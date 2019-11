Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs olyan felhasználó, aki ne találkozott már a YouTube felugró ablakával, amely az ingyenes prémium csomagot hirdeti. Hetek óta. Kikapcsolni csak pénzért lehet.","shortLead":"Nincs olyan felhasználó, aki ne találkozott már a YouTube felugró ablakával, amely az ingyenes prémium csomagot...","id":"20191128_youtube_premium_egy_honap_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbd6f9b-6937-421b-9b2a-ad06fda44b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_youtube_premium_egy_honap_hirdetes","timestamp":"2019. november. 28. 09:03","title":"A halálba idegesíti a felhasználókat a YouTube – ön még bírja cérnával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910c163c-5187-4074-ab9d-d62570b60158","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A K-pop-sztárok, Jung Joon-young és Choi Jong-hoon 6 és 5 év börtönbüntetést kaptak, amiért eszméletlen nőket erőszakoltak meg. \r

","shortLead":"A K-pop-sztárok, Jung Joon-young és Choi Jong-hoon 6 és 5 év börtönbüntetést kaptak, amiért eszméletlen nőket...","id":"20191129_Tomeges_szexualis_eroszakert_eliteltek_a_ket_delkoreai_tinibalvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910c163c-5187-4074-ab9d-d62570b60158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8731daa-1f48-43fc-b771-82233f7b02b6","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Tomeges_szexualis_eroszakert_eliteltek_a_ket_delkoreai_tinibalvanyt","timestamp":"2019. november. 29. 10:30","title":"Tömeges szexuális erőszakért elítélték a két dél-koreai tinibálványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elgázolt egy úttesten fekvő férfit egy autó Medgyesegyháza és Kétegyháza között, a sérült a kórházban meghalt – közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Elgázolt egy úttesten fekvő férfit egy autó Medgyesegyháza és Kétegyháza között, a sérült a kórházban meghalt – közölte...","id":"20191128_Halalra_gazoltak_egy_uton_fekvo_fiatal_ferfit_Medgyesegyhazanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc0d102-16d7-4a1b-96ee-b86d94795ac8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_Halalra_gazoltak_egy_uton_fekvo_fiatal_ferfit_Medgyesegyhazanal","timestamp":"2019. november. 28. 16:52","title":"Halálra gázoltak egy úton fekvő fiatal férfit Medgyesegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f7dcee-5670-4cc7-9318-da1dcf9d50d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pablo Machin vezetőedző olyan fiataloknak is lehetőséget ad csütörtökön a Ferencváros vendégeként, akik eddig kevesebbet játszottak, ennek ellenére csapata, az Espanyol győzni szeretne a labdarúgó Európa-liga ötödik fordulójában.","shortLead":"Pablo Machin vezetőedző olyan fiataloknak is lehetőséget ad csütörtökön a Ferencváros vendégeként, akik eddig...","id":"20191127_Tobb_fiatalt_is_bevet_az_Espanyol_edzoje_a_Fradi_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90f7dcee-5670-4cc7-9318-da1dcf9d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0c2aca-0df4-48f2-995a-206672817d99","keywords":null,"link":"/sport/20191127_Tobb_fiatalt_is_bevet_az_Espanyol_edzoje_a_Fradi_ellen","timestamp":"2019. november. 27. 20:43","title":"Több fiatalt is bevet az Espanyol edzője a Fradi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit igazságügy-miniszter Twitter-bejegyzésben ment neki Dobrev Klárának a felmenője kommunista-múltja miatt. Pont Vargának nem kellett volna ezzel előjönnie, mert az apja SZT-tiszt volt Miskolcon – reagált erre Hadházy Ákos. A miniszter szerint ebben semmi újdonság nincs.","shortLead":"Varga Judit igazságügy-miniszter Twitter-bejegyzésben ment neki Dobrev Klárának a felmenője kommunista-múltja miatt...","id":"20191127_Varga_Judit_az_apja_ugynokmultjat_magyarazza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b5277-5fc8-4d9f-b7f2-051b28848f16","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Varga_Judit_az_apja_ugynokmultjat_magyarazza","timestamp":"2019. november. 27. 18:41","title":"Varga Judit az apja ügynökmúltját magyarázza, de hiba csúszott az érvelésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közpénztízmilliók mentek feleslegesen kommunikációra Ferencvárosban, Trump aláírta a Hongkong-törvényt, Hosszú Katinka szakított edzőjével. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Közpénztízmilliók mentek feleslegesen kommunikációra Ferencvárosban, Trump aláírta a Hongkong-törvényt, Hosszú Katinka...","id":"20191128_Radar360_100_millios_Facebookkoltes_a_Fidesznel_Gulacsi_csunya_serulese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8eacccb-4ef0-440c-87e4-5f8cd49d9f8f","keywords":null,"link":"/360/20191128_Radar360_100_millios_Facebookkoltes_a_Fidesznel_Gulacsi_csunya_serulese","timestamp":"2019. november. 28. 08:05","title":"Radar360: 100 milliós Facebook-költés a Fidesznél, Gulácsi csúnya sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a dolgozókat sem engedte be az épületbe.","shortLead":"A rendőrség a dolgozókat sem engedte be az épületbe.","id":"20191129_halaleset_szombathely_allamkincstar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d1b2bb-794f-458b-9bc5-861913501374","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_halaleset_szombathely_allamkincstar","timestamp":"2019. november. 29. 11:41","title":"Haláleset miatt zárták le a szombathelyi Államkincstárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem világos, hogy került a szembesávba. Gáspár Győző szerint a sofőr nagyon zavart volt a baleset után.","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy került a szembesávba. Gáspár Győző szerint a sofőr nagyon zavart volt a baleset után.","id":"20191128_Megszolalt_a_Gaspar_Gyozoekkel_karambolozo_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db02691-71e7-4e07-b75b-5650e3968fa9","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Megszolalt_a_Gaspar_Gyozoekkel_karambolozo_no","timestamp":"2019. november. 28. 10:20","title":"Megszólalt a Gáspár Győzőékkel karambolozó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]