kedveli a CNN-t és a Klubrádiót sem, viszont rajongója a budapesti repülőtérnek és a Fox Newsnak.

„A legrosszabb iskola Bécsben! Kerüljék el!” – figyelmeztette az internetezőket egy Latika Narangha nevű felhasználó, aki szintén öt csillagot adott a Fox Newsnak és a budapesti repülőtérnek, cserébe lehúzta nemcsak az ENSZ-t vagy az Amnestyt, de a HVG-t, a Klubrádiót és a CNN-t is.

A Magyarországon élő, de a CEU bécsi kampuszán is oktató orosz Kirill Shamiev véleményére alapozva a Kurier azt írja, hogy mindez nem lehet véletlen. Shamiev szerint konkrétan trollokról van szó. „Oroszországból jövök, ott is ugyanezt a mintát látom – igaz, valamivel profibb tálalásban” – mondta Shamiev a Kuriernak, arra utalva, hogy a kamu felhasználók profilját ott megpróbálják legalább valamivel hihetőbbé tenni.