[{"available":true,"c_guid":"7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat egy férfi, akit három részeg férfi tréfált meg.","shortLead":"Az áldozat egy férfi, akit három részeg férfi tréfált meg.","id":"20191130_Kegyetlen_es_halalos_trefa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4241cdc1-65a7-49cb-9814-ad672cefed28","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kegyetlen_es_halalos_trefa","timestamp":"2019. november. 30. 08:48","title":"Kegyetlen és halálos tréfa egy Fejér megyei faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03aa75dd-0f0d-4137-95e8-2d1f2499b4de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez csak a rendőrség és a TEK költsége.","shortLead":"Ez csak a rendőrség és a TEK költsége.","id":"20191130_300_milliot_emesztett_fel_Putyin_es_Erdogan_latogatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03aa75dd-0f0d-4137-95e8-2d1f2499b4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d79e16-02ee-4dfc-95d0-494077af6bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_300_milliot_emesztett_fel_Putyin_es_Erdogan_latogatasa","timestamp":"2019. november. 30. 08:14","title":"300 milliót emésztett fel Putyin és Erdogan látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c","c_author":"Kazar","category":"brandcontent","description":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább kombinációk kezdik felváltani az eddigi szeriőzebb, sokszor talán kényelmetlennek mondható ruhadarabokat. Egy stylisttal és egy prémium divatmárka marketingvezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan lett a kiskosztümből farmernadrág. ","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább...","id":"20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea5275-5355-4619-bbde-1fa600fb2338","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","timestamp":"2019. november. 29. 14:30","title":"Irodai divat – mi lett veled kiskosztüm?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elrontottak egy játékot, de legalább kifizették a váratlan nyerteseket is.","shortLead":"Elrontottak egy játékot, de legalább kifizették a váratlan nyerteseket is.","id":"20191130_Akkorat_hibazott_a_McDonalds_hogy_66_millio_forintot_fizethetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518f4e66-e3ed-4499-af7f-b7579c576bed","keywords":null,"link":"/kkv/20191130_Akkorat_hibazott_a_McDonalds_hogy_66_millio_forintot_fizethetett","timestamp":"2019. november. 30. 08:30","title":"Akkorát hibázott a McDonald’s, hogy 66 millió forintot fizethetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is március 14. lett a matematika világnapja. A dátumot naná, hogy nem véletlenszerűen választották.

","shortLead":"Hivatalosan is március 14. lett a matematika világnapja. A dátumot naná, hogy nem véletlenszerűen választották.

","id":"20191130_matematika_vilagnapja_marcius_14_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d5cc2b-7ab3-4220-8222-cf82c387efa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_matematika_vilagnapja_marcius_14_2020","timestamp":"2019. november. 30. 18:03","title":"Bekerült egy nagy nap március 15. elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5399666f-40dd-4dcd-a2cb-9c13d5633c0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 36 éves tanárnőt letartóztattak Texasban, mert a vád szerint minimum kétszer alkalommal orális szexben részesítette egyik középiskolai diákját. Az esetet súlyosbítja, hogy a helyi sajtó szerint mindez egy osztályteremben történt.","shortLead":"Egy 36 éves tanárnőt letartóztattak Texasban, mert a vád szerint minimum kétszer alkalommal orális szexben részesítette...","id":"20191130_A_tanitvanya_szexualis_zaklatasa_miatt_letartoztattak_az_ev_tanarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5399666f-40dd-4dcd-a2cb-9c13d5633c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc846ec-5a39-4e21-b9cc-e6299472c55e","keywords":null,"link":"/elet/20191130_A_tanitvanya_szexualis_zaklatasa_miatt_letartoztattak_az_ev_tanarat","timestamp":"2019. november. 30. 16:01","title":"Letartóztatták az Év Tanárát egy texasi iskolában, mert szexuálisan zaklatta az egyik diákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e52316-b8ab-4f36-9391-4c2532f8ef23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezrek vonultak utcára Berlinben és Párizsban is a héten. A németeknek az új zöldintézkedés, a franciáknak a túlszabályozottság fáj. ","shortLead":"Tízezrek vonultak utcára Berlinben és Párizsban is a héten. A németeknek az új zöldintézkedés, a franciáknak...","id":"20191130_Tobb_ezer_traktor_vonult_Berlin_es_Parizs_utcaira_a_zoldintezkedesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64e52316-b8ab-4f36-9391-4c2532f8ef23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b33ef55-cdf9-436d-b3dc-2c0f87ed5bb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Tobb_ezer_traktor_vonult_Berlin_es_Parizs_utcaira_a_zoldintezkedesek_miatt","timestamp":"2019. november. 30. 11:45","title":"Több ezer traktor vonult Berlin és Párizs utcáira a zöldintézkedések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aa0873-b830-48f8-b295-5690a89c19bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a fiatalok többek között azért tüntettek a Kossuth téren pénteken, hogy az ökológiai és klímaválság legyen a tananyag és az Alaptörvény része, addig a Parlamentben Kövér László és Simicskó István vezetésével arról beszéltek, hogy a fiatalok hazafias nevelése a legfontosabb.","shortLead":"Miközben a fiatalok többek között azért tüntettek a Kossuth téren pénteken, hogy az ökológiai és klímaválság legyen...","id":"20191129_Mig_a_diakok_a_Foldert_tuntettek_addig_a_Parlamentbol_a_hazafias_neveles_volt_a_legfontosabb_tema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30aa0873-b830-48f8-b295-5690a89c19bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffefa06-ea3c-4859-9e1f-94b0a88575e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Mig_a_diakok_a_Foldert_tuntettek_addig_a_Parlamentbol_a_hazafias_neveles_volt_a_legfontosabb_tema","timestamp":"2019. november. 29. 16:33","title":"Míg a diákok a Földért tüntettek, addig a Parlamentben a hazafias nevelés volt a legfontosabb téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]