[{"available":true,"c_guid":"67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két exszocialista képviselőt.","shortLead":"Budafok-Tétény fideszes polgármestere és egy önkormányzati képviselője is megvédte a velük együtt szavazó két...","id":"20191119_A_budafoki_fideszesek_a_Facebookon_vedik_az_MSZPbol_kilepett_ket_kepviselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0d1409-77dc-4344-8c6a-1ea47fcd39d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_budafoki_fideszesek_a_Facebookon_vedik_az_MSZPbol_kilepett_ket_kepviselot","timestamp":"2019. november. 19. 18:16","title":"A budafoki fideszesek a Facebookon védik az MSZP-ből kilépett két képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják. ","shortLead":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják. ","id":"20191119_Itt_a_lista_ezeket_arverezik_el_Andy_Vajna_targyai_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2f7df5-988d-4d89-ae6e-078ebea9adc1","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Itt_a_lista_ezeket_arverezik_el_Andy_Vajna_targyai_kozul","timestamp":"2019. november. 19. 05:58","title":"Itt a lista, ezeket árverezik el Andy Vajna tárgyai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"KITT a beszélő autó, akit csak „pajtinak” hívott Hasselhoff, remek alap arra, hogy bemutassanak mostanra ténylegesen is létező autóipari fejlesztéseket.","shortLead":"KITT a beszélő autó, akit csak „pajtinak” hívott Hasselhoff, remek alap arra, hogy bemutassanak mostanra ténylegesen is...","id":"20191120_Ot_technologia_David_Hasselhoff_autojabol_ami_meg_is_valosult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a728d5f9-ed49-4676-a5a1-1749d25737a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Ot_technologia_David_Hasselhoff_autojabol_ami_meg_is_valosult","timestamp":"2019. november. 20. 08:51","title":"Öt technológia David Hasselhoff autójából, ami meg is valósult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Luxemburgból visszadobták a labdát, az Európai Unió Bírósága szerint döntsék el maguk a lengyelek, független maradt-e a varsói Legfelső Bíróság fegyelmi kamarája, miután tagjai többségének kinevezési jogát elvették a bíróktól.","shortLead":"Luxemburgból visszadobták a labdát, az Európai Unió Bírósága szerint döntsék el maguk a lengyelek, független maradt-e...","id":"20191120_vilag_Lengyelorszag_birosagok_fuggetlenseg_Europai_Unio_Birosaga_7es_cikkely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f686c85-54a9-41bb-bfdd-378953302589","keywords":null,"link":"/360/20191120_vilag_Lengyelorszag_birosagok_fuggetlenseg_Europai_Unio_Birosaga_7es_cikkely","timestamp":"2019. november. 20. 13:01","title":"Független bíróságok? Dodonai választ adott a lengyeleknek az EU-bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla. Az űrügynökség most tesz róla, hogy minél többekhez jusson el saját, kozmikus zenékkel átszőtt csatornája.","shortLead":"A NASA támogatásával működő Third Rock Radio ugyan nem most indult, de sokan talán nem is hallottak róla...","id":"20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a56737-217d-46e5-b02f-1669523fbad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_internetes_radio_online_zenehallgatas_third_rock_radio_nasa","timestamp":"2019. november. 19. 18:03","title":"Apple Music? Spotify? Van ám más is: NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d3efa3-ea20-4df0-b91c-150fdcade32a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 tavaszán kezdheti meg élesben a munkát az a rendszer, amelytől a tervek szerint tízszer hatékonyabb lesz az amerikai posta.","shortLead":"A tervek szerint 2020 tavaszán kezdheti meg élesben a munkát az a rendszer, amelytől a tervek szerint tízszer...","id":"20191119_nvidia_usps_amerikai_posta_mesteresges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94d3efa3-ea20-4df0-b91c-150fdcade32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459d09a1-5fe0-4c50-93dc-ed97cc66ee9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_nvidia_usps_amerikai_posta_mesteresges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 19. 15:03","title":"A Magyar Postának is jól jönne a mesterséges intelligencia, amelytől 10x hatékonyabb lehet az amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban elviselhetetlen bűzre panaszkodtak az ott élők, most az Átlátszó szerint kénhidrogén és nitrogén-monoxid egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációját és foszfor-hidrogént (foszfint) mutattak ki a gázszivárgásokban.","shortLead":"Korábban elviselhetetlen bűzre panaszkodtak az ott élők, most az Átlátszó szerint kénhidrogén és nitrogén-monoxid...","id":"20191119_Nagyobb_a_baj_a_Matrai_Eromu_korul_mint_elsore_gondoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f4a9ca-a05d-45e0-a9a8-c264b20d179e","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Nagyobb_a_baj_a_Matrai_Eromu_korul_mint_elsore_gondoltak","timestamp":"2019. november. 19. 13:39","title":"Nagyobb a baj a Mátrai Erőmű körül, mint elsőre gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leszavazta a honvédelmi bizottság Szél Bernadett javaslatát, amely megszüntette volna az áldatlan állapotokat a tranzitzónában. ","shortLead":"Leszavazta a honvédelmi bizottság Szél Bernadett javaslatát, amely megszüntette volna az áldatlan állapotokat...","id":"20191119_Kosa_a_menekultek_ehezteteserol_A_turistak_sem_kapnak_enni_a_magyar_allamtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a131bf-8efd-47c3-bc5d-9821d9e0bcca","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Kosa_a_menekultek_ehezteteserol_A_turistak_sem_kapnak_enni_a_magyar_allamtol","timestamp":"2019. november. 19. 12:14","title":"Kósa a menekültek éheztetéséről: A turisták sem kapnak enni a magyar államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]