[{"available":true,"c_guid":"fcb3a7e1-b156-470a-be8b-2050bf6aa58a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gép parancsnokának hibája és tájékozódási zavara miatt zuhant le a FlyDubai légitársaság Boeing 737-800-asa 2016. március 19-én az oroszországi Rosztov-na-Donuban.","shortLead":"A gép parancsnokának hibája és tájékozódási zavara miatt zuhant le a FlyDubai légitársaság Boeing 737-800-asa 2016...","id":"20191126_flydubai_legi_katasztrofa_2016_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcb3a7e1-b156-470a-be8b-2050bf6aa58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a18ba5-4043-49d1-b283-b5c7bc179e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_flydubai_legi_katasztrofa_2016_vizsgalat","timestamp":"2019. november. 26. 20:24","title":"Pilótahiba okozta a FlyDubai tragédiáját 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0287ea16-3b35-4297-acb5-2537a2aeb07b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rabszolgasorban tartott Maris megszökött a fogságból, de még nem tudja, hogy mi lesz sorsa. Az Egy nő fogságban befejező része. ","shortLead":"A rabszolgasorban tartott Maris megszökött a fogságból, de még nem tudja, hogy mi lesz sorsa. Az Egy nő fogságban...","id":"20191126_Doku360_Egy_no_fogsagban_negyedik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0287ea16-3b35-4297-acb5-2537a2aeb07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491f64da-b3a3-4adb-8920-6a323b5e4174","keywords":null,"link":"/360/20191126_Doku360_Egy_no_fogsagban_negyedik_resz","timestamp":"2019. november. 26. 19:00","title":"Doku360: \"Elindulok a nagyvilágba 50 ezer forinttal, meg a ruhámmal, ami rajtam van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e07ff36-fe6a-4887-ad58-bb3cd47b4938","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor azt látjuk, hogy a család szilárd kis univerzum, és a tagjai kiegyensúlyozottak, eszünkbe juthat, hogy vajon mi lehet a titok. Mit csinálhatnak jól, hogy ennyire egyben vannak? A válasz nem is annyira bonyolult, de vajon mennyire megvalósítható?","shortLead":"Amikor azt látjuk, hogy a család szilárd kis univerzum, és a tagjai kiegyensúlyozottak, eszünkbe juthat, hogy vajon mi...","id":"20191126_Igy_lesz_eros_es_osszetarto_a_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e07ff36-fe6a-4887-ad58-bb3cd47b4938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224eb0c1-d235-4d2d-bedf-3fb434953825","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191126_Igy_lesz_eros_es_osszetarto_a_csalad","timestamp":"2019. november. 26. 12:15","title":"Így lesz erős és összetartó a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális indulásra még várni kell.","shortLead":"A legtöbb szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül sötét mód. A fejlesztést többen már használják, de a globális...","id":"20191126_facebook_sotet_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776d60f9-65cc-49b9-85e1-05618ebb6d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_facebook_sotet_mod","timestamp":"2019. november. 26. 14:03","title":"Többeknél megjelent a Facebook sötét módja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az orosz doppingellenes ügynökség vezetője szerint nem tudnak mivel védekezni.","shortLead":"Az orosz doppingellenes ügynökség vezetője szerint nem tudnak mivel védekezni.","id":"20191126_wada_rusada_dopping_oroszorszag_orosz_sportolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84915c98-d747-4952-88ec-64017af048f1","keywords":null,"link":"/sport/20191126_wada_rusada_dopping_oroszorszag_orosz_sportolok","timestamp":"2019. november. 26. 15:50","title":"Tehetetlenek az oroszok, ha eltiltják őket minden nagy sportversenytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f426e00-ea25-404e-b7a4-790c0d9bf275","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Tisza Katának a munkája legnagyobb része – saját megfogalmazása szerint – a falak lebontása, amelyeket hosszú évek kitartó élethazugságaiból húztak fel. Márpedig az emberi kapcsolatainkat, különösen a házasságot és a válást rengeteg ilyen hazugsággal terheltük. Legújabb, Most. című könyvében ezekre a hazugságokra mutat rá, és cseréli le őket olyan igazságokra, amelyek sok esetben életmentők lehetnek. Például arra, hogy nem a válás a tragédia, hanem egy toxikus házasság.","shortLead":"Tisza Katának a munkája legnagyobb része – saját megfogalmazása szerint – a falak lebontása, amelyeket hosszú évek...","id":"20191127_Tisza_Kata_elvalt_tulelte_es_megirta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f426e00-ea25-404e-b7a4-790c0d9bf275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b5f9fa-e972-4e72-8f69-a47fe08e33ce","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Tisza_Kata_elvalt_tulelte_es_megirta","timestamp":"2019. november. 27. 20:00","title":"Tisza Kata elvált, túlélte és megírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","shortLead":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","id":"20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8b7697-fa06-409c-bd80-80d39306769f","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","timestamp":"2019. november. 27. 15:38","title":"Kiderült, kik vezethetik tovább az Örkényt, a Kolibrit és a Bábszínházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ba2fea-0487-43ee-9842-1c2764c29616","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Sotheby's aukciósház szerint 5-7 millió euróért kelhet el a versenyautó.","shortLead":"A Sotheby's aukciósház szerint 5-7 millió euróért kelhet el a versenyautó.","id":"20191126_michael_schumacher_ferrari_f1_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23ba2fea-0487-43ee-9842-1c2764c29616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0759b532-9219-4ea4-848f-3c3706d76cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_michael_schumacher_ferrari_f1_arveres","timestamp":"2019. november. 26. 15:57","title":"Elárverezik Schumacher legendás Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]