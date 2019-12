Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben, medvét láttak a szlovák határnál, Batman-fegyvert kapnak a Los Angeles-i rendőrök. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben, medvét láttak a szlovák határnál...","id":"20191205_Radar360_Orban_szerint_a_magyarok_furcsak_keseles_egy_gyori_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f4d7b9-530f-4d4e-8db9-a8665fb0cc42","keywords":null,"link":"/360/20191205_Radar360_Orban_szerint_a_magyarok_furcsak_keseles_egy_gyori_iskolaban","timestamp":"2019. december. 05. 17:30","title":"Radar360: Orbán szerint a magyarok furcsák, késelés egy győri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori adatvédelmi biztos Varga Judit cikkére reagált.","shortLead":"Az egykori adatvédelmi biztos Varga Judit cikkére reagált.","id":"20191205_Majtenyi_varga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282559b4-ba77-4f4c-8c4e-f75ad4dc5c28","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Majtenyi_varga","timestamp":"2019. december. 05. 18:10","title":"Majtényi László semmiben sem ért egyet Varga Judittal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szokatlanul meleg idén a tél, és a közeli tengeri területeken nincs elegendő jégtakaró, ahol a ragadozók zsákmány után kutathatnának.\r

","shortLead":"Szokatlanul meleg idén a tél, és a közeli tengeri területeken nincs elegendő jégtakaró, ahol a ragadozók zsákmány után...","id":"20191205_Ehes_jegesmedvek_tucatjai_koborolnak_egy_orosz_varos_kornyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63417918-27a4-4397-9c45-2227628039d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Ehes_jegesmedvek_tucatjai_koborolnak_egy_orosz_varos_kornyeken","timestamp":"2019. december. 05. 20:57","title":"Éhes jegesmedvék tucatjai kóborolnak egy orosz város környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb állami megrendeléshez jutott a 4iG, terméktámogatást fognak nyújtani a NAV-nak.","shortLead":"Újabb állami megrendeléshez jutott a 4iG, terméktámogatást fognak nyújtani a NAV-nak.","id":"20191206_Az_adohivatal_egymilliard_forintot_fizet_Meszaros_Lorinc_exjobkkeze_cegenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a2e349-235e-4dbb-b3d2-e3fb6bba344b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Az_adohivatal_egymilliard_forintot_fizet_Meszaros_Lorinc_exjobkkeze_cegenek","timestamp":"2019. december. 06. 16:36","title":"Az adóhivatal egymilliárd forintot fizet Mészáros Lőrinc volt jobbkeze cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városháza gépeiről korábban nem lehetett melegszervezetek oldalait elérni, sőt Tarlósék még pert is indítottak, amikor rajtakapták őket. ","shortLead":"A Városháza gépeiről korábban nem lehetett melegszervezetek oldalait elérni, sőt Tarlósék még pert is indítottak...","id":"20191205_karacsony_gergely_varoshaza_lmbtqi_weboldal_tarlos_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b40c2e-8c98-469e-ac23-3ee537de8686","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_karacsony_gergely_varoshaza_lmbtqi_weboldal_tarlos_istvan","timestamp":"2019. december. 05. 12:59","title":"Karácsony feloldotta a melegoldalak blokkolását, amit még Tarlós vezetett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","shortLead":"Akár el is veszítheti sikerei kovácsát a magyar válogatott.","id":"20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fe4330-f9ab-4451-a406-d27ed2f25850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62017439-e8f8-44a4-ad5d-0cbc790da94c","keywords":null,"link":"/sport/20191205_csang_csing_lina_banhidi_akos_burjan_csaba_rovidpalyas_gyorskorcsolya_fegyelmi_eljaras_kina","timestamp":"2019. december. 05. 14:11","title":"Botrány a gyorskorcsolyázóknál: „Egyre kevesebbet sírdogál Lina”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5301e9-fad3-4f37-96b5-5b93006c5071","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb műanyagból készülő palackokkal áll elő a Coca-Cola, egy részük már kikerült a polcokra. Ezzel párhuzamosan a palackok formája is változik kicsit.","shortLead":"Kevesebb műanyagból készülő palackokkal áll elő a Coca-Cola, egy részük már kikerült a polcokra. Ezzel párhuzamosan...","id":"20191205_A_CocaCola_Magyarorszag_tovabb_karcsusitja_a_palackjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc5301e9-fad3-4f37-96b5-5b93006c5071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9c0a64-d23c-439b-8d10-66deaf80b5af","keywords":null,"link":"/kkv/20191205_A_CocaCola_Magyarorszag_tovabb_karcsusitja_a_palackjait","timestamp":"2019. december. 05. 11:50","title":"A Coca-Cola Magyarország tovább karcsúsítja a palackjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő már nem gondolja úgy, hogy Spanyolországban politikai foglyok lennének. Szájer a héten a második fideszes, aki bocsánatkérésre kényszerült a mondatai miatt.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő már nem gondolja úgy, hogy Spanyolországban politikai foglyok lennének. Szájer a héten...","id":"20191205_Bocsanatot_kert_Szajer_Jozsef_a_spanyol_nagykovettol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbabc418-f742-41f0-a396-c58644aafe44","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Bocsanatot_kert_Szajer_Jozsef_a_spanyol_nagykovettol","timestamp":"2019. december. 05. 17:50","title":"Bocsánatot kért Szájer József a spanyol nagykövettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]