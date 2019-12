Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be14b196-5c13-4058-a95d-3094091e66ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nemzeti parkjainak több mint felében jelentenek súlyos fenyegetést a betolakodó állatfajok – figyelmeztetnek a szakértők egy új tanulmányban, hangsúlyozva, hogy összehangolt erőfeszítésekre lenne szükség a probléma orvoslásához.","shortLead":"Az Egyesült Államok nemzeti parkjainak több mint felében jelentenek súlyos fenyegetést a betolakodó állatfajok –...","id":"20191207_amerikai_nemzeti_parkok_betolakodo_allatfajok_invaziv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be14b196-5c13-4058-a95d-3094091e66ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b92aa7-6028-4577-af86-6350a28b66c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_amerikai_nemzeti_parkok_betolakodo_allatfajok_invaziv","timestamp":"2019. december. 07. 10:33","title":"6 méter hosszú, 91 kilós kígyók okoznak egyre nagyobb kalamajkát az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b026b9c-7b4c-476e-b08f-84119de28623","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kante Awa új vállalkozása a Szepard.","shortLead":"Kante Awa új vállalkozása a Szepard.","id":"201949_szepard_szallodasokterjeszkednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b026b9c-7b4c-476e-b08f-84119de28623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3eb38f-0987-499a-8cfa-09bbcf8b61fe","keywords":null,"link":"/360/201949_szepard_szallodasokterjeszkednek","timestamp":"2019. december. 07. 10:00","title":"A trafikkoncessziótól a vagyonkezelésig jutott a Mészárossal üzletelő ingatlanos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5baefe-9abc-4390-a895-697f8ca3314f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Több mint 6 milliárd forintba kerülne a 2021-es budapesti lovas Eb megrendezése, ráadásul a költségek túlnyomó részét a kormánynak kellene állnia közpénzből – derült ki a birtokunkba került, nem nyilvános jelentésből. A Pénzügyminisztérium ellenzi a költekezést, de a Semjén Zsolt vadászati világkiállításához kapcsolódó sporteseményt mindenképp Budapesten akarják tető alá hozni. Pedig ehhez még pályákat, mobillelátókat, akadálypályákat és egy sor létesítményt kell két helyszínen felépíteni, miközben a szilvásváradi lovasstadiont elvileg pont a nagy versenyekre hivatkozva betonozták a Bükk szívébe.","shortLead":"Több mint 6 milliárd forintba kerülne a 2021-es budapesti lovas Eb megrendezése, ráadásul a költségek túlnyomó részét...","id":"20191207_Meg_Varga_Mihalyek_is_kiakadtak_6_milliardbol_rendeznenk_Lovas_Eb_t_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf5baefe-9abc-4390-a895-697f8ca3314f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b56cfb8-40fa-4bf0-96bd-f766eb7c7634","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Meg_Varga_Mihalyek_is_kiakadtak_6_milliardbol_rendeznenk_Lovas_Eb_t_Budapesten","timestamp":"2019. december. 07. 07:00","title":"Még Varga Mihályék is kiakadtak: 6 milliárdból rendeznénk lovas Eb-t Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29907ee8-7faa-41ac-9986-aee68ce53d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kincses Gyula vezette Magyar Orvosi Kamara Horváth Ildikó államtitkárnál járt.","shortLead":"A Kincses Gyula vezette Magyar Orvosi Kamara Horváth Ildikó államtitkárnál járt.","id":"20191207_Az_orvosi_kamara_uj_vezetese_jelezte_az_allamtitkarnak_kemenyebbek_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29907ee8-7faa-41ac-9986-aee68ce53d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cb3bad-8251-4466-88d7-6b21f0640a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Az_orvosi_kamara_uj_vezetese_jelezte_az_allamtitkarnak_kemenyebbek_lesznek","timestamp":"2019. december. 07. 09:49","title":"Az orvosi kamara új vezetése jelezte az államtitkárnak: keményebbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sült kolbi 2200-ért? Bécsben ugyanez 1500.","shortLead":"Sült kolbi 2200-ért? Bécsben ugyanez 1500.","id":"20191207_budapesti_karacsonyi_vasar_sult_kolbasz_forralt_bor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaec525-2e75-4104-9d78-15a55e6425a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_budapesti_karacsonyi_vasar_sult_kolbasz_forralt_bor","timestamp":"2019. december. 07. 10:30","title":"A budapesti karácsonyi vásár a bécsinél és a pozsonyinál is drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a gyanúsítottak egyike önkormányzati képviselő.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a gyanúsítottak egyike önkormányzati képviselő.","id":"20191207_szigeteloszalag_trefa_emberoles_gyanuja_kocsma_szek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684ef5c4-e7c9-449f-b756-1065c2baed98","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_szigeteloszalag_trefa_emberoles_gyanuja_kocsma_szek","timestamp":"2019. december. 07. 13:15","title":"Letartóztatták a halálos szigetelőszalagos \"tréfa\" elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24182927-1778-428e-b786-ac01eae043fb","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Mi az, amire a leginkább oda kell figyelnie a kkv-knak, ha valóban biztonságban akarják tudni magukat, és nem szeretnék, ha vállalkozásuk egyik pillanatról a másikra megszűnne? ","shortLead":"Mi az, amire a leginkább oda kell figyelnie a kkv-knak, ha valóban biztonságban akarják tudni magukat, és nem...","id":"generali_20191206_Mi_fenyegeti_legjobban_vallalkozasa_biztonsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24182927-1778-428e-b786-ac01eae043fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fd5706-fb10-4189-b4c4-60100fcc4087","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20191206_Mi_fenyegeti_legjobban_vallalkozasa_biztonsagat","timestamp":"2019. december. 07. 07:30","title":"Mi fenyegeti legjobban vállalkozása biztonságát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hungaria rozéja ráadásul aranyérmet nyert.","shortLead":"A Hungaria rozéja ráadásul aranyérmet nyert.","id":"20191207_Egy_magyar_pezsgo_is_bekerult_a_vilag_tiz_legjobbja_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4100667-0dc6-4e17-8f86-ece1d25e9af5","keywords":null,"link":"/kkv/20191207_Egy_magyar_pezsgo_is_bekerult_a_vilag_tiz_legjobbja_koze","timestamp":"2019. december. 07. 15:45","title":"Egy magyar pezsgő is bekerült a világ tíz legjobbja közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]