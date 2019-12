„Amikor Clinton szexbotrányba keveredett és 1998 őszén leváltásának a lehetősége is felmerült, a világ vezető politikusai felállva üdvözölték az akkori amerikai elnököt az ENSZ Közgyűlésén. Most viszont a magát rendszeresen előtérbe toló Donald Trump inkább halk nevetést vált ki politikustársaiból. A nehéz helyzetben lévő amerikai elnöknek kevés barátja van a nemzetközi politika színterén, még Boris Johnson, legközelebbi barátja is igyekezett távol tartani magát tőle a napokban rendezett brit választásokelőtti kampány idején” – írta elemzésében a Foreign Policy (FP) külpolitikai folyóirat.

Az FP arra is emlékeztetett, hogy a NATO december elejeén, Londonban tartott csúcstalálkozóján Emmanuel Macron francia elnök és Justin Trudeau kanadai miniszterelnökről olyan videó készült, amelyen a két politikus éppen Trump rovására viccelődött. „Clinton idején a világ úgy vélte, hogy az impeachment egy személyes ügy volt, míg most a külvilág inkább azt gondolja, hogy a tét az amerikai demokrácia életképessége” – vélekedett Robert Orr, Clinton egykori külpolitikai tanácsadója.

űA lap szerint Trump is tisztában van azzal, hogy őt semmiképpen sem fogadja ováció, ám úgy tűnik, hogy az elnök nem is nagyon foglalkozik az impeachment folyamatával, sőt úgy érzi, az hosszabb távon meg fogja erősíteni helyzetét. Az FP elemzője, Robbie Gramer szerint ugyanis az utóbbi napokban Trump több eredményt is elért: a NATO-csúcson – Macron-Trudeau közjáték ellenére – a szövetségesek több mindenben eleget tettek Trump akaratának, megszületett az észak-amerikai szabadkereskedelem szabályait rögzítő NAFTA-szerződés utódja, s a republikánusok is kitartanak az ostromlott Trump mellett.