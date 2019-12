Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Müller Péter Sziámi ráérzett, hogy miként lehet versben megragadni az elmúlt napokat.","shortLead":"Müller Péter Sziámi ráérzett, hogy miként lehet versben megragadni az elmúlt napokat.","id":"20191210_A_kultura_nem_raadas_a_kultura_a_lazadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1141db31-9c16-48a1-a5d7-17487397f1ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_A_kultura_nem_raadas_a_kultura_a_lazadas","timestamp":"2019. december. 10. 16:19","title":"„A kultúra nem ráadás, a kultúra a lázadás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","shortLead":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","id":"20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e19261c-8ea3-4c7f-8189-e36bf789b7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","timestamp":"2019. december. 11. 14:48","title":"Ilyen szökési kísérletet sem lát minden nap a rendőrség – videó Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b118f83-229c-470a-9d4d-5158f3a50f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamosvezető egyből értette, mi a feladat.","shortLead":"A villamosvezető egyből értette, mi a feladat.","id":"20191212_Villamossal_kerestek_egy_kissrac_elveszett_szuleit__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b118f83-229c-470a-9d4d-5158f3a50f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0034c4-3cff-4bfe-852e-21c8cc5b5f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Villamossal_kerestek_egy_kissrac_elveszett_szuleit__video","timestamp":"2019. december. 12. 10:07","title":"Villamossal keresték egy kissrác elveszett szüleit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Személyes kudarc ez - nyilatkozta Harrach Péter.","shortLead":"Személyes kudarc ez - nyilatkozta Harrach Péter.","id":"20191211_Elbukott_a_terv_nem_kapnak_konnyitett_torlesztest_a_bedolt_jelzaloghitelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b897735-625b-465c-9992-0115e251f672","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191211_Elbukott_a_terv_nem_kapnak_konnyitett_torlesztest_a_bedolt_jelzaloghitelesek","timestamp":"2019. december. 11. 20:31","title":"Elbukott a terv, nem kapnak könnyített törlesztést a bedőlt jelzáloghitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18daef74-7a58-4b69-b848-781d576c2485","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A drogériákat és az áruházak piperepolcait is utolérte már egy ideje a zöldláz: hódítanak a natúr kozmetikumok és parfümök, amelyekben csakis természetes növényi alapanyagokat használnak fel. ","shortLead":"A drogériákat és az áruházak piperepolcait is utolérte már egy ideje a zöldláz: hódítanak a natúr kozmetikumok és...","id":"201949__kozmetikumok_termeszetesen__francia_kisugarzas__zoldkemia__kremek_kremje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18daef74-7a58-4b69-b848-781d576c2485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dff6eb-9f5e-481e-a3c5-d24d96a72845","keywords":null,"link":"/360/201949__kozmetikumok_termeszetesen__francia_kisugarzas__zoldkemia__kremek_kremje","timestamp":"2019. december. 10. 13:00","title":"Bioparfüm és natúr krémek: a környezetvédelem illatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c919d9-4a1e-4303-bef4-8e1b1b308006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy még jobb eszközöket tudjon tervezni, a NASA elég gyakran furcsa kísérleteket is elvégez. Most egy rakétájuk üzemanyagtartályát \"fújták\" addig, amíg ki nem pukkadt.","shortLead":"Hogy még jobb eszközöket tudjon tervezni, a NASA elég gyakran furcsa kísérleteket is elvégez. Most egy rakétájuk...","id":"20191210_nasa_sls_szuperraketa_raketa_uzemanyagtartaly_robbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31c919d9-4a1e-4303-bef4-8e1b1b308006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38214139-a30e-4dcd-aaa3-761f896050db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_nasa_sls_szuperraketa_raketa_uzemanyagtartaly_robbanas","timestamp":"2019. december. 10. 16:03","title":"Addig növelte a nyomást a NASA, míg szét nem durrant a legújabb rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha az amerikai elnök betartja a szavát, és beveti a megígért szankciókat Kína ellen.","shortLead":"A világ adóssága több mint a megtermelt GDP háromszorosa, így sokan tartanak egy újabb adósságválságtól, főleg, ha...","id":"20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e77adfa-02f7-4401-bdc7-b9ca1ab60d20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_Par_nap_mulva_eldol_ade_egy_nagy_pofont_a_vilaggazdasagnak_Trump","timestamp":"2019. december. 12. 11:05","title":"Pár nap múlva eldől, ad-e egy nagy pofont a világgazdaságnak Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem készült el minden fejlesztés az intézmény pesti campusán, ezért több részleg egyelőre a régi helyén működik tovább.\r

","shortLead":"Nem készült el minden fejlesztés az intézmény pesti campusán, ezért több részleg egyelőre a régi helyén működik...","id":"20191212_semmelweis_egyetem_klinikak_kutvolgyi_tomb_koltozes_csuszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b684ea5e-67d5-440b-a3dd-51959ce19f33","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_semmelweis_egyetem_klinikak_kutvolgyi_tomb_koltozes_csuszas","timestamp":"2019. december. 12. 07:22","title":"Nem tud határidőre Pestre költözni a Semmelweis Egyetem összes klinikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]