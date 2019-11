Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Polgár Judit veheti át az Európai Sakkszövetség első ízben odaítélt díját az Európai Sakk Legenda női kategóriában.","shortLead":"Polgár Judit veheti át az Európai Sakkszövetség első ízben odaítélt díját az Európai Sakk Legenda női kategóriában.","id":"20191129_Legendaknak_jaro_dijat_kapott_minden_idok_legjobb_noi_sakkozoja_Polgar_Judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbf361b-4260-44e3-aa57-1bca10060da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba06367a-16ff-4a70-bd5b-b212f6406f87","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Legendaknak_jaro_dijat_kapott_minden_idok_legjobb_noi_sakkozoja_Polgar_Judit","timestamp":"2019. november. 29. 10:35","title":"Legendáknak járó díjat kap minden idők legjobb női sakkozója, Polgár Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bed00c-f99a-4a0f-accf-461ea07a62dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyerekek vajon mit szólnak hozzá?","shortLead":"A gyerekek vajon mit szólnak hozzá?","id":"20191128_Itt_a_legmagyarabb_karacsonyi_meglepetes_eros_pistas_szaloncukor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5bed00c-f99a-4a0f-accf-461ea07a62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1783a7e8-838b-4d70-bab0-781a19de8eb2","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_Itt_a_legmagyarabb_karacsonyi_meglepetes_eros_pistas_szaloncukor","timestamp":"2019. november. 28. 21:33","title":"Itt a legmagyarabb karácsonyi meglepetés: erős pistás szaloncukor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést Ferencváros előző fideszes vezetése - derült ki a önkormányzattól kikért megbízáslistából. A tizenhatból öt iroda párhuzamosan ugyanarra a feladatra kapott megbízást, az elvégzett munka mennyisége alapján többüknél is felmerül, hogy az nem állt arányban a fizetséggel. A szerződések közel felét fel is számolja a kerület új független polgármestere.","shortLead":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést...","id":"20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23474d9-59c5-42e9-8eb5-409901d70f49","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","timestamp":"2019. november. 29. 11:10","title":"Ferencváros fideszes vezetése 16 ügyvédi irodának fizette a tízmilliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És E.T. újra hazatelefonál.","shortLead":"És E.T. újra hazatelefonál.","id":"20191129_ET_Elliott_Henry_Thomas_karacsony_karacsonyi_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e1eae3-41d7-4123-af26-5168426b6c47","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_ET_Elliott_Henry_Thomas_karacsony_karacsonyi_reklam","timestamp":"2019. november. 29. 08:50","title":"37 év után találkozik E.T. és Elliott egy bájos karácsonyi reklámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e105b7d-a04d-48b0-9bac-3b4254067f53","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Csernobil nem csak a szovjet mérnökök csődje, hanem a kommunista Szovjetunió és a teljes keleti szovjet blokk kommunikációs csődje is. Rengeteg máig ható és jóvá nem tehető hibával. A kommunikációs szarvashibák sorában az egyik egy magyar tanulmány betiltása volt.","shortLead":"Csernobil nem csak a szovjet mérnökök csődje, hanem a kommunista Szovjetunió és a teljes keleti szovjet blokk...","id":"20191129_aszodi_attila_magyar_tanulmany_csernobilrol_1986_gacs_istvan_omikk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e105b7d-a04d-48b0-9bac-3b4254067f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7008525c-3304-4c51-ba7b-c7d447b3fe7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_aszodi_attila_magyar_tanulmany_csernobilrol_1986_gacs_istvan_omikk","timestamp":"2019. november. 29. 14:10","title":"Aszódi Attila: Közzéteszem a betiltott magyar Csernobil-tanulmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Elérkezett az ideje, hogy személyi következményei legyenek Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyének – mondta Halász János. Szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is titkolózhattak az ügyben.","shortLead":"Elérkezett az ideje, hogy személyi következményei legyenek Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyének – mondta...","id":"20191128_A_Fideszfrakcio_szovivoje_mar_a_egyetem_felelosseget_pedzegeti_a_Gotharugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6541e754-1c19-4669-91b5-45eb1670b5e8","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_A_Fideszfrakcio_szovivoje_mar_a_egyetem_felelosseget_pedzegeti_a_Gotharugyben","timestamp":"2019. november. 28. 16:26","title":"A Fidesz-frakció a Gothár-ügyben már az egyetem felelősségét pedzegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság leköszönő elnöke szerint a liberális demokrata Donald Tusk nyeri az ideológiai csatát az illiberális Orbánnal szemben.","shortLead":"Az Európai Bizottság leköszönő elnöke szerint a liberális demokrata Donald Tusk nyeri az ideológiai csatát...","id":"20191129_Juncker_szerint_Orbant_legyozi_a_Neppart_lengyel_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6039000b-1e46-47ec-82c6-dc6c66c59455","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Juncker_szerint_Orbant_legyozi_a_Neppart_lengyel_elnoke","timestamp":"2019. november. 29. 18:59","title":"Juncker szerint Orbánt legyőzi a Néppárt lengyel elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Riasztóan gyorsan és nagy mértékben melegedik Németország éghajlata, a rendszeres időjárási adatfelvétel 1881-es kezdete óta 1,5 Celsius-fokkal emelkedett az átlaghőmérséklet – mondta a szövetségi kormány környezet- és természetvédelmi minisztere a klímaváltozás hatásait monitorozó új jelentés bemutatóján. A folyamat gyorsaságát mutatja, hogy csak az utóbbi öt évben 0,3 Celsius-fokkal nőtt az átlaghőmérséklet.","shortLead":"Riasztóan gyorsan és nagy mértékben melegedik Németország éghajlata, a rendszeres időjárási adatfelvétel 1881-es...","id":"20191130_klimavaltozas_nemetorszag_eghajlata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b08cab4-2852-4538-ac26-a0802bec4275","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_klimavaltozas_nemetorszag_eghajlata","timestamp":"2019. november. 30. 09:03","title":"A jövő megérkezett: riasztó ütemben melegedik Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]