[{"available":true,"c_guid":"3b319141-5ca6-4853-a969-cc12ba610135","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem belőle lett a vacsora. A küzdelmet végül az emberek döntötték el.","shortLead":"Majdnem belőle lett a vacsora. A küzdelmet végül az emberek döntötték el.","id":"20191214_Egy_sas_megprobalt_elkapni_egy_polipot_de_nagyon_megbanta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b319141-5ca6-4853-a969-cc12ba610135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd469eef-d2cd-4d36-a6a0-e41656ade425","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Egy_sas_megprobalt_elkapni_egy_polipot_de_nagyon_megbanta","timestamp":"2019. december. 14. 08:40","title":"Egy sas megpróbált elkapni egy polipot, de nagyon megbánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megalapozatlanul állította piacelsőségét a Vodafone Magyarország Zrt. a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa szerint, ezért 1,176 milliárd forintra büntették a szolgáltatót. A cég ezzel nem ért egyet.","shortLead":"Megalapozatlanul állította piacelsőségét a Vodafone Magyarország Zrt. a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa...","id":"20191214_vodafone_gvh_birsag_buntetes_jogsertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f3dba6-be50-4642-b0d3-ef58e63fd543","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_vodafone_gvh_birsag_buntetes_jogsertes","timestamp":"2019. december. 14. 13:17","title":"Milliárdos büntetést kapott a Vodafone a GVH-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A streaming korában izgalmas visszatekinteni, milyenek voltak egy másik korszak filmfogyasztási szokásai. A Volt egyszer egy téka című dokumentumfilm első részében egykori kölcsönzők és tékások mesélnek arról, hogyan is indult Magyarországon ez szubkultúra és mit kaptak a filmeken túl ettől a világtól. ","shortLead":"A streaming korában izgalmas visszatekinteni, milyenek voltak egy másik korszak filmfogyasztási szokásai. A Volt...","id":"20191214_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea02065a-366b-42f1-b8ad-76be27ebab1d","keywords":null,"link":"/360/20191214_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_elso_resz","timestamp":"2019. december. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Ezek a srácok filmdrogosok voltak, én is az voltam\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","shortLead":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","id":"20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8de74d-9d58-40f3-8b03-f87fcf4fbee8","keywords":null,"link":"/elet/20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","timestamp":"2019. december. 13. 11:54","title":"A Telekom nagyon beletrollkodott a békés családi idillbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ab9dd-17c3-43d9-ac52-e5093726b35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi programnak köszönhetően néhány kattintással megtisztíthatjuk merevlemezünket a feleslegesen helyet foglaló fájloktól, programmaradványoktól, és ezzel a számítógépünk teljesítményét is növelhetjük.","shortLead":"Az alábbi programnak köszönhetően néhány kattintással megtisztíthatjuk merevlemezünket a feleslegesen helyet foglaló...","id":"20191215_clean_space_ingyenes_lemeztisztito_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ab9dd-17c3-43d9-ac52-e5093726b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececc4df-4c0c-41aa-8db8-cfcd20212bed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_clean_space_ingyenes_lemeztisztito_program","timestamp":"2019. december. 15. 08:03","title":"Így szabadulhat meg egyszerűen a számítógépét terhelő felesleges fájloktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5","c_author":"HVG/hvg.hu","category":"kultura","description":"Milyen az, amikor Spielbergtől jön a hívás, hogy kikölcsönözne egy filmet, és mit tesz az egyszeri videotékás, amikor fegyvert fognak rá? Csizmazia Gábor Volt egyszer egy téka című dokumentumfilmje egy mára teljesen eltűnt szakmának állít emléket. \r

","shortLead":"Milyen az, amikor Spielbergtől jön a hívás, hogy kikölcsönözne egy filmet, és mit tesz az egyszeri videotékás, amikor...","id":"20191212_Ebbol_a_magyar_filmbol_Tarantinonak_is_van_egy_peldanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c3a4de-8f05-4f26-8e29-6607b8f3e095","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Ebbol_a_magyar_filmbol_Tarantinonak_is_van_egy_peldanya","timestamp":"2019. december. 13. 17:25","title":"Ebből a magyar filmből Tarantinónak is van egy példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72af612b-d54e-4e6f-bcf9-483287472ff2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A város polgármestere szerint nem az ő tiszte megítélni, mi a vicces és mi nem.","shortLead":"A város polgármestere szerint nem az ő tiszte megítélni, mi a vicces és mi nem.","id":"20191214_Antiszemita_babuk_miatt_repult_a_vilagoroksegek_listajarol_egy_hires_belga_karneval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72af612b-d54e-4e6f-bcf9-483287472ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e998a31d-4235-44ca-99c8-a5c1d29fb822","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Antiszemita_babuk_miatt_repult_a_vilagoroksegek_listajarol_egy_hires_belga_karneval","timestamp":"2019. december. 14. 16:48","title":"Antiszemita bábuk miatt repült a világörökségek listájáról egy híres belga karnevál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd36324-b11b-4d25-8a9a-d0f0eb564e1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szingapúrban évente több ezer macska pusztul el a felhőkarcolók ablakaiból és erkélyeiről kizuhanva, ezért ott már olyan cég is van, amelyik a magasházakban lévő lakásokat nem kevés pénzért átalakítja a házi kedvencek jólléte és biztonsága érdekében. ","shortLead":"Szingapúrban évente több ezer macska pusztul el a felhőkarcolók ablakaiból és erkélyeiről kizuhanva, ezért ott már...","id":"201950_macskaszemmel_latnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd36324-b11b-4d25-8a9a-d0f0eb564e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0138f0-7379-4a0a-a705-b3e3f022f828","keywords":null,"link":"/360/201950_macskaszemmel_latnak","timestamp":"2019. december. 14. 13:00","title":"Cicás kontent másképp: ha valami, ez gyorsan hoz profitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]