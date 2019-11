Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosabban a tiszta oxigénért, egy bárban.","shortLead":"Pontosabban a tiszta oxigénért, egy bárban.","id":"20191117_Annyira_szennyezett_a_levego_Indiaban_hogy_az_emberek_mar_fizetnek_is_a_tisztaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc993a-78d2-49ef-a2d1-fb93c46ee939","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Annyira_szennyezett_a_levego_Indiaban_hogy_az_emberek_mar_fizetnek_is_a_tisztaert","timestamp":"2019. november. 17. 16:17","title":"Annyira szennyezett a levegő Indiában, hogy az emberek már fizetnek is a tisztáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány már tudja a kezdő tizenegyet.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány már tudja a kezdő tizenegyet.","id":"20191118_a_puskas_akademai_vedoje_meggyozte_rossit_ott_lesz_a_palyan_walesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757c20e-aa10-480b-82b2-643304bec7dc","keywords":null,"link":"/sport/20191118_a_puskas_akademai_vedoje_meggyozte_rossit_ott_lesz_a_palyan_walesben","timestamp":"2019. november. 18. 12:29","title":"A Felcsút védője meggyőzte Rossit, ott lesz a pályán Walesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint Magyarország és Wales válogatottja kenyértörésre viszi majd dolgot az utolsó Európa-bajnoki selejtezőmeccsen. Ő legalábbis mindenképpen el akarja kerülni, hogy a szlovákok lehetőséget kapjanak a kijutásra.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint Magyarország és Wales válogatottja kenyértörésre viszi majd dolgot...","id":"20191118_marco_rossi_nagy_adam_walesi_magyar_valogatott_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d76e241-5684-4530-baa8-8fa53daac248","keywords":null,"link":"/sport/20191118_marco_rossi_nagy_adam_walesi_magyar_valogatott_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. november. 18. 20:29","title":"Rossi: Ha a walesiek sárkányok lesznek, nekünk oroszlánokká kell válnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f40e064-68f0-41a5-8143-24defbbcea5b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Józsa László vajdasági politikus szerint a szerbiai magyarok kihasználják uniós lehetőségeiket, viszont odahaza lassan már csak feleannyian vannak, mint 1990-ben.","shortLead":"Józsa László vajdasági politikus szerint a szerbiai magyarok kihasználják uniós lehetőségeiket, viszont odahaza lassan...","id":"201946_folklorelemme_valas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f40e064-68f0-41a5-8143-24defbbcea5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d89c674-9c7c-4aa5-b41c-4a4ae2573090","keywords":null,"link":"/360/201946_folklorelemme_valas","timestamp":"2019. november. 17. 12:30","title":"\"Kivérezteti a vajdasági magyarságot a kettős állampolgárság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d0281c-0773-4ef6-8804-2c740f2885c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ágyút 2020. június 30-ig lehet megtekinteni a Hadtörténeti Múzeumban.","shortLead":"Az ágyút 2020. június 30-ig lehet megtekinteni a Hadtörténeti Múzeumban.","id":"20191118_Hetfotol_Budapesten_lathato_Gabor_Aron_rezagyuja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4d0281c-0773-4ef6-8804-2c740f2885c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bf3532-cf65-4100-99da-31f27e18075e","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Hetfotol_Budapesten_lathato_Gabor_Aron_rezagyuja","timestamp":"2019. november. 18. 12:20","title":"Hétfőtől Budapesten látható Gábor Áron rézágyúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Heves tüntetések kezdődtek Iránban azután, hogy a kormány a napokban megemelte az üzemanyagárakat. Az iráni vezetés ráadásként a mobil- és vezetékes internet-hálózatot is elérhetetlenné tette.","shortLead":"Heves tüntetések kezdődtek Iránban azután, hogy a kormány a napokban megemelte az üzemanyagárakat. Az iráni vezetés...","id":"20191118_iran_benzinar_tuntetes_internet_hozzaferes_korlatozasa_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4100ba3-95e0-4ce2-a1c6-0245b610642b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_iran_benzinar_tuntetes_internet_hozzaferes_korlatozasa_cenzura","timestamp":"2019. november. 18. 18:03","title":"Irán fellázadt a drágább üzemanyag miatt, a kormány válaszul lekapcsolta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007d64f3-8358-4995-8b52-1347dd659fee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid divatterepjáró ideális esetben egy töltéssel maximum 55 kilométert tud megtenni tisztán villannyal. ","shortLead":"A plugin hibrid divatterepjáró ideális esetben egy töltéssel maximum 55 kilométert tud megtenni tisztán villannyal. ","id":"20191118_ujabb_zold_rendszamos_hazankban_a_292_loeros_hibrid_bmw_x3_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007d64f3-8358-4995-8b52-1347dd659fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85d2145-fca2-44ea-9861-56a85845da75","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_ujabb_zold_rendszamos_hazankban_a_292_loeros_hibrid_bmw_x3_suv","timestamp":"2019. november. 18. 07:59","title":"Újabb zöld rendszámos: hazánkban a 292 lóerős hibrid BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Műemléképületet bontottak el a Várban, kórházaktól vehetnek el aktív ellátást, éles lőszer bevetésével fenyegetnek Hongkongban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Műemléképületet bontottak el a Várban, kórházaktól vehetnek el aktív ellátást, éles lőszer bevetésével fenyegetnek...","id":"20191118_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7891c2-bfd1-4844-8f78-732577a3cf11","keywords":null,"link":"/360/20191118_Radar360","timestamp":"2019. november. 18. 08:00","title":"Radar360: Orbán rosszra számít, Vajna adósságot is hátrahagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]