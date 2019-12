Bár a képviselők még nem tudják, a Republikánus Párt munkáspárttá változott – mondta a Guardiannek Steve Bannon szélsőjobboldali politikai stratéga, Donald Trump korábbi tanácsadója. Állítása szerint olyanokra lenne szükség, akik hátra tudják hagyni a „republikánus örökséget” és a mindennapi emberhez szólnak: példaként Alexandra Ocasio-Cortez demokrata politikust említi, aki csaposként dolgozott, jelenleg pedig három másik színes bőrű, progresszív gondolkodású nővel kiegészülve hatalmas rajongótábort szerzett a közösségi médián. „Pultosokat akarok, nem ügyvédeket. Az ideológiája f*szság. De ő kellene” – fűzte hozzá Bannon.

Míg a demokratákat különbnek tartja abban, hogy nem csak öreg, fehér férfiakat állítanak ki jelöltnek, abban szerinte mégis hasonlít a két párt, hogy a szálakat tehetős üzletemberek mozgatják. Trump ellen például el sem indulna az impeachment, ha Michael Bloomberg anyagi hozzájárulása nem alapozta volna meg a demokraták képviselőházi többségét a 2018-as időközi választásokon.

Bannon a múlt heti brit választásokat is szóba hozta: Johnson a Munkáspárt antiszemitizmus-botrányát meglovagolva ugyanúgy nyerte meg a korábban „vörös” területeket, ahogy Trump tette az Egyesült Államokban 2016-ban. Bár Jeremy Corbyn megosztó személyiségét is kiemelte, a szocialista gazdasági intézkedéseket és a szélsőbaloldaliságot nem tartja nyerő taktikának 2019-ben. Hozzátette,

a brit választás a populizmus győzelme volt.

A jövőben továbbra is az kell maradjon a cél mind a konzervatívoknak, mind a republikánusoknak, hogy tradicionálisan munkáspárti körzeteket szerezzenek meg. A működő kapitalizmushoz kapitalisták kellenek, de jelenleg csak oligarchák és jobbágyok vannak – ezen kell változtatni.

Donald Trump és Boris Johnson egy hullámhosszon vannak © Nicholas Kamm / AFP

Bannon európai radikálisokkal is dolgozott együtt, illetve állítólag a Brexit-népszavazás kilépéspárti kampányában is részt vett. A Leave Campaign sikerét követően ajánlotta Trumpnak a xenofób retorikát, ami a bevándorlás megfékezésével a munkásosztályt állította maga mellé azzal a címszóval, hogy így biztonságban marad az állásuk.